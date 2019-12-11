Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ассанжа будут пытать в Гуантанамо? Французский депутат потребовала ответа от пра...
"Архиепископ Иероним совершил преступление": Экс-министр нацобороны Гр...
Успеть за десять часов. Лавров завершил визит в Вашингтон
"Даже за границей": Шойгу придумал способ наказать вандалов, оскверняю...
Главная / В мире

Антивирус Avast признался в торговле сведениями клиентов с 2013 года - СМИ

11 декабря 2019, 23:54  •  60 • В мире
Администрация популярного чешского антивируса Avast сохраняла и выставляла на продажу данные 400 миллионов своих клиентов. Таким образом компания делала деньги на своих пользователях с 2013 года, пишет Fоrbеs.
Как рассказал изданию гендиректор компании Ондрей Влчек, администрация действительно продавала сведения пользователей, однако перед этим из них удаляли URL-адреса, имена и другую персональную информацию.
По словам Влчека, активность пользователей в Сети отслеживалась через расширения браузера Avast. После этого обезличенная информация анализировалась компанией Jumpshot, а затем выставлялась на продажу.
Как объяснил гендиректор Avast, подобные данные обычно покупают для организации рекламных кампаний. По этим данным эксперты изучают, какие онлайн-ресурсы наиболее популярны у покупателей, какие товары больше пользуются спросом и другие нюансы.
Сейчас сайт Jumpshot предлагает купить "детализированную информацию" 100 миллионов пользователей Сети. О личных данных ничего не говорится, передаёт телеканал "360".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
11 декабря 2019, 14:09
Тема газа на «нормандской» встрече в Париже не раскрыта: Договорились договариваться
11 декабря 2019, 23:54
"Архиепископ Иероним совершил преступление": Экс-министр нацобороны Греции не побоялся обличить ПЦУ
11 декабря 2019, 20:39
План Трампа заблокирован: Суд запретил тратить деньги Пентагона на строительство стены на мексиканской границе
11 декабря 2019, 13:54
«Диалог необходим»: как прошёл визит Лаврова в США
11 декабря 2019, 10:54
В США утвердили оборонный бюджет на 2020 год: Ракеты средней и меньшей дальности теперь под запретом
11 декабря 2019, 14:09
Дайджест СМИ: Нервный Зеленский, спокойный Путин, слежка ФБР за Трампом
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 декабря 2019, 23:54
"Предстоит ответить на многие вызовы": Патриарх Кирилл пообещал продолжить ...
11 декабря 2019, 23:54
Активисты майдана признались: скакали "от недалёкого ума" (Руслан Осташко)
11 декабря 2019, 23:54
"Даже за границей": Шойгу придумал способ наказать вандалов, оскверняющих п...
11 декабря 2019, 23:54
"Оппоненты разучились писать, читать и остались без глаз": Путин выступил п...
11 декабря 2019, 23:54
"Должны сделать всё, чтобы это не повторилось": Путин призвал бороться с ло...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 декабря 2019, 10:09
«Ржев». Ну и кто это проплатил?
05 декабря 2019, 02:09
Берлин решил не играть против России и уколол Британию делом Скрипаля - источник
05 декабря 2019, 08:39
Зелёное безумие начинает шествие по миру?
05 декабря 2019, 05:24
Восемь часовых поясов, икра и живая музыка: Даже на Западе пришли в восторг от русского поезда
09 декабря 2019, 00:24
"Кочевряжатся, как лярва на болоте": Сатановский по-гоголевски поставил "диагноз" Киеву, не дав шанса
08 декабря 2019, 14:24
Лукашенко направил соболезнования Зеленскому в связи с пожаром в Одессе
11 декабря 2019, 01:09
"Сегодня ты победитель": Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Париже
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.