«Антисемитская свинья»: Путин осудил экс-посла Польши

Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ назвал экс-посла Польши в Германии Юзефа Липски «сволочью и антисемитской свиньей».

Российский лидер указал, что дипломат разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями.

«Гитлер сказал послу Польши в Германии, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938-й год. На вымирание, на уничтожение. На что польский посол ему ответил (а потом это записал в докладной министру иностранных дел Польши господину [Юзефу] Беку): «Если фюрер это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — пояснил Путин.

Юзеф Липски в 1934 — 1939 годах занимал должность посла в Германии, в этом качестве играл ключевую роль во внешней политике Польши перед Второй мировой войной.

Во время Второй мировой войны Липски добровольцем вступил в 1-ю польскую гренадерскую дивизию во Франции. Впоследствии был членом генерального штаба польских сил на западе. В 1951 году переехал в США, где представлял польское правительство в изгнании. В 1958 году умер в Вашингтоне.

В середине нынешнего месяца Путин заявил, что в мире не прекращаются попытки искажения истории Второй мировой войны. По словам президента, этим занимаются не только пособники нацистов.

«Теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур», — сказал Путин на заседании организационного комитета «Победа».

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.

«Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941», — добавил Путин.

Тех, кто пытается спорить с их выводами, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы, отметил глава государства, но Россия все равно продолжит добиваться правды.

«Наш ответ на ложь — это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте, а то складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего», — возмутился Путин.

Кроме того, президент России заявил, что в истории не может быть «невыгодных, неудобных страниц» и она нужна в совокупности без прикрас и изъянов.

«Память и гордость должны объединять нас, делать сильнее, помогать молодым людям в полной мере осознать свою сопричастность Родине, великим делам своих предков, ответственность за будущее России», — указал глава государства.

Документы, касающиеся событий Великой Отечественной войны, должны быть доступны гражданам, считает российский лидер, а также их следует системно вводить в научный оборот.

«Не менее важно активно поддерживать соответствующие общественные инициативы, содействовать поисковикам, волонтерам, краеведам, просто энтузиастам, людям, которые увлекаются этим и отдают этому делу свою душу, время и годы своей жизни», — подытожил Путин.

В последние годы в Европе активизировались различные антисоветские движения. Памятники бойцам Красной армии систематически становятся целью различных вандалов, в частности, подобное происходит в странах Прибалтики, Польше, Австрии.

Москва последовательно требует от властей указанных государств защитить мемориалы, однако зачастую призывы не находят отклика.

Ранее в декабре канцлер Германии Ангела Меркель посетила Освенцим, где находился один из нацистских концентрационных лагерей в годы Второй мировой войны. Она возложила цветы к мемориалу в лагере — венки, перевязанные лентой в цветах немецкого флага.

«Помнить о преступлениях — это обязанность, которая не заканчивается никогда. Это неразрывно связано с нашей страной. И помнить об этой ответственности — это часть нашего национального самосознания», — сказала Меркель в своей речи при возложении венков на территории концлагеря.

В ноябре нынешнего года городской совет Дрездена принял резолюцию о «нацистской чрезвычайной ситуации» под названием Nazinotstand — «НацизмуНеМесто».

Резолюция была принята 39 голосами против 29. Воздержались от голосования члены правящей партии христианских демократов, назвав резолюцию «актом политического символизма».

Член госсовета Макс Ашенбах — автор инициативы — заявил, что причиной для создания резолюции стала его обеспокоенность популярностью правых взглядов в городе. Такие настроения ставят городское сообщество под угрозу, приводит слова политика MDR. Ашенбах отметил, что, по его мнению, политики недостаточно дистанцировались от неонацизма.

В сентябре нынешнего года в польском Велюне прошли памятные мероприятия, приуроченные к началу Второй мировой войны. Россию туда не пригласили. Власти Польши не направили официальное приглашение на эти мероприятия правопреемнице одного из главных участников войны.

В пресс-службе польского президентского дворца пояснили, что приглашения отправлялись только странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства — Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине. Решение, кого пригласить на памятные мероприятия, «принималось, исходя из современных, а не исторических реалий», уточнили в Варшаве.

Кремль негативно отреагировал на такое решение польской стороны. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что любые мемориальные мероприятия в честь годовщин Великой Отечественной или Второй мировой войны в любой стране мира являются неполноценными без участия России, поскольку ее роль в завершении Второй мировой «невозможно переоценить».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на такое решение Польши заявила, что «в настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла».