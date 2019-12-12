Антитрамповский акт: как сенатор США выступил против закона о санкциях в отношении России

Американский сенатор-республиканец Майк Крэйпо заблокировал законопроект о санкциях за «вмешательство» в выборы в США, направленный в том числе против России. Глава комитета сената по делам банков, жилищному и городскому хозяйству, считает, что эта законодательная инициатива направлена не столько против геополитических противников Вашингтона, сколько против Дональда Трампа. По мнению экспертов, такая позиция Крэйпо не свидетельствует о переменах в курсе Вашингтона в отношении Москвы, а лишь является эпизодом затянувшейся внутриполитической борьбы в Соединённых Штатах.

Республиканец Майк Крэйпо, возглавляющий комитет сената США по банковским, жилищным и городским делам, заблокировал законопроект о санкциях против России.

По его словам, механизмы, предусмотренные в этом документе, «направлены не столько против России и тех, кто может навредить нашей стране и процессу выборов, сколько против администрации Трампа и республиканцев».

Речь идёт о законопроекте «Защита выборов от угроз путём обозначения красных линий» (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act — DETER). Его впервые внесли на рассмотрение конгресса ещё в прошлом году сенаторы Крис Ван Холлен (Демократическая партия) и Марко Рубио (Республиканская партия).

Как пояснял Ван Холлен, законопроект «призван очень чётко и ясно дать понять России или любой другой стране, которая планирует вмешаться в наши выборы и подорвать нашу демократию: если мы вас на этом поймаем, то вам придётся понести суровое наказание».

Согласно законопроекту, через 30 дней после любых федеральных выборов конгрессу должно быть представлено заключение директора Национальной разведки относительно того, было ли осуществлено иностранное вмешательство в ход голосования и избирательную кампанию. Например, если в заключении будет заявлено о вмешательстве со стороны России, президент Соединённых Штатов обязан в десятидневный срок ввести санкции против ряда российских компаний, государственных структур и отдельных лиц.

«Когда мы перестанем пытаться превратить этот законопроект в антитрамповский и антиреспубликанский и будем формировать политическую повестку исходя из проблем, которые Россия действительно для нас создаёт, возможно, у нас получится принять ещё один действенный законодательный акт для дальнейшего прогресса», — заявил Крэйпо.

Санкции он сравнил с «палкой о двух концах».

Таким образом, после негативного отзыва профильного комитета конгресса рассмотрение законопроекта приостановлено.

В свою очередь, Крис Ван Холлен жёстко раскритиковал заявление Крэйпо.

«Мне надоело, что лидеры Республиканской партии блокируют принятие законопроекта, направленного на защиту наших выборов», — написал он в своём Twitter.

I’ve had enough of Republican leadership blocking legislation to protect our elections and spinning Putin’s talking points. That’s why I’m on the floor with @SenSchumer to demand the passage of the bipartisan DETER Act. We can’t afford to wait any longer. https://t.co/dGif3Rhzr6 — Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) 10 декабря 2019 г.

«Плохая привычка»

Впрочем, эксперты не считают, что блокирование одного законопроекта свидетельствует о каких-либо фундаментальных переменах в курсе Вашингтона. Как отметил в беседе с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак, любая инициатива на уровне отдельных сенаторов не может так или иначе изменить общую линию США в отношении России.

Reuters

© Anton Vaganov

«Внешняя политика — это прерогатива исполнительной власти в Соединённых Штатах. Сенатор по должности никак не влияет напрямую на Государственный департамент. Поэтому расценивать инициативу Крэйпо как трансформацию политики США в отношении РФ было бы некорректно», — уверен Синельников-Оришак.

Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Дмитрий Дробницкий.

«Всё это — очередной эпизод долгой борьбы за бюджетные ассигнования и распределение средств», — пояснил Дробницкий в интервью RT.

Он напомнил, что санкции против России вводятся в рамках военного бюджета США. Следовательно, любые новые ограничения могут сказаться на общей сумме ассигнований на оборонные нужды, говорит Дмитрий Дробницкий, и в этих условиях главы комитетов стараются ограничить инициативу отдельных конгрессменов.

«У американских законодателей есть плохая привычка: на всё подряд отвечать санкциями. Это давнишняя болезнь американского конгресса. Люди заняты своими внутриполитическими делами и не очень разбираются в том, что происходит за пределами страны. Поэтому на любой внешнеполитический вызов они отвечают просто: а давайте-ка что-нибудь кому-нибудь запретим. Представления о том, что такое санкции, как они влияют на экономику и политику и чем их введение в результате аукнется самим США, в конгрессе нет», — поясняет Дробницкий.

По его мнению, борьба, развернувшаяся в США вокруг вопроса о новых санкциях против России, — это ещё и борьба за или против Трампа. Политолог обращает внимание, что, хотя законопроект DETER подготовлен представителями обеих партий, Марко Рубио относится к числу давних оппонентов президента.

Выступая против этой инициативы, Крэйпо действует как республиканец и сторонник президента, утверждает Дробницкий.

«Сейчас идёт серьёзная борьба между Трампом и его оппонентами. Демократы пытаются ограничить возможности президента влиять на внешнюю политику. Республиканцы, соответственно, достаточно солидарно это право защищают. Законопроект Ван Холлена был воспринят Крэйпо прежде всего как попытка посягнуть на полномочия главы государства», — считает эксперт.

Антироссийская волна

По мнению Дмитрия Дробницкого, подлинный отказ от конфронтационных действий в отношениях США и России возможен только тогда, когда у американской деловой элиты возникнет заинтересованность в налаживании контактов с Москвой.

Дональд Трамп

© Tom Brenner/Reuters

«Если сравнивать деловую элиту Америки и Европы, то у европейцев, конечно, больше оснований смягчить санкционный режим. Для них нормальные экономические отношения с Россией — это живые деньги. А товарооборот РФ и США — это $27 млрд. Конечно, это капля в море в контексте объёмов национальных экономик США и РФ. Поэтому американская бизнес-элита, в отличие от европейской, не оказывает давления на политиков в пользу нормализации отношений с Москвой», — констатирует Дробницкий.

Впрочем, по мнению Михаила Синельникова-Оришака, у части американской элиты всё-таки есть некоторая заинтересованность в снижении градуса противостояния с Россией. Он напомнил, что Трамп время от времени также выступает за налаживание отношений с Москвой.

При этом эксперт расценивает риторику Трампа скорее как предложение сделки: Россия должна отказаться от части своих национальных интересов в обмен на сближение с Вашингтоном.

«Однако американский истеблишмент сейчас в основном настроен против РФ. И в данном случае нет никакой разницы между демократами и республиканцами. Поэтому действия Крэйпо нельзя ни в коем случае трактовать как решение республиканцев выступить с пророссийских позиций. Вспомним, что самые лучшие отношения у нашей страны с США были как раз при президентах-демократах — Рузвельте и Клинтоне», — резюмировал Синельников-Оришак.