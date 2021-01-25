Антисоветская, антироссийская пропагандистская хватка не ослабевает

Освобождение Красной армией Европы представляют нашествием варваров с востока

17 января исполнилось 76 лет со дня освобождения Варшавы советскими войсками от гитлеровской оккупации. И из-за этой памятной даты в Польше устроили скандал. Поводом оказалась запись в Твиттере российского посольства, всего несколько строк. Мгновенно были организованы комментарии, в том числе откровенно враждебные и просто нецензурные.

Телеканал Polsat News заявил, что Польский институт национальной памяти (ПИНП) считает вступление Красной армии в Варшаву сменой одного оккупанта на другого. А сам ПИНП подготовил подборку материалов, посвящённых пребыванию советских солдат в Польше. Направленность материалов видна из заголовков: «Безнаказанность в порабощенной стране», «Изнасилования, убийства и грабежи: присутствие Красной армии в Гданьске в 1945 году», «Преступление в церкви св. Юзефа в Гданьске». И всё остальное в таком же духе.

Поляку освободительную миссию Красной армии в Европе представляют нашествием варваров с востока. 18 января на «Польском радио» вышла передача, в которой обсуждалось изгнание фашистов из Кракова. Слушателям внушалось, что спасение Кракова от разрушения – пропагандистский миф, который «призван прикрыть тот факт, что 99% городов, встретившихся Красной армии, были стерты с лица земли». Полякам предлагают возмущаться не только советскими солдатами-освободителями, но и своими предками, ибо вместе с частями 47-й и 61-й армий Варшаву брали бойцы 1-й армии Войска Польского. Те поляки у нынешних поляков сегодня не в чести.

Солдаты 1-й армии Войска Польского маршируют в освобождённой от гитлеровцев Варшаве. Фото: warszawa.naszemiasto.pl

Не обращая внимания на истерику, вызванную посольским твитом, посол РФ Сергей Андреев и сотрудники российского диппредставительства возложили венок на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Представителей польских властей на церемонии не было. Цветы к другим сохранившимся памятникам освободителям принесли жители столицы, но их было мало – антисоветская пропаганда делает своё дело. На борьбу с исторической правдой брошены мощные ресурсы.

Пропагандистская хватка не ослабевает. Историк Петр Гурштын, например, внушает, что, хотя советская оккупация была менее жестокой, чем немецкая, это её никак не оправдывает. Тадеуш Рутковский из Варшавского университета пускается в рассуждения о том, что российская власть сознательно раздувает культ победы Красной армии в Великой Отечественной войне: мол, больше россиянам нечем гордиться и не за что уважать свою страну.

Ян Жарынь. Фото: wpolityce.pl

Ещё хлеще выступает профессор Ян Жарынь. До недавнего времени он заседал в сенате, теперь руководит Институтом национальной мысли. Жарынь обрушивается на Запад, обвиняя его в «идеализации коммунизма», позволяющей России «скармливать» европейцам свои исторические фальшивки.

Станислав Жарынь. фото: businessinsider.com.pl

Сын Яна Жарыня Станислав, который трудится спикером министра-координатора спецслужб, тоже отреагировал на твит посольства РФ и заявил, что историческая пропаганда является основой проводимой Кремлём неоимпериалистической политики; её цель – узаконить вмешательство в дела других государств. Происки российских спецслужб Жарынь-младший видит во всём. В начале января он рекомендовал подписчикам своего «Твиттера» (их около девяти тысяч) статью «Конфликты на расовой почве как инструмент разрушения Соединённых Штатов в деятельности российских разведывательных служб». Публикация появилась в «Обзоре внутренней безопасности» Агентства внутренней безопасности (АВБ), то есть польской контрразведки. Основные тезисы были изложены на правительственном портале, в популяризации статьи приняло широкое участие агентство Polska Agencja Prasowa.

Автор статьи в «Обзоре внутренней безопасности» профессор Михал Войновский, по специальности историк-византинист, регулярно пишет о том, что якобы ещё в 1920-х годах Коминтерн собирался поднять восстание американских негров и отделить от США республику чернокожих; что в 1960-х годах КГБ «плёл интриги» вокруг Мартина Лютера Кинга; что российские спецслужбы присматриваются к движению Black Lives Matter; что до этого они пытались взбунтовать латиноамериканцев, живущих в США. «Изыскания» Войновского поддерживаются польским государством и не встречают отпора со стороны общества. Историческое сознание искажено. Ушёл далеко на задворки сознания тот факт, что в 1945 году Красная армия спасла Польшу от уничтожения, что благодаря Сталину в составе Польши оказались «возвращённые земли» – бывшие немецкие территории площадью в 101 000 квадратных километров. Беглого взгляда на карту достаточно, чтобы понять: это почти треть современной Польши.

Карта Польши – «возвращённые земли» выделены темно-зеленым. brainly.pl

Варшава традиционно выстраивала внешнюю политику с опорой на Вашингтон, но с приходом в Белый дом администрации Байдена просматривается та перспектива, что главным европейским партнёром США станет Германия. С ней у Польши сложные отношения. Польские авторы пишут о том, что для их страны быть между немцами и русскими – это вечный геополитический кошмар и разумно было бы уравновесить одних соседей другими.

Однако «уравновесить» вряд ли получится. Об этом говорит и новый скандал из-за назначения послом в Москву Кшиштофа Краевского. Этот опытный дипломат, работавший в Риме и Баку, на днях был представлен у себя на родине «агентом коммунистических спецслужб». Краевский начинал карьеру во времена ПНР, работал в аппарате пресс-секретаря правительства Польской Народной Республики, а это тяжкий грех, с точки зрения тех же Антония Мацеревича, бывшего министра обороны и одного из столпов находящейся у власти партии «Право и справедливость», политолога Ежи Таргальского, награждённого Командорским крестом ордена Возрождения Польши, маститой журналистки Дороты Кани. Эти люди, собравшись недавно в студии канала TV Republika, чтобы обсудить прошлое посла в Москве, пришли к выводу, что бывшие агенты госбезопасности ПНР держат под контролем государственный аппарат Польши.

Пока политические настроения в этой стране определяются такими фигурами, Польша обречена наживать недоброжелателей и на западе, и на востоке – и в Германии, и в России.