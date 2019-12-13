Антирейтинг довёл до отставки: Путин сменил руководство Еврейской автономной области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал сенатор Ростислав Гольдштейн. Как уточнил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков, Левинталь оставил пост по собственному желанию.

Ранее стало известно о том, что глава государства также принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Интересно также и то, что эксперты называли Левинталя и Левченко главными кандидатами на увольнение среди руководителей субъектов. Причины связаны с катастрофическим падением рейтинга и проблемами в подотчётных им регионах.

Как передаёт РБК, в ноябре Кремль подвёл итоги выполнения KPI по выборам, доверию президенту и главам регионов. Выяснилось, что Иркутская область и ЕАО попали в топ-5 аутсайдеров.