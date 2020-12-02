Антиутопия от Жириновского: "Будущее - это жизнь без эмоций, рукопожатий и поцелуев"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не видит в чипах ничего плохого и считает чипирование всего человечества неизбежным. По его словам, это необходимо для борьбы с болезнями и коррупцией.

Жириновский уверен, что всеобщая чипизация поможет справиться с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По его мнению, в будущем чипировать будут прямо в роддоме.

Будущее - это жизнь без эмоций, рукопожатий и поцелуев. Сейчас это неприятно, согласен. Но будущее человечества, наших внуков и правнуков - это изолированная жизнь. Тогда человечество спасётся, - отметил Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что будущее - за знаниями. А знания будут распространяться через чипирование, через паспорта, через систему знаний, через смартфон. Простое сканирование чипа позволит узнать о человеке всё, подчеркнул Жириновский.