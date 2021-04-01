|
Антироссийские выпады Борреля: Европа подхватила «украинскую заразу»
01 апреля 2021, 23:25 • 20 • Украина
Политолог Александр Дудчак в интервью ФАН заявил о том, что европейские политики заразились украинской болезнью, поскольку позволяют себе ничем не обоснованные выпады в адрес России.
Главы европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналистов France 24, заявил, что решение России выслать европейских дипломатов именно во время его визита в Москву является «проявлением агрессии».
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности приехал в Москву с визитом 4 февраля, а уже на следующий день стало известно о высылке дипломатов Швеции, Польши и Германии из России за участие в незаконных протестных акциях. Глава МИД России Сергей Лавров при этом особенно подчеркнул, что данное решение не было приурочено к визиту Борреля.
Политолог Александр Дудчак в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал заявление Жозепа Борреля. По его словам, европейские политики в последние время теряют причинно-следственную связь, поэтому и допускают подобного рода высказывания против России.
По мнению эксперта, антироссийские выпады Борреля показывают, что европейские политики подхватили «украинскую заразу».
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Верховная рада Украины вспомнила об агрессии, забыв о своих минских обязательствах.
Автор: Андрей Барановский
Подпишитесь на нас
Загрузка...
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 марта 2021, 23:30
|
26 марта 2021, 05:10
|
27 марта 2021, 05:55
|
29 марта 2021, 01:00
|
01 апреля 2021, 09:40
|
28 марта 2021, 15:50
|
27 марта 2021, 22:25