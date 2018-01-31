Антивирусный фронт холодной войны

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Запреты на использование продукции российской ИТ-компании "Лаборатория Касперского", которые вводят страны Запада, включение главы компании Евгения Касперского в санкционный "кремлёвский список", - это недвусмысленный сигнал о том, что холодная война, ведущаяся против России, постепенно горячеет

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В конце прошедшей недели госструктуры Литвы отрапортовали, что полностью отказались от использования антивирусных ИТ-решений производства российской компании "Лаборатория Касперского". Правительство этой маленькой, но гордой страны в декабре 2017 года заявило, что продукты "Лаборатории Касперского" угрожают национальной безопасности, и велело всем ведомствам в течение 90 дней заменить их на более надежные инструменты защиты от компьютерных вирусов и других киберугроз. Литовские чиновники оказались проворными и выполнили указание досрочно.

Демарш прибалтийских натовцев совершенно в русле действий старших товарищей по военно-политическому блоку. В прошлом году в США была развернута полномасштабная кампания по вытеснению "Лаборатории Касперского" с рынка государственных пользователей.

В конце июня сенатский комитет по обороне предложил законодательно запретить военному ведомству использовать российские антивирусные решения. Затем, в июле, администрация президента США исключила продукцию "Лаборатории Касперского" из списка программного обеспечения (ПО), одобренного для использования государственными структурами, а в сентябре Министерство внутренней безопасности США обязало госучреждения отказаться от применения российских антивирусов в течение 90 дней (ах, Литва, даже сроки копирует у "большого брата").

Логичным продолжением истории стал подписанный 12 декабря президентом Дональдом Трампом закон о бюджете Министерства обороны на 2018 год, которым запрещается любой структуре федерального правительства США использовать оборудование или программное обеспечение производства "Лаборатории Касперского".

Обоснование всей этой запретительной активности весьма примечательно. В заявлении Министерства внутренней безопасности говорится, что применение российского антивирусного ПО опасно вследствие его "широкого доступа к программам и документам, содержащимся в информационных системах, где оно установлено, и возможностей по компрометации этих систем". Министерство также выразило обеспокоенность якобы существующими связями сотрудников "Лаборатории Касперского" с российским спецслужбами, а также - внимание! - тем, что российское законодательство позволяет спецслужбам требовать от этой компании предоставления сведений об информационных системах, где установлены их продукты.

К этому мы еще вернемся чуть ниже, а пока расскажем об ещё одной операции НАТО на антивирусном фронте.

Фото: www.globallookpress.com

В начале декабря 2017 года Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC), входящий в структуру Службы безопасности MI5, разослал государственным ведомствам страны предупреждение, что продукция "Лаборатории Касперского" представляет опасность как потенциальный инструмент шпионажа. Поэтому NCSC запретил использовать этот антивирус силовым ведомствам, а также другим, если их информация связана вопросами национальной безопасности.

Теперь самое время разобраться, на чём основаны опасения западных стран и имеется ли реальная почва для них? Ответ на первый вопрос: ни на чём. Нет никаких доказательств, что продукция "Лаборатории Касперского", поставляемая государственным пользователям в странах Запада, имеет какие-либо шпионские или другие опасные функции.

Нет никаких доказательств того, что компания работает под контролем российских спецслужб. Не считать же доказательствами ссылки в западных СМИ на некие данные неких израильских агентов и рассуждения о мундире КГБ в шкафу главы российской компании Евгения Касперского.

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Ах, да: в тех же СМИ появились откровения бывшего сотрудника "Лаборатории Касперского" о том, что сейчас в компании всем заправляют связанные с Федеральной службой безопасности (ФСБ) менеджеры, а сам он видел как сотрудникам ФСБ демонстрировали возможности "Лаборатории Касперского" проникать в информационные системы зарубежных компаний. Вам это ничего не напоминает? Ну, конечно же, слова бежавшего в США Григория Родченкова, на основании которых Россию не просто заподозрили, а признали виновной в осуществлении масштабной государственной программы применения запрещенных допинговых средств в спорте. Просто слова - и на олимпийском фронте России был нанесен тяжелый урон. Теперь та же схема реализуется в отношении "Лаборатории Касперского": никаких доказательств опасности её продукции нет, но некто говорит, что компания может угрожать национальной безопасности - и продукцию запрещают. Это, конечно, наносит существенный ущерб бизнесу "Лаборатории Касперского" за рубежом - не из-за больших объемов поставок госструктурам, которых она лишится: по данным самой компании, её доход от продажи ПО госорганам США составлял 0,03% всего объема продаж в этой стране, - а из-за негативного влияния на отношение потребителей в целом. А это уже важно, потому что на зарубежные страны приходится около 80% выручки "Лаборатории Касперского", которая в 2017 году составила $698 млн.

