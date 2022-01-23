Антироссийской информационной атакой США уничтожают экономику Украины

Украинские облигации идут на рынке по цене туалетной бумаги

Распускаемые слухи о грядущем «российском вторжении на Украину» обвалили украинские евробонды и гривну, захлопнули для Киева рынок внешнего капитала и заставили жителей Украины сметать с полок супермаркетов даже соль и спички. Эксперты рассуждают о том, что США готовы вести войну с Россией «до последнего украинца».

Панические сообщения полились рекой вскоре после начала нового года.

7 января «Нью-Йорк таймс» заявила, что Россия окружает Украину с трех сторон, и уже в январе может начаться военная операция. 8 января там же появилась информация о том, что администрация Байдена разрабатывает санкции, которые вступят в силу в случае гипотетического «вторжения». 17 января «Нью-Йорк таймс» запустила дезинформацию: Россия якобы отзывает людей из своего посольства в Киеве. А Форин Офис обнародовал «состав правительства Украины», которое якобы будет сформировано после того, как на украинскую территорию вступят российские войска.

Распространением слухов-фальшивок о грядущей войне и заявлениями о санкциях Запад добился падения российского рынка акций почти до годового минимума. А для экономики Украины информационная провокация её западных хозяев оказалась значительно более болезненной. Курс украинской валюты за несколько дней упал с 27,3 до 28,5 гривны за доллар. Однако не это стало главной проблемой.

«Кровавая резня бензопилой началась на рынке украинских еврооблигаций и гривны. Инвесторы побежали. Покупки не было», – цитирует «Апостроф» инвестиционного банкира Сергея Фурсу. По его словам, «из-за неуверенности инвесторов относительно будущего развития событий с начала нынешнего года портфель украинских облигаций в руках зарубежных инвесторов снизился на 5,1 миллиарда гривен. И большая часть из них, получив свои средства в гривнах, поспешили на валютный рынок, чтобы конвертировать их в доллар или евро».

13 января, по информации «Зеркала недели», произошло падение котировок еврооблигаций Украины сразу на 2-4,7% (в зависимости от срока погашения), в результате чего ставки к погашению почти всех бумаг превысили 10% годовых. Доходность по ним для кредиторов Украины выросла примерно на 2%. А ВВП-варранты упали в цене сразу на 7%, достигнув минимального уровня с 2019 года.

«Повышение доходности украинских ценных бумаг грозит нам не только ростом "страновых" рисков, которые могут отпугнуть осторожных инвесторов, но и повышением затрат на обслуживание наших внешних долгов», – заявила редактор отдела экономики «Зеркала недели» Юлия Самаева.

Директор департамента открытых рынков Национального банка Алексей Лупин сделал заявление для прессы, в котором подчеркнул, что в результате возникшего напряжения на рынке внешних заимствований Украина временно утратила возможность привлекать внешний капитал. «На внешних рынках доходность украинских ОЗДП достигла стрессовых уровней, двузначных», – подчеркнул банковский чиновник.

«Это заявление НБУ означает следующее: государство Украина потеряла возможность самостоятельно привлекать ресурсы на мировом финансовом рынке... Теперь она может это сделать только под гарантии США. Ну или же получить кредит от МВФ. Но и те и другие деньги просто так не дадут. Только при выполнении политических условий. Таким образом, через раздувание паники вокруг "агрессии" зависимость Украины от Запада резко возросла», – пишет телеграм-канал «Политика страны».

Полки киевских супермаркетов. Фото: kiev.vgorode.ua

Учитывая высочайший уровень закредитованности Украины (госдолг – 60% ВВП, а внешний долг – 36% ВВП), а также энергетический кризис (подогретый заявлениями западных экспертов о том, что в случае начала войны газа незалежной хватит только на 5-7 дней), англосаксонские хозяева поставили Киев на порог экономической катастрофы. Перед Украиной замаячила реальная перспектива дефолта.

«Выяснилось, что американцы настолько напугали весь мир рассказами про российское вторжение, что украинские облигации (ОВГЗ) на рынке нынче идут по цене туалетной бумаги, и даже по этой цене берут их весьма неохотно... В итоге главный инструмент Минфина по сведению концов с концами временно поломался. А ведь средства от продаж ОВГЗ – это не только закрывание бюджетных дыр, но и выплаты по предыдущим тиражам облигаций. То есть, если ситуация продержится сколь угодно долго, Украину ожидает вполне не иллюзорный трэшак в финансовой системе… Пацаны похоже не поняли, что шутка о готовности США воевать с Россией до последнего украинца была не очень шуткой, но теперь до них начинает потихоньку доходить. Жаль что поздно», – прокомментировал происходящее главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Чтобы хоть как-то спасти положение, Зеленский сделал экстренное заявление о том, что ситуация остается стабильной и поводов для паники нет. Он так разволновался, что даже попросил американцев «партнёрами быть действенными не на словах». Однако это заявление дало противоположный эффект: перепуганные киевляне начали сметать с полок супермаркетов крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло.