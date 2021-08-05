Антироссийское острие американо-румынских учений в Чёрном море

Более 250 румынских и 100 иностранных солдат из США, Болгарии, Грузии, Азербайджана и Украины примут участие в военных учениях "Евразийское партнёрство МСМ Dive 21".

Учения пройдут у черноморского побережья Румынии, на них будут отработаны навыки обезвреживания морских мин с использованием тральщиков, быстроходных катеров, автономных подводных аппаратов и боевых пловцов.

В последнее время Бухарест старается вовлечь страны Черноморского бассейна в антироссийские предприятия, в т. ч. военные учения, на которых под благовидным предлогом отрабатывается тактика противодействия кораблям ВМФ России. Предпочтительным форматом для такого рода учений Бухарест считает мероприятия в рамках стратегии Вашингтона и Брюсселя по укреплению восточного фланга НАТО.

Особое внимание в рамках данной стратегии уделяется республикам бывшего СССР, имеющим выход к Чёрному морю – Грузии и Украине. Азербайджан Чёрным морем не омывается, зато имеет выход к Каспию, на который у румын свои виды.

Бухарест заинтересован в реализации проекта ТРАСЕКА – открытии транспортно-логистического коридора Европа – Кавказ – Азия. По нему товары и ресурсы потекут из республик Средней Азии через Закавказье и Чёрное море в Румынию, а из Румынии в Европу. Данный проект позволит также получить доступ к энергоресурсам Каспия и превратит Румынию в транзитный узел нефтепродуктов для стран Евросоюза.

Проект ТРАСЕКА находится в стадии планирования. Однако для его успешного осуществления требуется сначала выдавить Россию из Чёрного моря или как минимум ослабить её позиции в этом регионе. Нынешние учения "Евразийское партнёрство", уже одиннадцатые по счёту, являются этапом на пути реализации подобных планов.

Соб. корр. ФСК