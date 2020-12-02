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Антиутопия от Жириновского: "Будущее - это жизнь без эмоций, рукопожатий и поцелуев"

02 декабря 2020, 03:15  •  42 • Политика
Владимир Жириновский назвал всеобщее чипирование неизбежным, как и отказ от эмоций и близости. "Будущее - это жизнь без эмоций, рукопожатий и поцелуев", - заявил он.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не видит в чипах ничего плохого и считает чипирование всего человечества неизбежным. По его словам, это необходимо для борьбы с болезнями и коррупцией.
Жириновский уверен, что всеобщая чипизация поможет справиться с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По его мнению, в будущем чипировать будут прямо в роддоме.
Будущее - это жизнь без эмоций, рукопожатий и поцелуев. Сейчас это неприятно, согласен. Но будущее человечества, наших внуков и правнуков - это изолированная жизнь. Тогда человечество спасётся, - отметил Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда".
Он добавил, что будущее - за знаниями. А знания будут распространяться через чипирование, через паспорта, через систему знаний, через смартфон. Простое сканирование чипа позволит узнать о человеке всё, подчеркнул Жириновский.

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