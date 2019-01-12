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Антирейтинг стран с самым "смертоносным" питанием составили ученые
12 января 2019, 06:54 • 241 • В мире
Эксперты назвали страны, в которых неправильное питание привело к повышенному числу смертей. На первом месте этого антирейтинга оказался Узбекистан, а на самых нижних строчках - Израиль и Испания.
В странах, где принято употреблять много соли, но мало овощей, довольно много жителей умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний, вызыванных неправильным питанием. Ученые составили антирейтинг стран, где питаются с этой точки зрения хуже всего.
Самой "смертельной" оказалась диета у Узбекистане. Зато Израиль и Испания расположились на нижних строчках этого списка. Чем выше содержание соли в привычной пище и ниже количество овощей, орехов и цельных зерен, тем больше у жителей страны получить сердечно-сосудистые заболевания, утверждают исследователи.
По мнению ученых, почти половина из 4,3 миллиона смертей, зарегестрированных в Еропе год назад, были вызванны именно плохими пищевыми привычками.
В Узбекистане на каждый сто тысяч человек от вредного питания пострадали 394 человек. Туркменистан и Киргизия заняли второе и третье место антирейтинга, а также в десятке стран с "опасным питанием" оказались Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан и Россия.
В Западной Европе худший показатель в этом смысле у Германии. Недостаточное употребление орехов и злаков определяет в группу риска жителей Швеции и Норвегии.
"Увеличение потребления продуктов из белой муки с низким содержанием клетчатки привело к росту болезней сердца в последние годы", - цитирует слова профессора университета имени Шиллера в Германии Стефана Лорковски британское издание Daily Mail.
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