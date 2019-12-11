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Антивирус Avast признался в торговле сведениями клиентов с 2013 года - СМИ
11 декабря 2019, 23:54 • 60 • В мире
Администрация популярного чешского антивируса Avast сохраняла и выставляла на продажу данные 400 миллионов своих клиентов. Таким образом компания делала деньги на своих пользователях с 2013 года, пишет Fоrbеs.
Как рассказал изданию гендиректор компании Ондрей Влчек, администрация действительно продавала сведения пользователей, однако перед этим из них удаляли URL-адреса, имена и другую персональную информацию.
По словам Влчека, активность пользователей в Сети отслеживалась через расширения браузера Avast. После этого обезличенная информация анализировалась компанией Jumpshot, а затем выставлялась на продажу.
Как объяснил гендиректор Avast, подобные данные обычно покупают для организации рекламных кампаний. По этим данным эксперты изучают, какие онлайн-ресурсы наиболее популярны у покупателей, какие товары больше пользуются спросом и другие нюансы.
Сейчас сайт Jumpshot предлагает купить "детализированную информацию" 100 миллионов пользователей Сети. О личных данных ничего не говорится, передаёт телеканал "360".
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