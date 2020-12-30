Антивирусная еда для Путина: Экс-повар Кремля раскрыл спецменю

В период коронавирусной пандемии диетологи и врачи дали много советов по поддержанию иммунитета, в том числе и рекомендации по антивирусному меню. У глав нашего государства тоже было своё спецменю во время эпидемий того же гриппа. Экс-повар Кремля, президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев рассказал в интервью Царьграду, что в него входило.

Я помню, когда были эпидемии гриппа во времена Брежнева, Горбачёва, то меню, например, меняли именно в пользу витаминизированного, - обратил внимание эксперт. - То есть добавлялись дополнительные морсы из натуральных ягод - клюквы, брусники.

Кроме того, в весенний период в рацион первых лиц государства "добавляются свежие овощи: капуста, молодой картофель, зелень, редис".

Конечно, для иммунитета важно питание - причём высококалорийное, чтобы присутствовали и жиры, и углеводы, и, естественно, витамины, в первую очередь С, как основной поставщик иммунных сил, - особо подчеркнул Виктор Беляев, раскрывая состав спецменю для президента и выразив стопроцентную уверенность, что и сейчас в Кремле действует аналогичная система питания.

К слову, сам Владимир Путин не раз раскрывал тайну своей кружки с целебным сбором. Например, из неё он пил во время своей недавней большой пресс-конференции. Уже после мероприятия в беседе с журналистами кремлёвского пула он подтвердил, что в термокружке у него травяной отвар из алтайских трав.

Стоит заметить: взвар, о котором говорил президент, - очень крутое средство для поддержания иммунитета. Самый известный и популярный отвар из алтайских трав содержит в себе чабрец, золотой корень, красный корень, курильский чай, рябину, листья малины и смородины (или ягоды), чагу (гриб, который растёт на берёзе), растение саган-дайля, иван-чай, крапиву, таволгу, медуницу, гибискус, топинамбур, солодку, солянку холмовую. Такой напиток обладает общеукрепляющим свойством, увеличивает жизненную энергию, повышает переносимость физических и умственных нагрузок.

Да, отвар присутствовал в рационе президента, и давно, - подтвердил "Первому русскому" Беляев. - Вообще настои, насколько я знаю, употребляли многие руководители государства и прежде, по разным показаниям.

Повар отметил, что Владимир Путин - человек сам физически здоровый, но допустил, что отвар, который пьёт глава государства, выбран по совету врачей.