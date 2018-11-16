Антироссийская резолюция по Крыму третий раз поддерживается Генассамблеей ООН

Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные и гуманитарные вопросы, третий год подряд принял инициированную ранее Украиной антироссийскую резолюцию по правам человека в Крыму.

67 членов комитета одобрили резолюцию. 26 выступили категорически против ее принятия. А вот воздержавшихся получилось почти столько, сколько согласных и несогласных вместе взятых - 82 человека.

Напомним, в самой резолюции, предложенной украинской делегацией после воссоединения Крыма с Россией, сообщается о якобы существующем нарушении прав человека на полуострове.

В том числе документ предписывает немедленное освобождение украинских граждан, которые считаются в Киеве незаконно задержанными и осужденными.

Впрочем, не только их - мусульманскую общину крымских татар, по мнению Украины, тоже не жалуют, а сами расследования против откровенных националистов в Незалежной предпочитают называть «безосновательными».