|
Антиутопия от Жириновского: "Будущее - это жизнь без эмоций, рукопожатий и поцелуев"
02 декабря 2020, 03:15 • 42 • Политика
Владимир Жириновский назвал всеобщее чипирование неизбежным, как и отказ от эмоций и близости. "Будущее - это жизнь без эмоций, рукопожатий и поцелуев", - заявил он.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не видит в чипах ничего плохого и считает чипирование всего человечества неизбежным. По его словам, это необходимо для борьбы с болезнями и коррупцией.
Жириновский уверен, что всеобщая чипизация поможет справиться с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По его мнению, в будущем чипировать будут прямо в роддоме.
Он добавил, что будущее - за знаниями. А знания будут распространяться через чипирование, через паспорта, через систему знаний, через смартфон. Простое сканирование чипа позволит узнать о человеке всё, подчеркнул Жириновский.
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 ноября 2020, 09:35
|
29 ноября 2020, 12:55
|
29 ноября 2020, 01:55
|
28 ноября 2020, 21:20
|
30 ноября 2020, 11:50
|
28 ноября 2020, 06:40
|
28 ноября 2020, 00:15