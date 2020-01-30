Антирекорды бундесвера: как забуксовала модернизация немецкой армии

Бундесвер испытывает кадровый голод и страдает от дефицита исправной военной техники. Об этом говорится в ежегодном отчёте уполномоченного бундестага по вопросам обороны Ханса-Петера Бартельса. Острее всего недобор персонала ощущается в авиации, артиллерии и киберподразделениях. Наиболее тяжёлая ситуация с техническим оснащением сложилась в ВВС, Сухопутных войсках и Военно-морских силах ФРГ. При этом Германия поставила перед собой весьма амбициозные цели, связанные с увеличением численности ВС и расширением военного присутствия в мире. Как полагают аналитики, планы Берлина не соответствуют тем ресурсам, которыми он реально располагает.

Уполномоченный бундестага по вооружённым силам Ханс-Петер Бартельс, выступая с ежегодным отчётом в парламенте, заявил, что немецкая армия испытывает серьёзные трудности с модернизацией. По его словам, бундесвер страдает от проблем с материально-техническим обеспечением и от избыточной бумажной волокиты.

«Растущая бюрократизация во всех сферах всё сильнее ограничивает оперативную мобильность. Чёткое осуществление процесса стало важнее его цели — необходимости своевременно предоставить для участия в действиях обученный личный состав с готовыми к применению летательными аппаратами», — сказал Бартельс.

Прежде всего депутат акцентировал внимание на кадровом голоде в армии. Дефицит в разных видах и родах войск ФРГ составляет около 21 тыс. человек, при этом общая численность германских вооружённых сил — примерно 183 тыс. человек.

Острее всего недобор персонала ощущается в авиации. Например, укомплектованность технических подразделений ВВС Бартельс оценил в 53%. Тяжёлая ситуация сложилась также в артиллерии, где дефицит унтер-офицеров и сержантов достигает 30%, и в кибервойсках (25%).

Ежегодно бундесвер привлекает в армию около 20 тыс. военнослужащих, но такого количества контрактников всё равно недостаточно. В целом, как говорится в докладе, за последнее время не произошло кардинального улучшения условий службы солдат и офицеров.

Одним из путей решения кадровой проблемы бундесвера может стать привлечение специалистов из других европейских стран. Уже сейчас в немецкой армии, по выражению Бартельса, служат «много солдат с миграционными корнями и двойным гражданством». Однако союзники Германии по НАТО сдержанно отреагировали на такой возможный рекрутинг со стороны Берлина, опасаясь утечки специалистов из собственных ВС.

Метла вместо пулемёта

Согласно отчёту уполномоченного бундестага по вопросам обороны, немецкая армия и оборонная промышленность лишены необходимых комплектующих для ремонта и модернизации военной техники. Так, из 284 БМП Puma только четверть готова к эксплуатации.

В результате, как отмечает Бартельс, солдаты вынуждены использовать на учениях обычные гражданские автомобили. По информации газеты Bild, в 2023 и 2024 годах оборонная промышленность страны должна отремонтировать лишь около 100 БМП.

БМП Puma

© Bundeswehr

Иллюстрируя проблемы с исправностью бронетехники в ФРГ, Bild напомнила, как в 2014 году на учениях в Норвегии экипаж бронетранспортёра GTK Boxer использовал выкрашенную в чёрный цвет метлу для имитации отсутствовавшего на машине пулемёта.

В неудовлетворительном состоянии находится и армейская авиация бундесвера. Из 53 ударных вертолётов Eurocopter Tiger к использованию готовы далеко не все — так, из поставленных в 2018 году семи вертолётов к эксплуатации пригодны были только два. А в августе прошлого года Минобороны ФРГ и вовсе приостановило эксплуатацию этих винтокрылых машин из-за возможного дефекта крепёжных болтов.

В сложной ситуации находятся и Военно-морские силы Германии. Из 15 необходимых фрегатов на ходу только девять. При этом, как сообщило ранее издание Deutsche Welle, новые фрегаты типа Baden-Wurttemberg (F125) ещё не готовы из-за многочисленных неполадок и нехватки запасных частей. На этом фоне ВМС страны могут в скором времени столкнуться с невозможностью участвовать в морских миссиях НАТО и ЕС.

