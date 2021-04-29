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Антироссийскую повестку в Евросоюзе создают страны-паразиты - эксперт

29 апреля 2021, 17:00  •  123 • Политика
Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Чиновники ряда государств Старого света забывают, из чего формируется их зарплата
Антироссийские инициативы в Европе активно проталкивают не крупные государства, а "страны-паразиты", сидящие на финансовой шее у коллективного Брюсселя. При этом, продвигая идею отказа от топлива из РФ, они не осознают угрозу собственным кошелькам.
Такое мнение высказал директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, комментируя выпущенную накануне резолюция ЕП с предложением отключить Россию от платежной системы SWIFT, остановить строительство "Северного потока-2", прекратить закупки нашего газа и нефти. И все это в виде наказания Москвы за военные учения на территории собственной страны и мифическую "агрессию на Украине".
Эксперт отметил, что подобные документы Брюсселя носят рекомендательный характер, однако в силу того, что больше стран Старого света начали портить свои отношения с РФ, не исключена ситуация, при которой антироссийские угрозы будут приведены в действие.
"Погоду в Европарламенте делают не крупные страны, которые субсидируют ЕС, а страны-паразиты, которые больше имеют от ЕС, чем ему дают. Вот этим странам (прежде всего – Восточной Европы) нужен предлог для того, чтобы по-прежнему получать от ЕС кредиты и другие преференции, и самый лучший предлог – "российская угроза"", – заявил изданию "Свободная пресса" Лепехин.
Он считает, что подобным образом оправдывают свое существование и богатое финансирование и другие европейские "паразиты", такие, например, как Евросоюз, ОБСЕ, Международный суд в Гааге и прочие. Если вдруг исчезнет эта мифическая "российская угроза", тогда сама собой растворится необходимость вкладывать деньги в эти европейские паразитические структуры и зарплаты чиновникам, указал специалист.
А такое реально может произойти, когда встанет вопрос, откуда брать средства на финансирование таких надстроек, скажем, "если Германия лишится российского газа и продукция, производимая в ФРГ, станет существенно дороже", пояснил Лепехин.
"Не исключено, что этот основной спонсор ЕС вынужден будет искать статьи для экономии", – подчеркнул эксперт.
Он предположил, что такие серьезные игроки континента, как ФРГ, Испания, Франция, Италия, которые пострадают в первую очередь в результате отключения России от SWIFT, не пойдут на подобные ограничительные меры.
Ранее в четверг, 29 апреля, президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил, что "Северный поток-2" является исключительно коммерческим проектом. И сравнил действия некоторых европейских политиков в отношении нашей трубы с героем сатирической повести Михаила Салтыкова-Щедрина "Как мужик двух генералов накормил и что из этого вышло" – как генерал не знал, откуда булочки берутся, так и те не ведают, что запускает электричество.

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