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Антирусское движение и "Азов": Кто стоит за протестами в Минске. Версия "Русского ориенталиста"
11 августа 2020, 13:30 • 145 • Политика
Авторы "Русского ориенталиста" настаивают, что ударной силой протестов в Минске являются участники движения "Антифа". Причём эта ветвь ещё в 2014 году поддержала "майдан" в Киеве, а также влилась в полк "Азов". В целом же с самого начала активисты отличались антирусскими взглядами, говорится в сообщении.
Представителей белорусского аналога движения "Антифа" назвали основной ударной силой протеста в стране после выборов президента. Акции протеста, напомним, продолжаются пару дней. Победу в выборах одержал Александр Лукашенко. В то же время его основная конкурентка Светлана Тихановская сначала заявила, что не будет участвовать в митингах, а затем и вовсе сбежала в Литву.
Как пишут авторы канала "Русский ориенталист", в составе белорусского движения всё чаще бойцы. Это бывшие хулиганы клуба МТЗ-РИПО, которые после переименовали себя в "Партизан", а там и вовсе прекратили свою деятельность - случилось это в 2014 году.
"Реально это были самые боеспособные антифа на постсоветском пространстве - пример для левых активистов России и Украины. Поддерживали ЛГБТ, социализм и мультикультурность. Последним лидером фирмы был человек по имени Джафар", - говорится в сообщении.
С самого начала, как пишут авторы канала, эта группа активистов отличалась антирусскими взглядами. В 2014 году именно они поддержали "майдан" в Киеве. Более того, отмечено, что "часть даже влилась в состав полка "Азов" вместе с оппонентами из ультраправых группировок".
Достоверного подтверждения информации нет. Однако накануне военный корреспондент Семён Пегов опубликовал видео из Минска, показав провокаторов на акциях протеста - молодых людей крепкого телосложения, которые выходили перед толпой и закидывали силовиков разными предметами, делая всё возможное, чтобы их атаковали.
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