А может ли антивирусное программное обеспечение быть опасным из-за возможностей незаконного ознакомления с содержанием информации, хранящейся в обслуживаемых им компьютерах? Ответ: конечно, может.

Принцип работы антивируса как раз и состоит в том, что он осуществляет сканирование практически всех файлов в компьютере для обнаружения вредоносных программ и последующего их блокирования или удаления. И нет никакой сложности встроить в антивирус еще пару-другую функций по ознакомлению с содержанием документа или его копированием с последующей пересылкой заинтересованным заказчикам. Но всё дело в том, что это особенность не антивируса "Лаборатории Касперского", а любого антивируса - хоть американского, хоть японского, хоть израильского. И даже литовского, если бы такой существовал.

Тем не менее, во всех странах мира, включая Россию, используются импортные антивирусные программы и до сих пор никакой шпиономании на этой почве нигде не отмечалось. Более того, не только антивирус, но любая исполняемая компьютерная программа потенциально может содержать скрытые вредоносные функции, что, однако, не мешает применять продукцию американских Microsoft и Oracle или немецкой SAP во всем мире, опять-таки, включая Россию. То же можно сказать и о "страшной опасности" российского законодательства, которое может заставить "Лабораторию Касперского" добывать для спецслужб данные об информационных системах своих клиентов. Эта "страшная опасность" существует только в воображении западных борцов с российской компанией, в то время как американские Facebook и Twitter быстренько и дружно понесли властям информацию о своих клиентах в рамках расследования так называемого вмешательства России в выборы президента США. И ничего. Никто в мире пока не запретил на этом основании ни Facebook, ни Twitter.

Фото: www.globallookpress.com

Так почему же на "Лабораторию Касперского" обрушились запреты? Почему на основании лишь подозрений в потенциальной возможности нанесения вреда национальным интересам, компания признаётся опасной для государства, тогда как другие подобные зарубежные компании с подобной же продукцией таковыми не считаются? Потому что к "Лаборатории Касперского" относятся как к представителю врага, тогда как прочие её коллеги по цеху вражескими не считаются - вот и вся разница. Больше ничем ни "Лаборатория Касперского", ни её продукция от аналогичных компаний и продуктов не отличаются. Близкий пример из военной области: никто никогда не покупает боевые самолёты у потенциального противника, тогда как покупка военной техники у дружественных стран - вполне распространённая практика.

Стоит лишь принять это и становится понятной вся история с "Лабораторией Касперского": ничем эта компания никому не угрожает. А страны НАТО постепенно переводят всё российское в категорию вражеского. Это и только это является причиной запретов на российский антивирус. Что в свою очередь подтверждает факт ведения холодной войны против России и постепенное её "погорячение", в данном случае - на антивирусном фронте. Если ещё есть какие-то сомнения в этом, пожалуйста, - ещё одно проявление подхода к России как к потенциальному противнику, причём на примере той же "Лаборатории Касперского".

Глава компании Евгений Касперский включён Министерством финансов США в так называемый "кремлёвский список", куда вошли граждане нашей страны, близкие, по мнению ведомства, к высшим органам государственного управления России, что является для американской федеральной власти основанием взять их на прицел возможных санкций.

В заключение следует упомянуть о том, что "Лаборатория Касперского" обратилась в суд на территории США с иском об отмене запрета на её продукцию. Решение по иску на этот момент не вынесено.

Однако на войне как на войне, а суд находится отнюдь не в марсианской юрисдикции.

Агапов Игорь