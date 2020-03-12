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Антисептик будут распылять с вертолёта? В Грузии придумали способ борьбы с коронавирусом
12 марта 2020, 20:35 • 78 • В мире
В соцсетях появились сообщения, что ночью с 11 на 12 марта над Тбилиси будут летать вертолёты и распылять антисептик. Якобы эта мера поможет бороться с распространением коронавируса. В мэрии грузинской столицы прокомментировали эту информацию.
Посты в соцсетях гласили, что над Тбилиси планируется распылить некое вещество с целью обеззараживания. Вертолёты будут летать над городом с 23:00 до 5:00.
Мэрия Тбилиси на запрос Первого канала Грузии сообщила, что это только слухи. Информация действительности не соответствует.
В администрации города подчеркнули, что пока обходятся "наземными" методами. Каждый день дезинфицируются автобусы. Аналогичные меры предпринимаются на станциях и в вагонах метрополитена, бесплатных столовых, сервисных центрах и ряде других социально значимых объектах.
"Выполняются все указания и рекомендации, которые даёт Координационный совет", - подчеркнули в мэрии грузинской столицы.
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