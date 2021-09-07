Антивирусная орбита: что поможет созданию санитарного щита

Появление современных инфекционных центров в регионах серьезно помогает созданию общенационального санитарного щита , заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочего визита в Саратов. Также большое внимание в России, по его словам, уделяется развитию тестовых систем, которые смогут оперативно определять любой вирус. В РФ санитарный щит может сформироваться в ближайшие несколько лет, рассчитывают в Госдуме. Для этого принята вся необходимая законодательная база, отмечают депутаты.

Защита от инфекций

У Саратова , который решил посетить премьер, есть большой туристический потенциал : город входит в список наиболее популярных направлений детского отдыха. Он также может похвастаться одними из самых дешевых «однушек» в новостройках . Однако позволить себе их могут далеко не все, ведь средняя зарплата у местных жителей чуть выше 30 тыс. рублей.

Со сферой здравоохранения всё тоже не совсем гладко . В области есть противотуберкулезный диспансер, однако износ диагностического оборудования достигает от 70% до 100%. Вдобавок к этому большинство палат рассчитано на 10–15 человек. О необходимости построить новый диспансер Михаилу Мишустину сообщил вице-губернатор региона Роман Бусаргин, попросив оказать федеральную помощь.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на презентации проекта строительства нового областного клинического противотуберкулезного диспансера во время посещения строящейся областной инфекционной больницы в Саратове. Слева направо: вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

— Без сомнения, мы это поддержим, в следующем году нужно начинать, — заявил премьер-министр, поручив Минздраву и местным властям просчитать, сколько средств потребуется.

Сейчас во всем регионе нет взрослого инфекционного стационара. Его возведение началось лишь в мае 2020-го, ввод в эксплуатацию запланирован на этот год. Во время осмотра строительства премьер отметил, что именно возведение современных инфекционных центров в регионах позволяет создать общенациональный санитарный щит.

— Что очень важно, санитарный щит страны, который создается по инициативе президента, — это набор социально-экономических инициатив, которые были поддержаны президентом, как раз основывается на таких (больничных) блоках . Это очень серьезная, продуманная система серьезного щита инфекционной больницы, которая позволит в том числе помогать людям и во время пандемии, и не во время пандемии, — сказал председатель правительства.

Впрочем, одних инфекционных центров недостаточно. В России, по словам премьера, также ведется основательная работа по созданию тестовых систем, которые должны распознавать любой вирус за кратчайшее время.

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент заявил, что у России должен быть « мощный и надежный щит» в сфере санитарной биологической безопасности с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов. Создать его изначально рассчитывали до 2024 года . Однако позднее вице-премьер Татьяна Голикова призвала перенести дедлайн на 2030 год . На весь проект потребуется потратить около 30 млрд рублей.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Для создания санитарного щита принята вся необходимая законодательная база , сказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

— Задача по созданию санитарного щита стала частью правоприменительной практики. Это включает и строительство новых лабораторий, и развитие эпидемиологической службы, а также многое другое. Речь идет о ближайших двух-трех годах, — сказал депутат.

В экспертном сообществе пока не стали прогнозировать конкретные сроки создания санитарного щита. Как сообщил «Известиям» глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, сейчас есть несколько проблем, которые могут помещать реализации этой идеи. Например, в России наблюдается нехватка специалистов-эпидемиологов , отметил эксперт. Кроме того, властям необходимо усилить международное медицинское сотрудничество.

Непутевые дороги

Что же касается транспортной инфраструктуры, власти Саратова планируют потратить 9 млрд рублей на усовершенствование трамвайных путей. Сейчас они в основном старые и не позволяют разогнаться больше 10 км/ч. Скоростные же линии позволят увеличить скорость до 30 км/ч . Это повысит ежегодный пассажиропоток с 21 млн до 32 млн человек к 2029 году. Как отметил Роман Бусаргин, для реализации этого проекта тоже потребуется поддержка федерального центра.

— В первую очередь речь идет о большой модернизации всей инфраструктуры общественного транспорта, о которой говорил президент в своем послании. Это очень серьезный, системный большой проект, который позволит дать людям современные технологичные средства передвижения, — заверил Михаил Мишустин, посещая трамвайное депо.

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

Соответствующие программы по развитию транспортной инфраструктуры будут поддержаны правительством , пообещал глава кабмина.