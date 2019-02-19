Антироссийский "информационный шум" помогает НАТО усиливать влияние на Балканах, уверены политологи

В Чехии обвинили Москву в разжигании экстремизма на Балканах. Политологи назвали подобные обвинения "информационным шумом", который призван прикрыть работу НАТО, усиливающего свое влияние в регионе.

Работа Пражского института исследований безопасности показала участие России в поддержке экстремистских и радикальных группировок в странах Балканского полуострова... По крайней мере, именно такие выводы сделали представители института по итогам очередного своего исследования. Свое влияние Кремль якобы распространяет через байкеров, казаков, политиков и ученых.

Исследование было подготовлено при содействии американского "Национального фонда в поддержке демократии" (NED). Журналисты RT опросили упомянутых в докладе фигурантов и экспертов, которые прямо заявили: многие факты существенно искажены или же вовсе не соответствуют реальности.

Политологи, опрошенные телеканалом, и вовсе заявили: составители доклада преследовали единственную цель - создать так называемый "информационный шум" для поддержания нужной повестки. При этом НАТО под этот шум продолжит наращивать собственное влияние на Балканах.

Полный вариант исследования доступен на сайте телеканала RT.