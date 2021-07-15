Антитела сохраняются: Шведские учёные обнадёжили переболевших COVID в лёгкой форме

Учёные из стокгольмской больницы Дендерид обнадёжили переболевших COVID-19 в лёгкой форме. Они выяснили, как долго антитела сохраняются после выздоровления.

Весной 2020 года у пациентов и работников больницы Дандерид были взяты пробы на COVID-19. В исследовании приняли участие более 2000 человек. Оказалось, что приблизительно у 19% из них есть антитела к вирусу SARS-CoV-2.

В течение года учёные наблюдали за иммунитетом людей, которые заразились естественным образом и перенесли коронавирусную инфекцию в лёгкой форме или бессимптомно.

Согласно результатам исследования, опубликованного на сайте клиники, спустя год после болезни антитела всё ещё были измеримы в лабораторных условиях, следовательно, эти антитела сохраняются на протяжении длительного времени. Такой вывод шведские учёные сделали более чем по 80% участников тестирования.

Те же исследователи выяснили, помогают ли антитела, появившиеся после перенесённого в лёгкой форме коронавируса год назад, противостоять альфа- и дельта-штаммам, которые являются доминирующими в европейских странах. Оказалось, что да.

При этом специалисты считают, что даже после перенесённого COVID-19 необходима вакцинация. Прививка позволит значительно повысить уровень антител.