«Антироссийская истерия зашкаливает»: как герои мультфильма «Маша и Медведь» стали «агентами Москвы»

Кремль может использовать популярный российский мультфильм «Маша и Медведь» как инструмент «мягкой пропаганды». Такое мнение на страницах британской газеты The Times высказал профессор Букингемского университета Энтони Глис. Посольство РФ в Соединённом Королевстве с иронией предложило Лондону внести российских мультипликаторов в санкционный список ЕС. Ранее политический подтекст в отечественном анимационном фильме усмотрели в Прибалтике. Опрошенные RT эксперты называют подобные выпады абсурдными. По их мнению, поиски политического подтекста в детском мультфильме — свидетельство масштабной антироссийской кампании, подогреваемой на Западе.

В британской газете The Times был опубликован материал, в котором российский мультфильм «Маша и Медведь», предназначенный исключительно для детской аудитории, назван «орудием российской пропаганды». В частности, такого мнения придерживается профессор Букингемского университета Энтони Глис.

Эксперта особенно тревожит тот факт, что отечественный мультипликационный фильм стал необычайно популярен не только в России, но и за рубежом. Так, общее число просмотров выпусков «Маши и Медведя» на YouTube достигает 40 млрд. Только на англоязычный канал мультфильма подписаны свыше 4 млн пользователей. Благодаря такой массовой аудитории Москва вполне может использовать мультфильм для «мягкой пропаганды», направленной на детей, считает профессор.

«Маша — напористая и даже неприятная, но в то же время она решительная. Она прыгает выше головы», — приводит The Times слова Энтони Глиса.

Более того, профессор намекает, что поведение Маши якобы может ассоциироваться с образом действий президента России Владимира Путина.

Посольство России в Соединённом Королевстве уже прокомментировало публикацию The Times на странице дипмиссии в Twitter.

«Важная проблема была поднята The Times сегодня: как Великобритания может найти спасение от «Маши и Медведя»? Открыть специальный антимультипликационный центр где-нибудь в Прибалтике? Внести всех мультипликаторов в санкционный список ЕС? Очевидно, нужен решительный и очень дорогостоящий подход!» — говорится в ироничном сообщении посольства.

Авторы российского мультфильма также не оставили статью без внимания. Как отметил в интервью ТАСС глава студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко, у людей, нашедших в детском сериале элементы пропаганды, «богатая фантазия». В студии предпочли отнестись к выводам британского профессора с юмором.

От мундиаля до Медведя



В Великобритании Энтони Глис считается экспертом в сфере безопасности, а также специализируется на истории спецслужб. Профессор ранее уже привлекал внимание прессы, когда заявил, что Москва может подослать к игрокам английской сборной по футболу девушек, чтобы те во время ЧМ-2018 «отвлекали» спортсменов от подготовки к матчам.

«Я знаю, что у английской национальной команды нет больших надежд на победу в ЧМ-2018. Если вдруг шансы команды возрастут, то русские помешают победе — с помощью пищевого отравления или соблазняя игроков великолепными русскими девушками, но они это сделают. Такое поведение в стиле страны, где государство и болельщики ничем не разделены», — заявлял Глис за несколько месяцев до мундиаля.

При этом Энтони Глис — не первый западный эксперт, который усмотрел политический подтекст в российском мультфильме. Аналогичного мнения придерживается преподаватель Таллинского университета Приит Хыбемяги. С его точки зрения, Медведь, опекающий маленькую девочку Машу, олицетворяет, по замыслу авторов, российское государство. Таким образом, у юных зрителей подсознательно формируется позитивный образ России.

В прошлом году Хыбемяги заявлял, что этот популярный мультфильм может представлять угрозу для Эстонии. В Москве умозаключения прибалтийского эксперта назвали домыслами и проявлением «патологической русофобии». О пропагандистской подоплёке в детском мультфильме ранее говорил и литовский политолог, руководитель Центра изучения Восточной Европы Лауринас Касчюнас.

Многосерийный мультфильм «Маша и Медведь» вышел на экраны в 2009 году и быстро завоевал популярность не только в России, но и далеко за её пределами. По словам авторов мультфильма, это сугубо коммерческий проект, не имеющий никакого отношения к государственным структурам.

