«Антитела действительно дают иммунитет»: какую роль в борьбе с COVID-19 может сыграть тест-система Роспотребнадзора

На следующей неделе в России должна быть зарегистрирована тест-система, которая сможет выявлять характерные антитела в крови людей, болеющих или уже переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее она отмечала, что такое тестирование позволит определять людей с иммунитетом — это особенно важно для медицинских сотрудников, которые работают с заражёнными. Между тем исчерпывающих данных о том, может ли человек, победивший инфекцию, вновь её подхватить, пока нет, поскольку, по словам экспертов, неясно, как долго антитела сохраняются в кровотоке.

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что в скором времени завершатся исследования, которые позволят выявлять антитела, вырабатывающиеся в организме человека, справившегося с коронавирусом. Такое заявление она сделала в субботу в ходе пресс-конференции, проходившей в Роспотребнадзоре.

По словам Поповой, работая на этом направлении, ФБУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже создал тест-систему, которая способна выявлять антитела. Процедура анализа занимает порядка шести часов.

«Какой уровень людей сегодня имеют иммунитет (к коронавирусу. — RT) в Российской Федерации, мы сможем сказать чуть позже, после того, как, я очень надеюсь, на следующей неделе мы зарегистрируем тест-систему, которая будет использоваться в иммуноферментном анализе», — сообщила Попова.

Как уточнила глава Роспотребнадзора, тест-система позволит определять фазу заболевания коронавирусом. Наличие в крови иммуноглобулина класса М (IgM, антитела «быстрого реагирования») означает, что борьба с инфекцией находится в острой фазе и ещё не завершена. Между тем присутствие иммуноглобулина класса G (IgG, антитела «памяти») свидетельствует, что пациент уже встречался с этим вирусом и имеет к нему иммунитет.

Ссылаясь на результаты исследования отечественных специалистов, Попова рассказала, что «первая реакция коллективного иммунитета» к COVID-19 в России была зафиксирована в середине марта.

При этом, отметив недостаточность научных данных, главный санитарный врач воздержалась от утверждения о том, что обладатели антител к коронавирусу нового типа имеют гарантированный иммунитет к повторному заражению.

Руководитель Роспотребнадзора считает необходимым продолжить исследование процесса выработки иммунитета к COVID-19. Именно с этой целью была создана тест-система «Вектора». Хотя, как отметила Попова, ведомство готово работать с любыми аналогами.

27 марта, выступая на совещании правительственного координационного совета по коронавирусу, главный санитарный врач России сообщила, что появление теста на антитела позволит в том числе среди медицинского персонала определять «людей, которые уже имеют иммунитет и которые могут более свободно работать с пациентами».

В комментарии RT профессор, доктор биологических наук Константин Северинов отметил, что тест-система на антитела «в техническом отношении упростит и ускорит скрининг больших масс людей». Это позволит выявлять граждан, которые перенесли инфекцию и стали устойчивы к коронавирусу. В то же время эксперт призвал дождаться первых практических результатов использования тест-систем, чтобы делать выводы об их «чувствительности и надёжности».

РИА Новости

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В свою очередь, заведующий лабораторией экологии вирусов Научно-исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов считает, что разработка тест-системы позволит нарастить темпы проведения исследований в области коллективного (популяционного) иммунитета к COVID-19.

«Принято считать, что чем больше людей переболело каким-либо вирусом, тем выше коллективный иммунитет. Тест-системы как раз необходимы для проведения соответствующих исследований, выявления людей, которые перенесли коронавирус, в том числе в бессимптомной форме», — сказал Шаршов в разговоре с RT.

«Иммунная система отвечает»

О значимости создания тест-системы на антитела во время совещания президента РФ с членами правительства высказалась вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что к концу марта российские учёные изучили 226 образцов сыворотки крови людей, «которые не были зарегистрированы как больные новой коронавирусной инфекцией». По её словам, из этого числа «было выявлено 11 человек, переболевших и имеющих антитела к новому коронавирусу».

«В настоящее время в Государственном научном центре «Вектор» Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления антител в сыворотках крови больных и тех, кто выздоровел после перенесённого нового коронавируса, а также для изучения популяционного иммунитета и оценки эффективности разрабатываемых вакцин», — сообщила Голикова.