Судя по информации немецких СМИ, в армии ФРГ не хватает даже ботинок. В августе газета Deutsche Welle опубликовала статью, в которой говорилось о том, что поставка армейской обуви в войска осуществляется с большими задержками. На момент выхода материала военнослужащие получили 160 тыс. пар тяжёлых ботинок и 31 тыс. пар лёгкой обуви при совокупной потребности 366 тыс. (каждому военнослужащему полагается по паре тяжёлой и лёгкой обуви. — RT).

По данным газеты Der Tagespiegel, поставка ботинок в бундесвер должна была завершиться к концу 2020 года, однако Минобороны страны перенесло дедлайн на середину 2022 года. Официальная причина нехватки новой обуви заключается в ограниченных производственных возможностях национальной промышленности. В итоге солдаты вынуждены за собственные деньги покупать сезонную обувь.

Неудовлетворительное материально-техническое обеспечение оказывает негативное влияние на боеспособность немецких войск. В начале августа Bild сообщила, что 42% лётного состава ВВС ФРГ проводят в воздухе меньше времени, чем положено предписаниями НАТО (180 часов в год). Причина недостаточного количества лётных часов заключается в нехватке авиационного парка.

В 2019 году из 86 истребителей Tornado в нормальном техническом состоянии находились не более 30. Более того, часть исправных самолётов не могла летать в ночных условиях из-за проблем с освещением кабины пилота.

Наиболее современной боевой машиной ВВС ФРГ на сегодняшний день считается Eurofighter, однако расходы на производство и эксплуатацию этого истребителя оказались слишком велики, поясняет Deutsche Welle в одной из прошлогодних публикаций.

«Прикованы к земле»

Как говорится в отчёте Ханса-Петера Бартельса, бундесвер испытывает те же проблемы, что и несколько лет назад, причём без видимых перспектив к улучшению. В связи с этим уполномоченный по вооружённым силам призывает Минобороны ФРГ к коренным реформам в системе управления, а также к децентрализации закупочной политики и увеличению военного бюджета.

Эксперты полагают, что представленные Бартельсом данные отражают реальное положение дел. На протяжении последних лет Германия испытывает хроническую нехватку военных кадров и острейший дефицит запчастей. В результате значительная часть техники находится в неисправном состоянии.

Истребитель ВВС Германии

© Bundeswehr

«Эта проблема давно известна. В Германии низкий коэффициент технической готовности. Из всех современных вертолётов только пятая часть может реально летать, остальные прикованы к земле в неисправном состоянии. Бедственная картина и по бронетанковой технике. Германия постоянно ставит антирекорды», — отметил в разговоре с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Неудовлетворительное состояние бундесвера эксперт объясняет ошибками военного руководства Германии. По его словам, Минобороны страны уделяет недостаточно внимания вопросам перевооружения, излишне заботясь о гендерном равенстве и об обеспечении прав меньшинств в войсках.

С 17 декабря 2013-го по 17 июля 2019 года министром обороны ФРГ была Урсула фон дер Ляйен, сейчас этот пост занимает Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Оба политика являются сторонниками увеличения численности личного и командного состава бундесвера. Согласно текущим планам, к 2025 году численность немецких ВС должна вырасти до 203 тыс. человек.

В ноябре 2019 года Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости расширения военного присутствия Германии в мире.

По разным данным, сегодня в зарубежных миссиях участвуют 3—4 тыс. военнослужащих ФРГ. Они выполняют задачи в Косове, в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, в Средиземном море и Индийском океане. Как пояснил Бартельс, «в 2031 году Германия должна быть готова к коллективной обороне в Европе и одновременно участвовать в десятках иностранных миссий по всему миру».

В беседе с RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Игорь Максимычев отметил, что амбициозные планы Берлина не подкреплены достаточными финансовыми, техническими и человеческими ресурсами. Кроме того, как заявил эксперт, немецкое общество пока не готово к серьёзным военно-политическим переменам.

«В Берлине принят курс на увеличение военной активности в мире, что требует роста военного бюджета. Суть в том, чтобы германский флаг замечали другие акторы мировой политики и чтобы бундесвер занял ведущие позиции среди европейских армий. Однако такая политика вступает в противоречие с общественным мнением в Германии, где сильны пацифистские настроения», — подчеркнул Максимычев.