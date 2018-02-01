Антирейтинг Порошенко и других: В США узнали, что Украина думает о своих политиках

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Агентство USAID — один из важнейших "агентов влияния" США за рубежом — подсчитало рейтинги, а, вернее сказать, антирейтинги ведущих украинских политиков.

Агентство США по международному развитию (USAID) провело опрос общественного мнения на Украине. У граждан страны узнали, как они относятся к ряду политиков и видных членов правительства.

Наряду со списком имен гражданам были даны классические в таких случаях варианты ответа: отношусь хорошо, скорее хорошо, плохо, скорее плохо, затрудняюсь ответить и не знаю имени.

Соцопрос показал, что рейтинг президента Украины Петра Порошенко стремительно падает, а его антирейтинг возрастает. Полностью его поддерживают только 3% опрошенных, в какой-то мере — 12%. В то же время полностью не одобряют его политику 54% граждан страны, скорее не одобряют — еще 22%.

Вторая политическая сила на Украине после президента и его сторонников в парламенте, партия "Народный фронт" также продолжает терять поддержку в глазах населения. Рейтинги всех наиболее иконических политиков этой фракции — бывшего премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова — стремительно слабеют.

По совокупности положительных оценок их деятельности, самыми поплярными действующими политиками на Украине сейчас являются глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и мэр Львова Юрий Садовый. Первая имеет положительный рейтинг в 19%, второй — в 20%.