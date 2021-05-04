Антироссийский фронт: о чём договорились президенты Украины, Польши и стран Прибалтики

Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония согласились продолжить сотрудничество ради «общей безопасности» в условиях «современных угроз». Об этом говорится в подписанной президентами пяти стран совместной декларации, принятой в Варшаве. Политики также обсудили перспективы вступления Украины в НАТО. По мнению экспертов, главной связующей силой для этих стран стали антироссийские настроения, в последние годы доминирующие во всех пяти государствах. При этом аналитики сомневаются, что локальный союз Киева, Варшавы, Вильнюса, Риги и Таллина способен перерасти в серьёзный региональный блок.

Президенты Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии приняли совместную декларацию, в которой обозначили своё намерение о продолжении сотрудничества стран. Документ был подписан 3 мая в Варшаве в рамках празднования 230-й годовщины принятия Конституции Речи Посполитой.

«Принятие в 1791 году этого важного акта, который регулировал правовую систему Речи Посполитой, имело историческое значение, поскольку это был первый на нашем континенте и второй в мире современный Основной закон государства, который вступил в силу», — говорится в тексте декларации, опубликованной на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Подписанты документа выразили уверенность, что успех общего наследия этих стран требует, чтобы Европа «строилась на фундаментальных ценностях и принципах».

«К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность», — говорится в декларации.

Отмечается, что лидеры пяти государств «с пониманием и поддержкой» относятся к устремлениям всех наций региона, которые стремятся «пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам».

«Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем», — подчеркнули президенты.

Мероприятия в честь 230-й годовщины Конституции Речи Посполитой 3 мая

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Претензии в адрес России

Польша, Украина и страны Балтии давно пытаются нарастить сотрудничество, отмечают эксперты. В июле 2020 года Польша, Литва и Украина создали формат партнёрства под названием «Люблинский треугольник». В совместной декларации стран тогда говорилось о многовековых исторических и культурных связях между народами Украины, Литвы и Польши, о стратегическом значении сотрудничества между странами «Восточного партнёрства», НАТО и ЕС, а также Инициативы трёх морей.

Особое внимание участники нового регионального проекта уделили претензиям в адрес России. Варшава и Вильнюс присоединились к обвинениям Киева, заявив, что не признают «попытки аннексии» Россией Крымского полуострова. Одновременно партнёры Украины выразили поддержку её стремлению в НАТО.

В 2014 году три страны подписали соглашение о создании совместной военной бригады LitPolUkrBrig, которая была сформирована в 2015 году. Командование подразделения базируется в Люблине.

Военные совместной бригады LitPolUkrBrig

Reuters

© Valentyn Ogirenko

В апреле 2021 года первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук, вице-премьер сейма Польши Малгожата Гошевская и вице-спикер сейма Литвы Паулюс Саударгас посетили Донбасс — посёлок Широкино, Мариупольский порт и пункт пропуска «Гнутово».

Парламентарии сделали совместное заявление по итогам поездки, в котором обвинили Россию в «агрессии» в Донбассе. По словам опрошенных RT экспертов, все страны — подписанты декларации о сотрудничестве (республики Балтии, Польша и Украина) объединены внешнеполитической повесткой, и речь идёт о геополитическом противостоянии России.

«Также наблюдается идеологическое единство, поскольку на территории региона есть тенденция к реабилитации нацизма в той или иной форме. Ну а под общими угрозами лидеры этих стран подразумевают, конечно, Россию», — пояснил в комментарии RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Североатлантический аспект

Участники торжественных мероприятий в честь 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой также затронули тему возможного вступления Украины в Североатлантический альянс.



Как заявил президент Польши Анджей Дуда на совместном с Зеленским брифинге, дорожную карту вступления Украины в НАТО обсудят уже на июньском саммите альянса.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что верит в будущее Украины, а членство страны в Североатлантическом альянсе и ЕС зависит от самих украинцев.

«Я бы хотел подчеркнуть, что верю в будущее Украины, но одновременно я хотел бы сказать, что действия, которые приведут Украину в ЕС и НАТО, должны быть наполнены изнутри действиями украинцев, благодаря их духу и уму», — сказал Науседа, выступая в польской столице, его слова приводит «Sputnik Литва».

AFP

© Francisco Seco / POOL

По мнению экспертов, польский президент поспешил с анонсом рассмотрения дорожной карты вступления Украины в НАТО. Как отметил в беседе с RT директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, таким заявлением польское руководство попыталось оказать давление на партнёров по альянсу.

«Известно, что пока на уровне руководства НАТО вопрос о скором вступлении Украины в блок не ставится. Эта позиция не менялась с 2008 года, когда на саммите альянса было принято принципиальное решение по Украине. Однако Польша торопит события, пытаясь взять на себя функции проводника американской политики в Европе. Таким заявлением Дуда попытался оттеснить Берлин и показать, что именно Варшава является главным партнёром США», — отметил эксперт в беседе с RT.

Похожей точки зрения придерживается и Олег Неменский.

«Вряд ли Украина получит дорожную карту вступления в НАТО в обозримом будущем. Пока что у Киева нет перспектив вступить в альянс. Однако польские власти давно настаивают на том, что двери в НАТО должны быть открыты для всех желающих. Поэтому слова Дуды можно расценивать просто как декларацию позиции Варшавы», — пояснил эксперт.

Единство вопреки

Как отмечают эксперты, в последние годы связующим элементом для Польши, Украины и стран Балтии является именно враждебность по отношению к России. Власти всех стран-подписантов декларации о сотрудничестве ранее не раз заявляли о якобы исходящей от Москвы угрозе.

Так, тема «российской угрозы» стала одним из ключевых аспектов польской стратегии национальной безопасности, которую год назад подписал Анджей Дуда. Эту же тему поднимали власти Литвы. Президент Гитанас Науседа называл размещение военного контингента НАТО в Прибалтике «сильным сдерживающим фактором» для России.

«Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу», — заявил Науседа в 2020 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс

AFP

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Аналогичные настроения нагнетаются и властями Эстонии. Ранее министр обороны республики Калле Лаанет заявил, что самую большую угрозу для безопасности Эстонии представляет именно Россия. По его мнению, Москва якобы готова развязать войну по причине «социально-экономических» проблем внутри России. В свою очередь, министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявлял о готовности армии дать отпор российским войскам.

При этом эксперты сомневаются в том, что Киев, Варшава, Таллин, Рига и Вильнюс смогут создать прочный региональный блок.

«Например, Украина не располагает ни ресурсами, ни политическими возможностями для участия в таком блоке. Так что вряд ли сотрудничество этих пяти стран будет слишком глубоким. Однако резкая антироссийская риторика стран, в первую очередь Польши и стран Балтии, влияет на общий фон политических настроений в Европе», — отметил Олег Неменский.

Владимир Шаповалов также не сомневается, что под общей для стран угрозой авторы декларации подразумевают Россию.

«Все эти страны занимают ярко выраженную антироссийскую позицию, а также последовательно пытаются фальсифицировать историю, чтобы представить Россию в качестве «оккупанта». В целом у Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии есть широкий спектр тем и интересов, и все они связаны с Россией», — пояснил эксперт.

По словам Шаповалова, эти пять стран, по сути, сегодня превратились в плацдарм, который США используют для нагнетания напряжённости на российских границах.