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«Антироссийский тренд»: в конгрессе США призывают помочь Украине бороться с «попытками РФ подорвать демократию»

18 июля 2019, 08:24  •  75 • Украина
В конгрессе США выражают готовность помочь Украине в борьбе с «российскими попытками подорвать приверженность украинского народа демократическим ценностям». Об этом говорится в резолюции, внесённой на рассмотрение палаты представителей. Согласно документу, большинство украинцев осознают важность укрепления демократии в стране. При этом Москву авторы инициативы обвиняют в проведении кампаний, направленных на «разобщение страны и подачи Украины и её демократически избранных лидеров как несостоятельного государства». В резолюции также утверждается, что Россия якобы может попытаться дискредитировать выборы в Верховную раду. Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в дела других государств. Опрошенные RT эксперты полагают, что подобные документы в очередной раз демонстрируют антироссийский тренд, характерный для американской внешней политики.
 
Reuters © Joshua Roberts
 

В конгрессе США готовы помочь Украине бороться с «российскими попытками подорвать приверженность украинского народа демократическим ценностям». Об этом говорится в резолюции, которую внёс на рассмотрение конгресса США демократ Билл Китинг.

«Постановляется, что палата представителей выражает поддержку и готовность помочь Украине в борьбе с российскими попытками подорвать всеобщую приверженность украинского народа демократическим ценностям», — говорится в документе.

Согласно тексту предлагаемой резолюции, «подавляющее большинство украинцев во всех регионах отмечают важность дальнейшего укрепления украинской демократии перед лицом организуемых Россией дезинформационных кампаний для разобщения страны и подачи Украины и её демократически избранных лидеров как несостоятельного государства». 

Эксперты, опрошенные RT, отмечают, что власть на Украине дискредитирует себя сама. В частности, такого мнения придерживается руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

«Все эти потуги американских законодателей поддержать украинскую демократию — попытка сделать хорошую мину при не очень хорошей игре. Америка теряет Украину, им не удалось превратить её в некую витрину либеральной демократии, глядя на которую в России все облизывались бы. Таким образцово-показательным примером для России Украина не стала. Поэтому все попытки противостоять «российской пропаганде», которая якобы изображает Украину в качестве несостоявшегося государства, выглядят странно. Хотя бы потому, что худшей пропагандой против Украины являются действия самой украинской власти», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

«Негативные последствия для американского народа»

Особое место в резолюции, внесённой на рассмотрение конгресса, отведено теме «возможных попыток» России дискредитировать выборы в Верховную раду 21 июля, «в том числе в рамках организуемой Кремлём дезинформационной кампании». 

Как подчёркивается в документе, конгресс США считает себя партнёром украинского народа и правительства в поддержке демократических реформ, а также в регулировании выборов.

В то же время, по мнению автора резолюции, так называемые попытки России подорвать «демократические процессы» на Украине имеют негативные последствия для американского народа.

«Российские попытки подрыва и дискредитации демократических избирательных процессов на Украине имеют прямые негативные последствия для американского народа, поскольку Украина используется как полигон для испытания российских методов, впоследствии применяемых в Соединённых Штатах и Европе», — утверждается в тексте резолюции.

Демократические выборы 

Между тем Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. Отмечается, что такое решение принято, поскольку эти лица являются гражданами России, которые в соответствии с украинским законом «не могут быть официальными наблюдателями».

При этом 16 июля стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) не нашла доказательств того, что Россия пыталась вмешаться в парламентские выборы в республике. 

«По состоянию на сейчас (доказательств. — RT) нет. Но мы очень хорошо готовились, и, если такие атаки и будут, мы сможем противостоять», — заявил глава ведомства Иван Баканов.

  • Парламентские выборы на Украине
  • Reuters
  • © Vasily Fedosenko

Москва, в свою очередь, неоднократно отрицала любые обвинения во вмешательстве во внутриполитические процессы других государств. Так, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва, в отличие от Вашингтона и его союзников, никогда не вмешивается во внутренние дела других государств.

«Хочу заявить предельно чётко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира. В этом состоит наше ключевое отличие от США и ряда их союзников, которые, например, поддержали переворот на Украине в феврале 2014 года», — сказал российский лидер.

Как отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, суть американской политики заключается в том, что они позволяют себе то, что другим не позволено. 

«То, что они позволяют себе, другим не позволено. Украина для них — заградительный пункт от России. И там по определению не может быть демократии в том виде, в котором она есть в США. Украинская демократия всегда будет другой, в неё опасно вмешиваться со стороны. Россия это понимает, а вот в США этого понимать не хотят. Для них украинцы — инструмент», — подчеркнул эксперт. 

«Выборов ещё не было, но русские уже вмешались»

В самих же Штатах уже заявляют, что Москва может каким-то образом повлиять на президентские выборы 2020 года. Как сообщило в июне издание Washington Examiner, американские сотрудники служб безопасности уже начали отслеживать усилия России, Китая и Ирана повлиять на предстоящие выборы.

Между тем 18 апреля Министерство юстиции США обнародовало доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. Одним из главных выводов расследования стало отсутствие доказательств связей команды Дональда Трампа с Россией.

По словам Владимира Батюка, антироссийский тренд в американской внешней политике сохранится в обозримой перспективе, а потому вполне вероятны новые обвинения России во вмешательстве как в украинские парламентские выборы, так и в президентские выборы в США в 2020 году. 

«Представители американского истеблишмента открыто говорят, что, когда США вмешиваются в чужие дела, то это прекрасно и распространение демократии. Это такая традиционная американская политика двойных стандартов. Кончено же, нам стоит ждать заявлений о вмешательстве в украинские выборы и в американские в 2020 году. Конгресс США уже принимает какие-то антироссийские санкции в преддверии выборов в 2020 году. То есть выборов ещё не было, но русские уже вмешались. Так что этот антироссийский тренд в американской внешней политике сохранится в обозримой перспективе», — заключил эксперт.

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