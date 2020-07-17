Антироссийский польско-русский шабаш в Сейме Литвы

Время менять пластинку: в Литве партия «Русский альянс» пляшет польский краковяк

Литовские аналитики прогнозируют, что после выборов 11 октября в сейм его архитектура претерпит изменения. В действующем парламенте работают посланцы девяти партий. В октябре сюда смогут пробиться лишь пять партий, свидетельствуют результаты опроса компании Spinter tyrimai: «Союз Отечества – Христианские демократы» (25% избирателей готовы отдать им свои голоса) и ныне правящий «Союз крестьян и зелёных» (23,3% голосов). Следом расположились бы СДПЛ (16%), лейбористская Партия труда (8%) и «Союз либералов» с 7%.

Владас Гайдис

За бортом парламента останутся по итогам выборов, говорит директор Sprinter tyrimai социолог Владас Гайдис, «Зелёная» партия, правоцентристы из «Порядка и справедливости», мелкие и недавно созданные политические объединения, самовыдвиженцы.

С Гайдисом солидарен Мажвидас Ястрамскис, доцент института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета. Он отмечает: партий в Литве стало слишком много, поэтому даже традиционные политические силы не могут заручиться стабильной поддержкой населения.

Мажвидас Ястрамскис

Владас Гайдис аккуратно оговаривается: возможно, 5-процентный барьер сумеет преодолеть партия «Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей» (ИАПЛ-СХС), которую ведёт депутат Европарламента Вальдемар Томашевский, хотя новейший опрос говорит, что эту политическую силу поддерживают всего 2,2% избирателей.

Как раз ИАПЛ, польская региональная партия в Литве, нас сегодня и интересует. За 20 лет она не смогла вырасти из региональной до общереспубликанской и остаётся политической силой польского меньшинства. Доверие к ней падает. Лидер поляков Вальдемар Томашевский на президентских выборах в 2014 году собрал свыше 8% голосов избирателей (около 110 тысяч человек). В 2019-м – только 4% (около 56 тысяч бюллетеней за). На выборах в Европейский парламент в 2014 году партия получила около 8% – это 92 тыс. голосов, в 2019 году за неё проголосовали только 5,2% – 69,2 тыс. избирателей. За шесть лет поддержка польской партии в Литве сократилась почти в два раза.

Политолог Витис Юрконис обвиняет в этом председателя. Томашевский третий срок подряд заседает в Европарламенте и уже совсем не похож на трибуна десятилетней давности, к которому тянулись жители Литвы, несогласные с политикой официального Вильнюса. Когда-то под лозунгом «Вместе мы – сила!» актив ИАПЛ собирал многотысячные акции протеста, принуждая центральную власть считаться с интересами традиционных национальных меньшинств – русских, белорусов, евреев, караимов, татар. А поляки шли за Томашевским ещё и потому, что вожак декларировал непримиримую борьбу за возврат земли тем, кому она принадлежала до национализации в 1940 году.

Сейчас эта партия существует по инерции. Она не выпускает из рук местную власть в районах с компактно проживающим польским населением, но на парламентских выборах ей не везло. В 2004 году она получила два портфеля в одномандатных округах, в 2008-м – три. В среднем по стране партия, согласно опросам, могла рассчитывать на поддержку всего-навсего 1,9 % избирателей.

Однако в 2012 году у ИАПЛ в парламенте вдруг образовалось 8 мандатов. В 2016 году она повторила успех. И обеспечил ей этот успех союз с партией городского масштаба «Русский альянс» (РА) из Клайпеды, за счёт которой поляки создали самостоятельную фракцию в парламенте, куда кооптировали и Ирину Розову из РА.

В литовской политике сформировался странный польско-русский союз, основанный не на партийных программах (неизвестно, есть ли вообще программа у русского крыла), а на личных интересах вождей.

«Сливки» ИАПЛ делегировали в коалиционное правительство главу МВД Риту Тамашунене, министра транспорта и связи Ярослава Наркевича и несколько замминистров. Фракция ИАПЛ поддерживает все антироссийские документы, предлагаемые её партнёрами по правящей коалиции. Например, осуждает Москву за оккупацию Литвы. Не приветствует памятные исторические даты, включая освобождение Вильнюса и Варшавы от немецких оккупантов. Игнорирует День Победы 9 мая. Это при всём том, что поляков Литвы в 1944-1945 годах призывали в Войско Польское, многие участвовали в штурме Берлина, а 11 жителей польского юго-востока Литвы в 1945 году участвовали в параде Победы на Красной площади в составе сводного полка Войска Польского.

Союз польской ИАПЛ и «Русского альянса» ни разу не осудил осквернение памятников погибшим в Польше воинам-освободителям Красной армии.

Пик антироссийского польско-русского шабаша пришёлся на 16 июня, когда в Сейме Литвы фракция ИАПЛ в полном составе поддержала резолюцию по случаю «80-летия оккупации Литвы» и требование к России «выплатить компенсацию за оккупацию со стороны СССР и прекратить попытки переписать историю Литвы».

Лидеры «Русского альянса» промолчали, когда депутат Европарламента Вальдемар Томашевский по итогам выборов президента Польши проигнорировал антироссийские и антисемитские лозунги Анджея Дуды, помогавшие тому привлекать на свою сторону сельских жителей и обывателей из местечек.

«Русскому альянсу» приходится мириться с тем, что поляки Литвы – это тоже обитатели маленьких городков и хуторов, где во все времена культивировались антисемитизм, антисоветизм и фанатичный католицизм.

При широкой поддержке нетитульных жителей Литвы Избирательная акция поляков радела только об интересах своей общины. Например, напористо выступала против сокращений или реорганизации школ с польским языком обучения, за право в государственных документах писать личные данные по-польски, с использованием отсутствующих в литовской азбуке W, Y, Q; за использование польского языка в качестве второго государственного в местах компактного проживания поляков. Однако по Висагинасу (город-спутник закрытой Игналинской АЭС), где более половины жителей – русские, с подобными требованиями в поддержку русского языка фракция ИАПЛ никогда не выступала. Не встретишь русских в местных органах власти в Вильнюсском, Шальчиникайском и Швенчёнском районах, где доминирует польское население. Там даже этнические литовцы чувствуют себя неуютно, открыто заявляя о дискриминации со стороны поляков по национальному признаку.

Тамара Лоханкина

На этом фоне председатель «Русского альянса» Тамара Лоханкина крутит старую пластинку: «Поляки и русские в Литве – это далеко не то же самое, что поляки в Варшаве и русские в Москве. «Альянс» выступает за дружественные отношения с Россией, ИАПЛ же ориентируется на Польшу. А здесь, в Литве, у нас общие интересы, общие цели и задачи…»

Однако пришло время пластинку менять. Надо если не рвать, то перестраивать отношения с политическим партнёром, который за счёт русской партии проводит антироссийскую политику, а выступающая за «дружеские отношения с Россией» Ирина Розова голосует за чудовищные антиисторические резолюции.