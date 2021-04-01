Антироссийские выпады Борреля: Европа подхватила «украинскую заразу»

Политолог Александр Дудчак в интервью ФАН заявил о том, что европейские политики заразились украинской болезнью, поскольку позволяют себе ничем не обоснованные выпады в адрес России.

Главы европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналистов France 24, заявил, что решение России выслать европейских дипломатов именно во время его визита в Москву является «проявлением агрессии».

«Целью [визита] было проверить отношение России к Европейскому союзу, и ответ был ясным. Россия выбрала «агрессию», выслав европейских дипломатов в тот момент, когда проходил визит, что противоречит дипломатическому поведению», – пояснил Жозеп Боррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности приехал в Москву с визитом 4 февраля, а уже на следующий день стало известно о высылке дипломатов Швеции, Польши и Германии из России за участие в незаконных протестных акциях. Глава МИД России Сергей Лавров при этом особенно подчеркнул, что данное решение не было приурочено к визиту Борреля.

Политолог Александр Дудчак в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал заявление Жозепа Борреля. По его словам, европейские политики в последние время теряют причинно-следственную связь, поэтому и допускают подобного рода высказывания против России.

«Заявление Борреля — забавное и своевременное, учитывая тот факт, что он приезжал в Москву аж 4 февраля. У них начинается какая-то эпидемия деменции, поскольку их память регулярно отключается, а подсознание выдает информацию вспышками. Это еще один пример того, как Запад забывает о первоначальных причинах, обращая внимание только на их последствия. Знаете, когда у человека расстраивается причинно-следственная связь, он утрачивает возможность логически мыслить, то это абсолютно медицинский диагноз. С этим они живут, да еще и устанавливают свои порядки по всему миру», — сказал собеседник ФАН.

По мнению эксперта, антироссийские выпады Борреля показывают, что европейские политики подхватили «украинскую заразу».

«Мы помним ситуацию в Грузии, когда весь Запад забыл, с чего начался конфликт в 2008 году и кто начал громить из систем залпового огня мирные кварталы осетинских городов. Реакция со стороны западных стран последовала только после того, как на помощь населению пришли российские танки. Точно так же они забывают, что война в Донбассе — прямое следствие вооруженного переворота на Украине. Господину Боррелю стоит вспомнить, почему Россия выслала иностранных граждан. Это был ответный шах в рамках дипломатического протокола. Иначе Россия поступить просто не могла. Если честно, выражение «а нас за что» — типично украинское. Непонятно, почему его придерживаются европейцы. Наверное, это что-то заразное», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Верховная рада Украины вспомнила об агрессии, забыв о своих минских обязательствах.