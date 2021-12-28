«Антироссийский вектор»: почему Байден заявил о «критически важных полномочиях» для США в новом оборонном бюджете

Джо Байден сообщил, что подписанный им оборонный бюджет Соединённых Штатов на 2022 финансовый год объёмом около $770 млрд предоставляет Вашингтону «критически важные полномочия». Этот документ, в котором Россия упоминается около 70 раз, подразумевает продление ограничения на сотрудничество Пентагона и Минобороны РФ, а также запрет на использование бюджетных средств для выполнения любых действий, в рамках которых признаётся суверенитет России над Крымом. На военную помощь Украине предполагается выделить $300 млн. Кроме того, планируется укреплять военные позиции США и их союзников в Европе, чтобы создать и поддерживать «надёжный механизм сдерживания российской агрессии». По мнению экспертов, новый американский оборонный бюджет имеет ярко выраженную антироссийскую направленность.

Президент США Джо Байден заявил, что подписанный им оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год объёмом около $770 млрд предоставляет Вашингтону «критически важные полномочия».

«Закон («Об ассигнованиях на национальную оборону». — RT) обеспечивает жизненно важные льготы и расширяет доступ к правосудию для военнослужащих и их семей, а также включает в себя критически важные полномочия для обеспечения национальной обороны нашей страны», — говорится в сообщении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

По словам американского лидера, этим законом «санкционируются ассигнования» в основном для Минобороны США, программ национальной безопасности Министерства энергетики и для Госдепартамента.

Впрочем, Байден подчеркнул, что ряд положений закона «вызывает сомнения на предмет их соответствия конституции и вопросы касательно их толкования».

Так, по словам президента США, пункты документа, касающиеся Афганистана и Ирака, фактически потребуют от американских властей предоставлять отчёты в конгресс, которые будут содержать строго секретную информацию, включая сведения о критически важных источниках разведданных и военных оперативных планах.

Кроме того, Байден раскритиковал положения оборонного бюджета, касающиеся тюрьмы на американской военно-морской базе Гуантанамо, которая расположена на Кубе. В частности, главу Белого дома не устраивает, что один из разделов закона запрещает использование средств для перевода узников из этого объекта в США, если не выполнены «определённые условия».

Стоит отметить, что в новом оборонном бюджете множество положений так или иначе касаются России, в документе страна упоминается около 70 раз. В частности, речь идёт о якобы «агрессии» со стороны РФ.

«Соединённые Штаты должны и дальше укреплять военные позиции США и союзников в Европе, чтобы создать и поддерживать надёжный механизм сдерживания российской агрессии и долгосрочной стратегической конкуренции с российским правительством, включая активную поддержку «Европейской инициативы по сдерживанию» и других направлений для инвестиций», — говорится в документе.

В этом контексте речь идёт и о дальнейшем использовании ротационного размещения военнослужащих, масштабных учениях «на европейском театре», более эффективном развёртывании войск «на передовой для укрепления сдерживания и снижения издержек», инвестировании в общевоенные, киберпространственные, информационные и противовоздушные усилия «для противостояния современным военным вызовам».

Военные США

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«Агрессия против союзников по НАТО и партнёров США неприемлема. Готовность России к далеко идущим и рискованным действиям, которые противоречат международному порядку, представляет серьёзную угрозу для интересов США в сфере нацбезопасности и должна быть встречена постоянной активностью, инвестициями в разумные средства сдерживания и бдительностью», — подчёркивается в тексте нового оборонного бюджета.

Документ также предполагает продление действующего несколько лет ограничения на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны России и запрета на использование бюджетных средств для выполнения любых действий, в рамках которых признаётся суверенитет РФ над Крымом.

На военную помощь Украине предполагается выделить $300 млн. Кроме того, будет наращиваться сотрудничество в области безопасности со странами Балтии.

Несбывшиеся надежды

Напомним, ранее американские конгрессмены предлагали включить в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год ряд антироссийских положений, однако из-за разногласий между республиканцами и демократами в итоговую версию документа эти пункты не попали.

В частности, речь шла о том, что глава Белого дома должен представить в конгресс заключение, включая подробное обоснование, о том, соответствует ли утверждённый список российских политиков, бизнесменов и представителей СМИ «критериям для введения санкций в соответствии с разделом 1263 b) Глобального закона Магнитского». В перечне фигурировали 35 россиян, включая действующих пресс-секретаря президента России, премьер-министра РФ, председателя российского ЦИК, министра здравоохранения, директоров Росгвардии и ФСБ, председателя Следственного комитета и мэра Москвы.

Как пояснил конгрессмен и член Хельсинкской комиссии США Пол Массаро, в этот список были внесены те, кто якобы причастен к «нарушениям прав человека».

