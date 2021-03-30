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«Антирусский проект» – Россия отбросила эмоции в связи с Украиной

30 марта 2021, 22:50  •  143 • Украина

Официальные лица России перестали говорить о том, является ли Украина частью «Русского мира» и является ли она несостоявшимся государством, и фактически признали, что Украина – это геополитический проект.

Об этом на канале «Политека» заявил политолог Андрей Ермолаев.

Эксперт не уточнил, означает ли это, что Россия теперь намерена хладнокровно уничтожить проект «Украина» или готова мириться с ним.

«С какого-то момента российская политика, российская пропаганда больше не трактует Украину как часть «Русского мира». Соответственно, не применяются инструменты – информационные, экономические, финансовые и войны спецслужб, военного напряжения. Это мы просто констатируем, как факт. Украина уже не рассматривается, и не принимается как какой-то еще нерадивый, но тоже участник возможный «Русского мира».

Более того, есть последнее реплики, которые прозвучали от руководства России, например, что Украина – это геополитический проект. Раньше это звучало, как правило, от экспертов, от политиков взвинченных, от умников, которые упражнялись, кто более состоятелен. А тут вдруг об этом… и это официальные лица.

Когда государственное лицо дает какую-то оценку и использует понятие, то нужно учитывать, что этот пассаж уже связан с каким-то публичным официальным доктринированием позиции. Если Украина – проект, то это означает, что это не только некое искусственное образование в глазах российского руководства, но это еще определенная характеристика, коннотация.

Одно дело – когда упражнялись в том, состоятельное это государство или несостоятельное, обанкротится Украина или не обанкротится, тут было спекуляций туча. Но когда говорят о геополитическом проекте, так это значит, что что-то здесь получилось – как некое качество, как некий проект, который кто-то реализовал.


Другое дело, что есть разные трактовки того, а кто же здесь реализовал Украину как проект. Грубо говоря, это в такой жесткой, неприличной для нас форме, но признание, что это не просто несостоявшееся государство, но проект, который получается или получился», – рассуждает Ермолаев.

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