«Теряют чувство меры»

По мнению экспертов, за публикацией статьи The Times о российском мультфильме «Маша и Медведь» вполне может скрываться «заказ» политического толка.

«С одной стороны, эту публикацию можно рассматривать как политический заказ, а с другой — речь может идти также и о желании самого спикера или авторов статьи быть замеченными и оценёнными властью», — отметил в интервью RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

По словам эксперта, в ходе широкой общественной кампании неизбежны какие-то перегибы, абсурдные случаи.

«Это накрутка общей паранойи, панических настроений по поводу того, что «русские идут» и всем якобы управляют. Вероятно, в Великобритании истерия нагнетается не в последнюю очередь для того, чтобы переключить общественное напряжение, недовольство Терезой Мэй и ситуацию вокруг брексита на другой повод», — предположил Коктыш в беседе с RT.

Как пояснил в интервью RT политолог, главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Шмелёв, в той информационной войне, которую Запад развязал против России, СМИ порой теряют чувство меры.

«Любая критика должна быть умной и аргументированной, а не такой бездумной, какой сейчас её тиражируют на Западе. Подобные публикации не делают чести изданиям. Всё говорит о том, что антироссийская истерия на Западе просто зашкаливает, она стала самовоспроизводиться», — считает Шмелёв.

По его словам, маховик западной пропаганды продолжает набирать обороты, и это может быть довольно тревожным симптомом.

Череда «вмешательств»

Теория, согласно которой мультфильм о приключениях маленькой девочки якобы является частью российской «пропагандистской кампании», выглядит нелепо, отмечают эксперты, напоминая, что необоснованные обвинения выдвигаются против нашей страны далеко не впервые.

Например, достаточно вспомнить информационную кампанию вокруг так называемого российского вмешательства в выборы в Соединённых Штатах 2016 года. По мнению ряда американских политиков, во время президентской кампании Москва якобы могла оказывать поддержку кандидату от Республиканской партии США Дональду Трампу. С их точки зрения, российская сторона могла прилагать усилия к дискредитации кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

При этом никаких доказательств такой кампании до сих пор не приводится, хотя уже полтора года в Штатах идёт специальное расследование под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Американский лидер Дональд Трамп и его команда категорически отрицают наличие какого-либо сговора с Москвой. Российская сторона также не раз опровергала обвинения о «вмешательстве» в американскую избирательную кампанию.

Голосование на президентских выборах в США, 8 ноября 2016 года

Reuters

© Mario Anzuoni

Учитывая, что администрация 45-го президента продолжает придерживаться санкционного режима в отношении Москвы и даже периодически ужесточает его, версия о том, что победу кандидата-республиканца в том числе могла обеспечить Россия, звучит довольно абсурдно, отмечают политологи. Расследование «российского вмешательства» в американские выборы — тема, которая на протяжении последних двух лет не сходит со страниц западных СМИ. Причём зарубежные журналисты и политики постоянно ищут новые поводы для тиражирования «сенсационных» сюжетов на антироссийскую тематику. Очередной пример, отмечают аналитики, — случай с «Машей и Медведем».

Более того, в октябре этого года та же The Times опубликовала материал, в котором рассказывалось о том, как российские власти якобы влияют на британских подростков через интернет-форумы.

По версии журналистов издания, российские агенты в интернете выдавали себя за поклонников книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, чтобы повлиять на мировоззрение британской молодёжи и спровоцировать конфликты в обществе.

Ранее в рамках кампании по демонизации России сотрудники американского издания The New York Times подготовили серию видеосюжетов под общим названием Operation Infektion. Они повествуют об этапах «развития» советской и российской пропаганды. По мнению авторов фильма, эффективная схема дезинформации была разработана ещё в КГБ и сейчас активно применяется Москвой против стран Запада.

Антироссийская истерия, нагнетаемая в США и некоторых странах Европы, включая Соединённое Королевство, в ряде случаев достигает колоссальных масштабов.

Так, в октябре глава профильного комитета палаты общин Великобритании Дэмиан Коллинз отказался поверить в то, что Москва не вмешивалась в демократические процессы на территории Соединённого Королевства, хотя именно к такому выводу пришёл ранее кабмин страны. Парламентарий потребовал провести специальное расследование на предмет влияния России, подобное тому, что ведёт в США спецпрокурор Роберт Мюллер.