Позже Массаро рассказал и о других инициативах американских законодателей, направленных против России, которые они хотели включить в новый оборонный бюджет США. В частности, конгрессмены предлагали наложить санкции на газопровод «Северный поток — 2», включая рестрикции против любой организации, ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию трубопровода и «любого другого корпоративного должностного лица или основного акционера с контрольным пакетом акций организации». Среди ограничений — запрет на получение американских виз и въезд в США, блокирование собственности и компаний в Соединённых Штатах, а также другие меры.

Добавить в новый оборонный бюджет конгрессмены предлагали и запрет на покупку и продажу российского госдолга американскими гражданами. Речь шла о том, что глава Белого дома «должен представить положения, запрещающие лицам Соединённых Штатов покупать или продавать российский суверенный долг».

«Направлены на сдерживание России»

Впрочем, эксперты отмечают, что и без санкций против «Северного потока — 2», 35 известных россиян и госдолга РФ в итоговой версии нового оборонного бюджета США «с лихвой хватает антироссийских положений».

«Эти инициативы направлены на сдерживание России, которая совершенно несправедливо объявлена Вашингтоном реваншистской страной и якобы бросающей вызов мировому либеральному порядку. В США уже стало догмой то, что действия американских властей в сфере безопасности и обороны продиктованы необходимостью якобы защититься от РФ или же пресекать её «агрессивные действия», — заявил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Аналитик также обратил внимание на то, что за счёт «перманентных обвинений» в адрес России Соединённым Штатам легче обосновывать увеличение оборонного бюджета, который «с годами только растёт».

«Такое взвинчивание бюджета, а также экспансионистские действия объясняются в Белом доме и Пентагоне в первую очередь угрозой со стороны России», — сказал Блохин.

Пентагон

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Схожей позиции придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Соединённым Штатам нужен противник, пусть и искусственно созданный. Если не обозначать его в военном бюджете, то тогда непонятно, для чего растут расходы. США увеличивают их, и им нужно это объяснить, в том числе и придуманными «кознями» со стороны РФ», — отметил эксперт в беседе с RT.

По мнению Блохина, США считают, что за счёт наращивания трат на оборону они смогут догнать своих конкурентов — Россию и Китай, а также вернуть свои позиции мирового лидера.

«В связи с этим оборонный бюджет теперь направлен больше на углубление военных преимуществ США, в то время как в прошлые годы акцент нередко делался на зарубежные военные компании», — отметил Блохин.

Эксперты также прокомментировали намерение США выделить Украине $300 млн в качестве военной помощи. По мнению Блохина, этих денег «хватит разве что на несколько вилл и автомобилей для украинских чиновников».

«Эта небольшая сумма будет тут же освоена коррупционерами, для них это копейки. Киев ждёт миллиардных траншей, но получает лишь такие подачки от Вашингтона», — сказал аналитик.

Рогулёв в свою очередь отметил, что предоставление военной помощи Киеву, в том числе в виде вооружений, и наращивание военного сотрудничества с Прибалтикой — «выгодная история» для Соединённых Штатов.

«США выгодно снабжать Украину и балтийские страны своим оружием и техникой, которую потом надо будет обслуживать и обеспечивать боеприпасами, которые закупаться будут у Соединённых Штатов за немалые деньги. То есть это такая постоянная денежная река доходов для американских корпораций», — констатировал эксперт.

Что касается упоминания Крыма в оборонном бюджете и ограничений, связанных с полуостровом, Блохин отметил, что у США «пунктик на эту тему».

«Для них это кажется главным рычагом воздействия на Россию, одним из немногих, которые они могут себе позволить. Поэтому санкции и непризнание Крыма — ключевые элементы их стратегии», — заявил аналитик.

Рогулёв в свою очередь прокомментировал критику Байденом некоторых положений оборонного бюджета, касающихся Афганистана, Ирака и тюрьмы в Гуантанамо. То, что глава Белого дома подписал документ, имея к нему ряд претензий, Рогулёв объяснил внутриполитической спецификой США.

«Оборонный бюджет является компромиссным и не может полностью соответствовать взглядам и демократов, и республиканцев. Поэтому неудивительно, что Байден критикует часть его положений. Демократам удалось добиться того, чтобы в документе не фигурировали санкции против «Северного потока — 2», госдолга РФ и рестрикции в отношении 35 известных россиян. Но какие-то положения их по-прежнему не устраивают. И Байден высказался на этот счёт», — отметил эксперт.

Белый дом

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Как резюмировал Блохин, несмотря на то, что в итоговом оборонном бюджете США на 2022 финансовый год нет санкций против «Северного потока — 2» и других рестрикций против РФ, которые предлагали включить конгрессмены, «антироссийский вектор в нём всё же ярко выражен».