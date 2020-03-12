Антисептик будут распылять с вертолёта? В Грузии придумали способ борьбы с коронавирусом

Посты в соцсетях гласили, что над Тбилиси планируется распылить некое вещество с целью обеззараживания. Вертолёты будут летать над городом с 23:00 до 5:00.

Мэрия Тбилиси на запрос Первого канала Грузии сообщила, что это только слухи. Информация действительности не соответствует.

В администрации города подчеркнули, что пока обходятся "наземными" методами. Каждый день дезинфицируются автобусы. Аналогичные меры предпринимаются на станциях и в вагонах метрополитена, бесплатных столовых, сервисных центрах и ряде других социально значимых объектах.

"Выполняются все указания и рекомендации, которые даёт Координационный совет", - подчеркнули в мэрии грузинской столицы.