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Антитела сохраняются: Шведские учёные обнадёжили переболевших COVID в лёгкой форме

15 июля 2021, 23:35  •  104 • В мире
Учёные из стокгольмской больницы Дендерид обнадёжили переболевших COVID-19 в лёгкой форме. Они выяснили, как долго антитела сохраняются после выздоровления.
Весной 2020 года у пациентов и работников больницы Дандерид были взяты пробы на COVID-19. В исследовании приняли участие более 2000 человек. Оказалось, что приблизительно у 19% из них есть антитела к вирусу SARS-CoV-2.
В течение года учёные наблюдали за иммунитетом людей, которые заразились естественным образом и перенесли коронавирусную инфекцию в лёгкой форме или бессимптомно.
Согласно результатам исследования, опубликованного на сайте клиники, спустя год после болезни антитела всё ещё были измеримы в лабораторных условиях, следовательно, эти антитела сохраняются на протяжении длительного времени. Такой вывод шведские учёные сделали более чем по 80% участников тестирования.
Те же исследователи выяснили, помогают ли антитела, появившиеся после перенесённого в лёгкой форме коронавируса год назад, противостоять альфа- и дельта-штаммам, которые являются доминирующими в европейских странах. Оказалось, что да.
При этом специалисты считают, что даже после перенесённого COVID-19 необходима вакцинация. Прививка позволит значительно повысить уровень антител.

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