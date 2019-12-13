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Антирейтинг довёл до отставки: Путин сменил руководство Еврейской автономной области

13 декабря 2019, 01:54  •  65 • Политика
Владимир Путин сменил руководство Еврейской автономной области. До этого глава региона Александр Левинталь стал одним из лидеров антирейтинга среди губернаторов.
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Временно исполняющим обязанности главы региона стал сенатор Ростислав Гольдштейн. Как уточнил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков, Левинталь оставил пост по собственному желанию.
Ранее стало известно о том, что глава государства также принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Интересно также и то, что эксперты называли Левинталя и Левченко главными кандидатами на увольнение среди руководителей субъектов. Причины связаны с катастрофическим падением рейтинга и проблемами в подотчётных им регионах.
Как передаёт РБК, в ноябре Кремль подвёл итоги выполнения KPI по выборам, доверию президенту и главам регионов. Выяснилось, что Иркутская область и ЕАО попали в топ-5 аутсайдеров.

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