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Антироссийские санкции как спусковой крючок всемирного экономического кризиса

27 марта 2022, 16:05  •  292 • В мире
Об особенностях второго этапа «великой перестройки»
Аналитики Федерального резервного банка Далласа Лутц Киллиан и Майк Планте предсказывают, что продолжение санкционной войны против России и блокирование российских энергоносителей грозит мировой экономике тяжелой рецессией. Глобальный экономический спад, как и дальнейший рост инфляции представляются этим банковским аналитикам неизбежными.
Многие западные эксперты изощряются в нелепых (на первый взгляд) рекомендациях, как пережить обещаемую разруху. Международное энергетическое агентство (IEA) советует, например, три раза в неделю работать на дому, отказаться от командировок, ездить на ночных поездах вместо самолётов, использовать общественный транспорт и отказаться от личных автомашин. Рекомендуется снижать температуру батарей отопления и горячей воды, носить два свитера, сокращая расходы на электроэнергию. Профессор The New School (Нью-Йорк) Тереза Гиллардуччи советует американцам экономить на еде и корме для животных, реже ходить к ветеринарам.
Эти рекомендации нелепы только на первый взгляд. Все они ложатся в русле «великой перестройки», трубадуром которой в разгар пресловутой пандемии выступил Клаус Шваб.
На пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе Джо Байден, обращаясь к американцам сказал: «Что касается нехватки продовольствия, то она будет реальной. Цена этих санкций ложится не только на Россию, но и на огромное количество стран…» На увеличение добычи нефти и газа в США администрация Байдена не идет. Цены на топливо ставят рекорды. Инфляция скоро станет двузначной. «Демократы делают все возможное, чтобы спихнуть вину за кризис на кого-нибудь или что-нибудь. Главное, не взять ее на себя. Начиная с Джен Псаки, демократы хотят, чтобы причиной всех ваших бед были не они. Кто? Ну, скажем, Путин», – пишет газета Detroit.7 days.
Сейчас власти в США предлагают раздавать по сто долларов всем пострадавшим от кризиса (так называемый безусловный базовый доход, тоже глобалистский ориентир).
То же самое творится в Великобритании. «Британские домохозяйства пострадали от роста стоимости широкого спектра товаров, от продуктов питания до игрушек и игр, а также от резкого роста цен на энергию и топливо», – сообщает The Guardian. Рэйчел Ривз, теневой канцлер от лейбористов, говорит о «самом жестком ограничении уровня жизни в течение как минимум трех десятилетий». Доходы 23,4 миллиона (34 процента населения Великобритании) упали ниже прожиточного минимума. В апреле британцам предстоит повышение внутренних цен на энергоносители. Аналитик Quilter Investors Пол Крейг называет ситуацию с инфляцией в Великобритании ужасной. Многим в Соединенном Королевстве все сложнее сводить концы с концами. Некоторые семьи могут себе позволить включать отопление только на два часа в день и пользуются фонариками.
Пока британцы готовятся к худшему, правительство Франции собирается ввести в стране продуктовые карточки, чтобы пережить продовольственный кризис, заявил президент Макрон. Для богатого Запада вещь неслыханная! Макрон убеждает, что грядущий продовольственный кризис неизбежен; за месяц на 40 процентов выросли во Франции цены на пшеницу, на 50 процентов – на мясо, подсолнечное масло, молоко и мёд.
На фоне ухудшающейся экономической ситуации французы потеряли интерес к президентским выборам, отмечает в интервью для ФСК научный сотрудник Парижской академии геополитики Алеся Милорадович. Она говорит, что, согласно опросу газеты Le Figaro, почти 60 процентам французов не интересна идущая в стране предвыборная президентская кампания. Выборы состоятся 10 апреля.
Тем временем в связи с ростом цен на топливо во Франции ширятся протесты фермеров, рыбаков, дальнобойщиков, работников строительной сферы, таксистов. Рыбаки юга Бретани и Вандеи устроили демонстрацию в Нанте с демонстративным сожжением национального флага. Некоторые рыбаки уже не выходят в море. В Нормандии рыбаки заблокировали мост у порта Гавра и нефтеперерабатывающий завод.
Министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире радио Deutschlandfunk заявил, что его правительство делает все возможное, чтобы найти замену российскому газу. «Если следующей зимой мы не получим больше газа и если поставки из России прекратятся, то у нас не хватит газа, чтобы обогреть все наши дома и обеспечить работу всей нашей промышленности». Конечно, не хватит! Хотя Хабек надеется, что этого «удастся избежать».
Глава Deutsche Bank Кристиан Шевинг призвал не вводить новые санкции в отношении российского газопровода «Северный поток - 1», что приведёт к значительному повышению цен в Германии. Устами министра сельского хозяйства Джема Оздемир немцев призвали также есть меньше мяса.
«Пандемия», мифы «зеленого энергоперехода», затем антироссийские санкции, которые сопровождаются распространением страхов всемирного голода, сейчас в первую очередь бьют по тем, кто их инициирует.
Заглавное фото: REUTERS/Albert Gea
Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

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