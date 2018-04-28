Антисемитизм в Германии начинает снова поднимать голову

В ответ звучит: «Берлин носит кипы»

Ещё пять лет назад сложно было представить, что в стране, повинной в холокосте, по сей день несущей политическую и материальную ответственность за это преступление ХХ века, раздадутся тревожные предупреждения о возрождении антисемитизма. И вот председатель Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster), выступая по радио Берлина, призвал единоверцев соблюдать осторожность – избегать ношения кипы на улицах. На прошлой неделе два молодых человека в кипах подверглись нападению в Берлине, причём сцена нападения, сопровождавшаяся антисемитскими выкриками, была записана на видео и выложена в Youtube .

Еврейская община немецкой столицы отреагировала остро и 25 апреля организовала манифестацию под лозунгом «Берлин носит кипы». Главный тезис выступившего на манифестации Йозефа Шустера звучал так: «С нас хватит!» Участники манифестации говорили, что в Германии происходит рост не только антисемитских настроений, но и ксенофобии в целом. Чаще всего это случается в школах – ведь дети более непосредственно выражают то, что слышат от взрослых.

В минувшие выходные Ангела Меркель дала интервью израильскому каналу Channel 10 TV и поведала, что наряду с проявлениями антисемитизма угрозы в адрес еврейских сограждан со стороны крайне правых сил поступают и от мусульманских беженцев.

На сегодня основной силой, которая готовится решительно противостоять подъёму антисемитизма, является Еврейский демократический форум. «Мы должны принять бой и показать обществу, что в Германии действительно происходит», – заявляют его представители. Высказывают тревогу и авторитетные лидеры других меньшинств. Руководитель Центрального совета мусульман Германии Aiman Mazyek заявил в интервью Rheinische Post: «Антисемитизм, расизм и ксенофобия являются для ислама большими грехами, и мы не будем их терпеть».

Проблема усугубляется тем, что количество евреев в Германии с момента падения в 1989 году Берлинской стены существенно выросло. До 1989 г. их насчитывалось около 30 тысяч, но затем из бывшего СССР их приехало в Германию ещё около 200 тысяч.

Разгорающийся скандал получил новый импульс, когда на днях известный берлинский дирижёр Даниэль Баренбойм отказался принять премию, присуждённую ему на крупнейшем немецком музыкальном фестивале Echo Music Award, по той причине, что на фестивале прозвучали антисемитские произведения. Следом за ним израильские власти выразили официальный протест по случаю присуждения премии на Echo Music Award немецким рэперам Kollegah and Farid Bang, песни которых «имеют отчетливый антисемитский подтекст». Немаловажно, что призёры фестиваля определяются по количеству альбомов, проданных в предыдущем году. Kollegah and Farid Bang опередили всех: в 2017 г. были проданы 200 тыс. копий их песни «Молодой, брутальный, симпатичный».

Даниэль Баренбойм между тем – известная фигура в европейской культуре. Он возглавляет Берлинскую государственную оперу и государственную капеллу Берлина. И его слова о премированных произведениях немецкого фестиваля как об «антисемистских, гомофобных и презирающих человеческое достоинство» весят немало. «Порядочность и человечность должны брать верх над коммерческим интересом», – говорит Баренбойм, объясняя возвращение вручённой ему премии устроителям фестиваля. Заметим, что в 2008 г. Баренбойм получил почётное гражданство Палестины и создал совместный еврейско-палестинский оркестр, выступавший в секторе Газа и на Западном берегу Иордана.

Немецкие СМИ отмечают, что волна антисемитизма усилилась в период последней кампании по выборам в бундестаг. Отказ Федерального конституционного суда (Суд) год назад запретить неонацистскую партию НПД под тем предлогом, что она «не угрожает демократии», стал точкой отсчёта в серии резких выступлений правых сил Германии. Буквально через несколько часов после решения Суда руководитель земельного отделения «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хёке заявил на митинге, «что немцы являются единственным народом в мире, который поставил мемориал позора в сердце своей столицы». Хёке говорил о мемориале из 2711 каменных плит, установленных в память о 6 млн. евреях, уничтоженных нацистским режимом. Его речь прерывалась овациями. Бьорну Хёке принадлежат слова: «Состоянии немецкого духа – это состояние духа жестоко поверженного народа. Необходимо развернуться на 180 градусов. Сегодня, вместо того чтобы учить школьников тому, что Германия должна гордиться своими философами, музыкантами и изобретателями, которых она имеет больше, чем любая другая нация в мире, им преподают «вшивую и нелепую историю». В ответ слушатели скандировали: «Меркель должна уйти».

Реакция в Германии на эти выпады была резкой. Видный социал-демократ Ральф Штегнер написал в «Твиттере» о выступлении Хёке: «Нельзя давать неонацистскому отребью возможность влиять». Премьер министр Тюрингии Бодао Рамело заявил, что это «не первый раз, когда политики АдГ используют нацистский язык». Председатель партии зелёных Симона Петер осудила речь Хёке как недопустимую. А председатель Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер сказал, что в отвратительном антисемитизме Бьорна Хёке «Альтернатива» обнажила своё истинное лицо.