Антициклон «Люцифер» и поджигатели

Почему горит Италия?

Вслед за Грецией пожары охватили юг Италии. Чрезвычайная ситуация усугубляется небывалой жарой. На Сицилии, в Сиракузах, температура достигла + 48,8. Такой лютой жары там не помнят. «Издалека в небо поднимаются высокие столбы черного дыма. Вблизи ад. Огонь и пламя. Южная Италия продолжает гореть, и антициклон «Люцифер» раздувает свой пылающий ад, подпитывая пожары. Кругом разруха и смерть. Всего за 12 часов пожарные провели 300 операций в Сицилии и Калабрии, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти гектары средиземноморских кустарников и сожженных лесов, а также диких животных и домашний скот»,– пишет Giornale.

«Калабрия оплакивает свои жертвы, вызванные непрекращающимися пожарами в этом районе, – отмечает Corriere della Sera. – Аспромонте является наиболее пострадавшим районом в последние дни, так как муниципалитет Гроттерия, окруженный пожарами в течение 6 дней, видит, что пламя приближается к историческому центру… Люди покидают свои жилища, чтобы не быть сожженными пожарами».

«Еще одна «огненная ночь» прошла на Сицилии, – пишет Giornale di Sicilia от 12 августа. – Видеозаписи превращённой в пепел Мадонии были пугающими: пламя достигало высоты зданий, сжигавших сельскую местность и лес. Изображения сильно ударили по сицилийцам… Они видят ужасающие истории животных, сгоревших заживо, и людей, которых заставили покинуть свои дома. Сотни людей были эвакуированы пожарными и службой гражданской защиты в Энне, Пергузе, Петралии Сопрана».

При отчаянных попытках спасти свои дома и оливковые рощи от огня уже погибли шесть человек (данные на 12 августа). «Сегодняшняя приоритетная задача – погасить этот ад, но завтра кто-то должен будет ответить за случившееся», – заявил мэр Реджо-Калабрии Джузеппе Фалькомата. Пожары также пылают на Сардинии. В Палермо в ряде мест пожары достигли домов и предприятий. В Джарратане, в районе Рагузы, огнем уничтожен сосновый лес. Стена огня подступила к резервуарам нефтеперерабатывающего завода Sonatrach. Президент региона Нелло Мусумечи потребовал ввести чрезвычайное положение.

И оказалось, леса поджигают умышленно. В провинции Энна на Сицилии карабинеры уже задержали двоих поджигателей в лесистой местности гор Неброди на территории национального парка. Злоумышленниками оказались местный сицилиец и гражданин Албании.

Глава службы гражданской обороны Фабрицио Курчо, говоря о причинах пожаров, заметил, что большую роль играет деятельность человека, "намеренная или произвольная", случаев "самовозгорания происходит крайне мало". Президент Сицилии Нелло Музумечи заявил, что поджигатели заслуживают пожизненного наказания.

В этом году в Италии произошло уже около 800 пожаров. По данным министра окружающей среды Роберто Чинголани, 57,4% были вызваны поджогами, и только 13,7% – непреднамеренными действиями человека.

Расследование умышленных поджогов только началось, но СМИ пишут, что есть те, кому пожары выгодны. Для тушения пожаров, подчёркивает Panorama, используются самолеты фирмы Canadair. Полетное и техническое обслуживание противопожарной авиации находится в руках лондонского гиганта Babcock Italia spa. Контракт с Canadair стоит 360 миллионов евро плюс дополнительные лётные часы по сравнению с предусмотренными в тендере. «В итоге на тушение пожаров мы тратим почти полмиллиарда евро. У самолетов и вертолетов очень высокие затраты на их использование, о которых никто не говорит. 15 тыс. евро в час к радости иностранной компании». Издание никого прямо не обвиняет, но выводы напрашиваются.

О том, что лесные пожары в Италии – результат умышленных поджогов, говорили еще в 2017 году. Тогда горели леса на склонах Везувия и в поджогах обвинили мафию. Выяснилось, что за огнём и дымом на Везувии скрываются серьёзные деньги. Эта легендарная гора уже давно используется неаполитанской каморрой для организации незаконных свалок. Каморра полностью контролирует мусорный бизнес Неаполя, но не тратит деньги на дорогостоящую переработку отходов, а складирует их на подконтрольных территориях. И в 2017 году мафиози использовали жаркую погоду, чтобы уничтожить следы своей преступной деятельности.