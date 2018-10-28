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Антисемит и критик Трампа: что известно об устроившем стрельбу в синагоге Питтсбурга
28 октября 2018, 13:25 • 66 • В мире
Жертвами нападения в синагоге города Питтсбург в штате Пенсильвания стали 11 человек. Атаку совершил 46-летний американец Роберт Бауэрс. Во время атаки он был вооружён штурмовой винтовкой и как минимум тремя пистолетами. По данным правоохранительных органов, нападавший не стоял на учёте полиции и имел лицензию на ношение оружия. СМИ отмечают, что мужчина открыто «выражал свою приверженность нацизму». В социальной сети Gab стрелок оставил ряд антисемитских постов. Кроме того, Бауэрс выражал открытую неприязнь к президенту США Дональду Трампу, указывая на то, что американский лидер «окружён евреями». В настоящее время прокуратура штата Пенсильвания предъявила мужчине обвинение по 29 пунктам, при этом в Минюсте США сообщили, что Бауэрсу может грозить смертная казнь.
AFP © JEFF SWENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERIC
Число погибших в результате нападения на синагогу в Питтсбурге, штат Пенсильвания, увеличилось до 11 человек. Об этом заявили в департаменте общественной безопасности города. Также при нападении пострадали шесть человек, в том числе четыре полицейских.
Нападавший — 46-летний житель Питтсбурга Роберт Бауэрс — был ранен правоохранительными органами и сдался полиции. Как сообщил агент ФБР Боб Джонс, мужчина не стоял на учёте в органах правопорядка. Позднее стало известно, что Бауэрс имел лицензию на ношение огнестрельного оружия и начиная с 1996 года совершил шесть оружейных покупок.
Во время атаки он был вооружён штурмовой винтовкой и как минимум тремя пистолетами.
«Мы думаем, что один из них (видов оружия. — RT) был штурмовой винтовкой, и знаем, что у подозреваемого было как минимум три пистолета», — рассказал агент ФБР.
В социальных сетях стрелок открыто «выражал свою приверженность нацизму и Адольфу Гитлеру», сообщает интернет-ресурс BNL News. Бауэрс был активным пользователем социальной сети Gab, где нередко размещались посты антисемитского характера, поскольку Gab позиционирует себя как платформа, свободная от цензуры.
В статусе Бауэрса в соцсети было указано, что «все евреи — дети сатаны». По мнению мужчины, именно евреи «помогали в перевозке мигрантов» из Мексики. За несколько минут до атаки в синагоге Бауэрс написал: «Больше не в силах стоять в стороне, видеть, как мой народ уничтожают».
Среди антисемитских постов Бауэрса есть и те, в которых он критиковал президента США Дональда Трампа. Мужчина считал, что американский лидер «окружён евреями», и отмечал, что не голосовал за него на выборах 2016 года.
«Ужесточить законы о смертной казни»
Прокуратура по Западному округу штата Пенсильвания выдвинула в отношении стрелка обвинения по 29 пунктам, 11 из которых — обвинения в применении огнестрельного оружия с целью убийства.
Американский президент предложил ужесточить законы о смертной казни после атаки на синагогу в Питтсбурге. Он назвал трагедию в синагоге «нападением на человечество», за которое полагается смертная казнь.
«Я думаю, что один из шагов, которые мы должны сделать, — это ужесточить законы о смертной казни. Любой, кто совершит подобное по отношению к невинным людям, будь то в храме или в церкви, должен заплатить высшую цену», — заявил Трамп в эфире ABC News.
Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс также сообщил, что в отношении стрелка могут быть выдвинуты обвинения, по которым он, возможно, будет приговорён к смертной казни.
«Каждый американец имеет право посещать молельное сооружение в безопасности. Сегодня 11 невинных людей были внезапно и жестоко убиты во время религиозной службы, также получили ранения несколько стражей порядка. Эти преступления достойны порицания и противоречат ценностям этого государства. Министерство юстиции соответствующим образом предъявит обвинения в преступлениях на почве нетерпимости и других уголовных преступлениях, в том числе тех, которые могут привести к смертной казни», — говорится в опубликованном заявлении Сешнса.
Атака на синагогу
Нападение на синагогу «Древо жизни» (The Tree of Life) в городе Питтсбург в районе Сквиррел Хилл произошло утром в субботу, 27 октября, когда прихожане собрались на субботнюю службу.
По информации местных СМИ, стрелок вошёл в здание и начал стрелять, выкрикивая антисемитские лозунги. Отмечается, что Бауэрс находился в помещении около 20 минут.
Забаррикадировавшимся в синагоге прихожанам удалось сделать звонок в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия полицейские отряды попали под обстрел и укрылись за машинами. Позднее сообщалось, что в результате перестрелки пострадали четверо полицейских. Сам стрелок был также ранен и сдался сотрудникам правоохранительных органов.
По информации полицейских, внутри синагоги оставалось много пострадавших. Как сообщили в Еврейской федерации Питтсбурга, во время стрельбы в молельне находились от 80 до 100 человек. Здание не охранялось. Позднее Дональд Трамп выразил мнение, что, если бы в здании присутствовал вооружённый охранник, трагедии удалось бы избежать.
«Ситуация была бы другой, если бы в храме был вооружённый охранник. Он мог бы остановить его (стрелка. — RT), может быть, никто не был бы убит, кроме него», — сказал президент журналистам.
После инцидента в Питтсбурге полиция Нью-Йорка усилила охрану синагог в городе.
«После стрельбы в Пенсильвании мы развернули вооружённые отряды полиции Нью-Йорка у зданий этой конфессии. Нет признаков, что это может повториться в Нью-Йорке, но мы просим сохранять бдительность и сообщать обо всём подозрительном», — говорится в Twitter ведомства.
«Ужасный акт насилия »
В связи с инцидентом в Питтсбурге президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги над Белым домом, а также американскими правительственным зданиями в стране и за рубежом.
«В знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия 27 октября я приказываю, чтобы флаги Соединённых Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями», — сообщается в официальном заявлении пресс-службы Белого дома.
Также американский президент сообщил журналистам о намерении посетить Питтсбург после инцидента. Однако Трамп не уточнил, когда планирует это сделать.
Между тем власти США, а также зарубежные государства выразили соболезнования родным погибших. В частности, стрельбу в синагоге в Питтсбурге прокомментировал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«Моё сердце разбито, и я потрясён сегодняшним нападением на синагогу в Питтсбурге. Весь народ Израиля скорбит вместе с семьями убитых. Мы поддерживаем еврейскую общину Питтсбурга и американский народ перед лицом ужасающей жестокости антисемитизма», — написал он в своём Twitter.
Соболезнования выразили в совместном заявлении и власти ЕС. К ним присоединились президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Сердца канадцев сегодня — с еврейской общиной в Питтсбурге, ставшей жертвой ужасной антисемитской атаки во время молитвы. Желаю семьям убитых примириться с утратой, а раненым быстрее восстановиться», — написал Трюдо в своём Twitter.
Подчеркнула необходимость противостоять антисемитизму и канцлер Германии Ангела Меркель.
«Я скорблю по погибшим в Питтсбурге, которые, очевидно, стали жертвами слепой антисемитской ненависти. Мои соболезнования семьям, пострадавшим я желаю сил и выздоровления. Мы все должны решительно противостоять антисемитизму. Везде», — приводит её слова представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
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