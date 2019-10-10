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«Антироссийский тренд»: в ЕС призвали разработать стратегию борьбы с «дезинформацией» со стороны РФ

10 октября 2019, 07:24  •  107 • В мире
В Евросоюзе призывают разработать методы борьбы с «российскими стратегиями дезинформации». В предложениях по резолюции, с текстом которой ознакомился RT, говорится о якобы вмешательстве Москвы в западные избирательные процессы, однако эти утверждения не подкрепляются какими-либо доказательствами. Между тем российские власти не раз опровергали безосновательные обвинения Запада во влиянии на выборы и в распространении пропаганды. Опрошенные RT эксперты считают, что таким образом ЕС следует антироссийскому тренду и пытается списать все внутренние кризисы на Москву.
 
© Vincent Kessler/Reuters
 

В Европарламенте (ЕП) представили предложения по резолюции об иностранном вмешательстве в выборы и о распространении дезинформации. В документе, с текстом которого ознакомился RT, утверждается, что Россия якобы причастна к финансированию западных избирательных кампаний. При этом в ЕП ссылаются на данные «нескольких расследований», примеров которых не приводят.

В тексте говорится о «выявленных в ходе нескольких расследований случаях нарушения или обхода ряда ключевых правил проведения выборов, в частности существующих положений о прозрачности финансирования избирательных кампаний», а также о «предполагаемых случаях расходования в политических целях финансовых средств некоммерческих организаций из третьих стран — особенно из России».

Группа депутатов, подготовивших документ, утверждает, что число случаев «дезинформации» из российских источников, зарегистрированных оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force), с января увеличилось как минимум вдвое по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Европейские политики обеспокоены, как они выражаются, «опасной российской пропагандой» и в связи с этим призывают Еврокомиссию и Евросовет разработать эффективную стратегию по противодействию ей.

«Европейский парламент выражает глубокую озабоченность, в частности, в связи с крайне опасным характером российской пропаганды и призывает комиссию и совет детально разработать эффективную стратегию, предусматривающую немедленное и решительное противодействие российским стратегиям дезинформации», — пишут авторы документа.

Напомним, что ряд западных политиков и часть экспертного сообщества продолжают обвинять Россию в причастности к якобы ведению дезинформационных кампаний против многих государств ЕС, однако никаких доказательств так и не было представлено.

  • Президент России Владимир Путин
  • © Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Российские официальные лица уже не раз опровергали безосновательные обвинения Запада во влиянии на выборы и в распространении пропаганды. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, Москва не вмешивается во внутренние дела других стран.

«Мы, в отличие от многих наших партнёров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран. Это один из принципов нашей работы», — подчеркнул Путин.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, такими предложениями Евросоюз пытается списать все внутренние кризисы на Россию.

«Очевидно, что антироссийский тренд (тренд на то, что Россия является угрозой) — долгосрочный. Понятно, что Европарламент в этом тренде должен составить нормативно-правовую базу, согласно которой любые попытки, как кажется Брюсселю, вмешательства любой силы, в том числе и России, должны быть пресечены. ЕП находится в данном случае не в авангарде антироссийской политики, он понимает, что это существующий тренд и таким способом можно списать все кризисы внутри ЕС на работу Кремля и подрыв институтов... Нашу страну пытаются дискредитировать, представить в качестве силы, которая якобы старается подорвать благополучие Европы. И никаких вопросов по поводу аргументов никто не задаёт», — отметил в беседе с RT Данюк.

Поиски внешних врагов


Авторы документа также подчёркивают «необходимость повышения осведомлённости о российских кампаниях по дезинформации, обусловленную тем, что именно они являются главным источником поступающей в Европу дезинформации».

Похожий призыв содержался в резолюции Европарламента, одобренной в марте. Тогда евродепутаты сочли необходимым преобразовать East StratCom Task Force в «полноценное подразделение» для борьбы с «российской пропагандой» и разработать правовую базу для борьбы с гибридными угрозами в целом. Идея принадлежала представительнице Польши Анне Фотыге. Она же приняла участие и в разработке предложений по новой резолюции.

  • © RT

В прошлый раз Фотыга уверяла, что европейские институты и общество становятся объектами «враждебной пропаганды Кремля».

«Дезинформация отравляет сердца и умы. Мы больше не можем отрицать тот факт, что наши институты и общества становятся мишенями для враждебной пропаганды Кремля, являющейся частью более обширной стратегии. К счастью, мы более опытны, упорны и едины в противодействии таким усилиям. Наш ответ зависит от устойчивости обществ, прозрачности работы СМИ, а также от стимулирования плюрализма при избегании цензуры», — прокомментировала евродепутат.

Польский политик уже несколько лет работает в ЕП над антироссийской повесткой. Так, в 2016 году она инициировала резолюцию о противодействии российским СМИ. При этом самыми опасными медиа Фотыга назвала агентство Sputnik и телеканал RT.

Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев также считает, что ЕС пытается уйти от решения собственных проблем, перекладывая вину на внешние факторы.

«Это происходит в попытке доказать, что причины разрухи в ЕС — не внутренние противоречия, а внешние вмешательства... Если присмотреться к каждой стране, видны внутренние кризисы... Слишком много проблем, с которым нужно разбираться самостоятельно. Но вместо этого ищется враг — например, в виде Sputnik и RT. Всё это, само собой, бездоказательно. Попытка валить с больной головы на здоровую не кончится ничем хорошим. Неадекватные решения ещё никому не помогали», — отметил в разговоре с RT Матвейчев.

«Освоить бюджет»


Кроме того, как следует из предложений по резолюции, «дезинформацией» и «вмешательством» авторы объясняют растущую популярность политиков, выступающих против ЕС, в преддверии национальных и европейских выборов.

Европарламентарии напомнили, что Брюссель выделяет более €4 млн на поддержку СМИ и на журналистские расследования, включая механизмы реагирования на нарушения свободы прессы. Они призвали поддерживать некоммерческие организации, аналитические центры и киберактивистов, которые работают над проблемой распространения пропаганды и дезинформации. Кроме того, депутаты считают важным финансирование кампаний, повышающих устойчивость граждан к фейковым новостям.

Предложения политиков созвучны с заявлениями высшего руководства Евросоюза. В сентябре председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры ЕС на неформальном саммите в Зальцбурге договорились усилить борьбу с киберпреступностью и дезинформацией.

Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с RT отметил, что эта резолюция носит коммерческий характер.

«Её лоббируют те, кто собирается деятельно осваивать европейские бюджеты под вывеской поиска следов российского вмешательства в европейские выборы. Особо пропагандировать эту тему им уже не надо, потому что за них это сделали американцы: и так из каждого утюга несутся заявления о том, что Россия «вмешивается» во всё подряд. Как только появляется любой центр по противодействию, он тут же получает кучу европейских грантов. Проев все эти деньги, они приходят к выводу, что «вмешательство» точно было, но доказательств найти не удалось», — пояснил Манойло.

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