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Антивирусная еда для Путина: Экс-повар Кремля раскрыл спецменю
30 декабря 2020, 16:55 • 28 • Политика
Экс-повар Кремля Виктор Беляев в интервью "Первому русскому" рассказал о спецменю для первых лиц государства. В том числе и о том, что противовирусного из еды и напитков употребляет действующий президент России Владимир Путин.
В период коронавирусной пандемии диетологи и врачи дали много советов по поддержанию иммунитета, в том числе и рекомендации по антивирусному меню. У глав нашего государства тоже было своё спецменю во время эпидемий того же гриппа. Экс-повар Кремля, президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев рассказал в интервью Царьграду, что в него входило.
Кроме того, в весенний период в рацион первых лиц государства "добавляются свежие овощи: капуста, молодой картофель, зелень, редис".
К слову, сам Владимир Путин не раз раскрывал тайну своей кружки с целебным сбором. Например, из неё он пил во время своей недавней большой пресс-конференции. Уже после мероприятия в беседе с журналистами кремлёвского пула он подтвердил, что в термокружке у него травяной отвар из алтайских трав.
Стоит заметить: взвар, о котором говорил президент, - очень крутое средство для поддержания иммунитета. Самый известный и популярный отвар из алтайских трав содержит в себе чабрец, золотой корень, красный корень, курильский чай, рябину, листья малины и смородины (или ягоды), чагу (гриб, который растёт на берёзе), растение саган-дайля, иван-чай, крапиву, таволгу, медуницу, гибискус, топинамбур, солодку, солянку холмовую. Такой напиток обладает общеукрепляющим свойством, увеличивает жизненную энергию, повышает переносимость физических и умственных нагрузок.
Повар отметил, что Владимир Путин - человек сам физически здоровый, но допустил, что отвар, который пьёт глава государства, выбран по совету врачей.
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