Как выяснили сотрудники Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета (КФУ), антитела в крови человека вырабатываются через пять-семь дней после инфицирования.

В конце марта в интервью RT Константин Северинов заявил, что тестирование на антитела поможет усовершенствовать способы борьбы с COVID-19. В то же время он обратил внимание на ряд сложностей, связанных со сбором большого количества биологического материала и «детектированием антител».

«В чём смысл антительного теста: у заболевших людей в кровотоке появляются возбудители, наша иммунная система отвечает на это заболевание производством антител. Антитела — это специальные белки, которые взаимодействуют с инородным агентом и помогают нам его инактивировать», — пояснил Северинов.

Помимо «Вектора», над разработкой тест-системы на антитела в РФ работают сотрудники КФУ в сотрудничестве с АНО «Научно-исследовательский центр ДНК».

По словам директора Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессора кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберта Ризванова, тест-система будет работать по принципу тест-полоски на беременность, но на нее будет наноситься капля крови. Если человек заражён коронавирусом или недавно переболел, тест покажет две полоски.

«В данной разработке будут определяться одновременно антитела как раннего (IgM), так и позднего иммунного ответа (IgG), которые вырабатываются сразу на несколько вирусных белков. Всё это, как мы ожидаем, повысит чувствительность и информативность нашей тест-системы», — цитирует Ризванова Единый информационно-издательский центр КФУ.

«Клиническая картина»

Большое внимание использованию антител в борьбе с коронавирусом уделяется в Китае. В частности, в период разгула эпидемии медики КНР переливали плазму крови выздоравливающих от COVID-19 доноров тяжелобольным пациентам.

Этот метод, как сообщил в феврале Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, в ряде случаев позволил спасти людей, находившихся в критическом состоянии.

«Клиническая картина изменилась, в течение 12—24 часов после такой терапии лабораторные исследования подтвердили значительное снижение индикаторов воспалительных процессов. Доля лимфоцитов в крови возросла, степень её насыщения кислородом также повысилась, показатели вирусной нагрузки на организм стали лучше», — цитирует ТАСС заявление китайского ведомства.

Метод переливания плазмы крови планируют использовать и власти Соединённых Штатов (на сегодняшний день США являются лидером по числу заболевших COVID-19). В конце марта о соответствующих клинических исследованиях заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

РИА Новости

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По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, переливание плазмы крови людей, победивших коронавирус, облегчает врачам задачу лечения пациентов.

Однако эксперты, опрошенные RT, указывают, что эффективность данного метода пока не доказана.

«Переливание часто используется в медицине, например при поддержке онкобольных. Однако в случае с коронавирусом, на мой взгляд, не стоит воспринимать данный метод как универсальный и действенный способ помощи инфицированным, поскольку достоверных научных данных на этот счёт пока нет», — сказал Шаршов.

Ещё один вопрос, на который пытаются ответить учёные, — возможно ли повторное инфицирование COVID-19. В начале года китайские медики провели эксперимент на макаках и выяснили, что обезьяны не могут заразиться коронавирусом после перенесённого заболевания.

Комментируя вопрос о повторном инфицировании, Константин Северинов отметил, что антитела вырабатываются в ходе иммунного ответа и делают организм устойчивым к заражению. В то же время, как подчеркнул эксперт, на сегодняшний день нет данных о том, какое количество времени иммуноглобулины против COVID-19 могут сохраняться в кровотоке.

«Эпидемия началась совсем недавно, и сейчас невозможно дать ответы на ключевые вопросы, в том числе касающиеся свойств антител против COVID-19. Антитела действительно дают иммунитет и значительно снижают вероятность повторного заражения, но сколько они могут находиться в кровотоке — мы не знаем. Чтобы понять это, нужны продолжительные исследования. По этой же причине сегодня нереально определить частоту вакцинирования», — пояснил Северинов.

Также учёный подчеркнул, что обладатель иммуноглобулинов против COVID-19 должен соблюдать меры предосторожности — наличие у человека иммунитета к коронавирусу не исключает вероятность того, что он может стать его переносчиком, навредив таким образом окружающим.