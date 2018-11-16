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Антироссийская резолюция по Крыму третий раз поддерживается Генассамблеей ООН

16 ноября 2018, 09:24  •  168 • В мире
Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные и гуманитарные вопросы, третий год подряд принял инициированную ранее Украиной антироссийскую резолюцию по правам человека в Крыму.
67 членов комитета одобрили резолюцию. 26 выступили категорически против ее принятия. А вот воздержавшихся получилось почти столько, сколько согласных и несогласных вместе взятых - 82 человека.
Напомним, в самой резолюции, предложенной украинской делегацией после воссоединения Крыма с Россией, сообщается о якобы существующем нарушении прав человека на полуострове.
В том числе документ предписывает немедленное освобождение украинских граждан, которые считаются в Киеве незаконно задержанными и осужденными.
Впрочем, не только их - мусульманскую общину крымских татар, по мнению Украины, тоже не жалуют, а сами расследования против откровенных националистов в Незалежной предпочитают называть «безосновательными».

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