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Антивирус – это вам не антикиллер. Карантинное чтиво

20 марта 2020, 05:35  •  4 • Аналитика

Да чтоб у вас перья затупились!


Опасаетесь глобального кризиса из-за коронавируса, а уже тем более паникуете? А ведь именно этим заняты сейчас властные структуры по всему миру! Значит, вы пессимист. Простите, неплохо осведомлённый оптимист. Но не только. Ещё это значит, что вам уже трудно будет поверить: а) в то, что учёные в ближайшее время разработают против COVID-19 необходимую вакцину; б) в то, что сработает всемирный карантин; в) в то, что скоро снова придётся нормально трудиться; д) в то, что после весны наступит лето.

Многое из того, что вы прочтёте ниже, ходит по соцсетям и сетевым публикациям, причём очень многое – очень давно, ещё до коронавируса, автор лишь постарался аккумулировать и прокомментировать наиболее яркие и значимые моменты. (Автора, как и многих людей, несмотря на все пугающие числа и истерию в официальных СМИ, не покидало мерзкое чувство, что под антивирусный шумок кто-то глобально проворачивает тёмные делишки.)




Когда деловые издания сообщают о многомиллиардных потерях самых богатых людей на земле – это же явная попытка навести тень на плетень. И подбавить дровишек. А вообще-то, это просто смешно: этим бы господам да проблемы простых людей, которых вот-вот могут вышвырнуть с работы без какого-либо выходного пособия, так как у хозяев кончились деньги.

Впрочем, стоит ли обращать внимание на правительства и лучших представителей делового сообщества? Им и так обычно приходится вести себя как те кукушка с петухом из басни Крылова. А вот что делать сейчас – не совсем понятно, то есть совсем непонятно. Вот и остаётся только дурить голову публике, за что и взялись власть и крупный бизнес. И как видно, взялись сообща.

Автору кампания в СМИ, развёрнутая по поводу непобедимой болезни, до боли напоминает предвыборные пиаровские сражения минувших лет. В них когда-то сгинули вроде бы реальные политики: и вечный кандидат в президенты Зюганов, и Примаков с Лужковым вместе с партией «Отечество», и даже потенциальный противник нашего временного президента Медведева с чисто русской фамилией Иванов.

Волны негатива не просто идут по нарастающей, а нарочито перемежаются короткими передышками, чтобы каждый следующий удар чувствовался как можно больнее и сильнее. Вот, например, стоило только прозвучать нескольким сообщениям о том, что в провинции Хубэй, за исключением города Ухань – первого эпицентра новой напасти, за неделю не было зарегистрировано новых случаев заражения, как тут же последовал ответ. Сразу несколько авторитетнейших источников заявили об угрозе второй волны вируса в Поднебесной. Сообщалось, что даже эксперты ВОЗ под этим подписались.

И русским отсидеться не удастся


Параллельно главные информационные вбросы уже перекочевали в Европу, где свой адекватный ответ получили любители всё просчитать. Как только снизилось число умерших за сутки в Италии (с 368 до 349) и многие сделали вывод, что в ноль можно будет выйти аккурат к 10 апреля, посыпалась серия «печалек» из других стран ЕС. Причём не обязательно с цифрами, но зато с шокирующими кадрами – переполненных больниц, пустых полок магазинов и очередей из фур на границах.

Ну а по Италии всего лишь сделали паузу, так как уже на следующий день умерших там оказалось 475. Российская статистика на итальянском и китайском фоне пока выглядит слабовато, но тоже с волной вниз-вверх. После прибавки заболевших в числе 30 человек было всего 18, но зато потом сразу то ли 45, то ли 47.

Вот, например, стоило кому-то лишь намекнуть, что к лету всё точно закончится, а за датой 10 апреля скрывается некое знание о том, что жизнь налаживается. И что же? Моментально в ответ пошли очередные порции страшилок, причём уже глубоко аналитического характера, с нарочито эмоциональными заголовками.


Вроде заявления экспертов из института Роберта Коха, обратите внимание, германского (а как же, это вам не «британские учёные»). Они, похоже, и не сомневаются, что пандемия коронавируса «может» затянуться на два года. А может и не затянуться, а может, он останется с нами навсегда, как обычный грипп, только лечить его люди научатся.

Или ещё круче: «Почему я боюсь коронавируса и тех, кто говорит, что он не опасен» — со страниц насквозь пропагандистского Сont.ws. А я-то наивно надеялся, что там совсем в другую сторону пропагандируют. Вот про нефть же грамотно пишут: «Падение цен на нефть: кризис или игра?»

В четверг читающим и глазеющим россиянам ещё и угольку подбросили, выставив на всеобщее обсуждение первую в России жертву коронавируса — 79-летнюю старушку с полным набором почти смертельных диагнозов. Её из-за выявленного заражения COVID-19 срочно перевели из частной клиники в инфекционную, где она и скончалась из-за отрыва тромба, вряд ли связанного с пневмонией, полученной, по всему судя, ещё задолго до коронавируса.


Пугающие кадры из итальянских больниц, письма докторов и неуместные заявления ВОЗ, дежурное запугивание комендантским часом, которое потом милостиво опровергают прямо из мэрии… Что это, как не пропаганда? Выстроенная по всем законам военного времени. И поддаваться на неё для думающего человека — последнее дело.



Заставь дурака…


Зато с защитными мерами у нас в России всё в полном ажуре. По принципу «заставь дурака богу молиться, так он и лоб расшибёт» карантин пытаются сделать таким, чтобы никому мало не казалось. Публику с экранов телевизоров и со страниц газет пока ещё только мягко поругивают за то, что не сидит по домам и маски не напяливает, хотя тому же дураку понятно, что вреда от них может быть и больше, чем пользы.


Это, правда, только при бездумном напяливании. Скоро, кажется, колокольчики под нос надевать заставят, как в культовом "Кин-дза-дза". Но ведь нет же никаких тепловизоров в аэропортах и на вокзалах, и только первые признаки установки дезинфекционных опрыскивателей и ополаскивателей в людных местах.

Но главное – больше трёх не собираться! Ой, извините, больше пятидесяти, хотя сначала было больше пяти тысяч. «Многовато будет» — сказал бы герой пластилинового мультфильма. Вот, кстати, прямая цитата из соцсетей:

«А вы что думали, что у нас тут стоят лазеры, которые по влажности ресниц ставят диагноз, который сразу передаётся в статистический отдел Минздрава? Да что вы? У нас рядом с больницей предприимчивые бабушки продают мёд, чеснок и лук. Инновационные и «нано», вестимо! Но не исключено, что с вирусом в нагрузку, сразу-то его и не выявишь».


Многие руководители крупных предприятий на полном серьёзе готовы купить в медпункт аппарат искусственного дыхания – смотрите сетевую барахолку «Avito», спрос там растёт теми же темпами, что и на намордники. Вирусная паника вкупе с антивирусной истерий рано или поздно могут дать эффект домино – тогда и по экономикам, и по образу жизни ударит очень больно.

А вообще-то, без спорта и культуры, без того, чтобы массы собирались больше трёх, больше пятидесяти и даже больше пяти тысяч, долго не протянешь. Олимпийский огонь уже полетел в Японию, а это, скажем прямо – лучик надежды. Так будем же богу молиться, чтобы первый позитив из Китая начал срабатывать, иначе волну, сметающую всё на своём пути, можно и не остановить.
Алексей Подымов

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