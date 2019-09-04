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Антироссийских провокаций не допустит, но ждать потепления не стоит: Эксперт о новом премьере Грузии
04 сентября 2019, 00:39 • 89 • Политика
Эксперт Петрэ Мамрадзе рассказал о том, что новый премьер-министр Грузии Георгий Гахария не допустит антироссийских провокаций, однако потепления в российско-грузинских отношениях ждать не стоит.
При новом премьер-министре Георгии Гахарии политика Грузии по отношению к России не изменится, однако новое правительство не допустит антироссийских провокаций. Об этом телеканалу "360" заявил экс-глава администрации грузинского президента Петрэ Мамрадзе.
Ранее стало известно о том, что премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушел в отставку. Правящая партия "Грузинская мечта" же доверила формирование кабмина Георгию Гахарии.
Как отметил Мамрадзе, Гахария является протеже предпринимателя Бидзины Иванишвили, перед которым стоит задача поднять рейтинг правящей партии.
После формирования кабмина политика грузинских властей по отношению к Москве не изменится. Однако "Грузинская мечта" больше не допустит антироссийских провокаций.
"Попытаться сделать какой-то масштабный шаг в сторону восстановления дипотношений с Россией они не сумеют. Из-за вопроса Абхазии и Южной Осетии это исключено", - пояснил эксперт.
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