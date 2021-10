Антирекорд Байдена: почему всё меньше американцев одобряют политику президента США • 69 • В мире Рейтинг одобрения политики Джо Байдена среди американцев достиг минимального значения за всё время его пребывания в должности главы Белого дома. Об этом свидетельствуют данные портала RealClearPolitics. Деятельность президента поддерживают чуть больше 42% опрошенных. Как сообщает Gallup, популярность Байдена за первые девять месяцев на посту лидера США пережила более стремительное падение, чем у любого другого из его предшественников с 1950-х годов. По мнению экспертов, снижение рейтинга — это реакция американцев на неспособность главы Белого дома адекватно реагировать на возникающие проблемы, включая афганский вопрос, миграционный кризис, распространение коронавируса и экономические трудности. Президент США Джо Байден Reuters © Leah Millis Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена среди американцев достиг минимального значения за всё время его пребывания в должности главы Белого дома. Об этом свидетельствуют данные агрегатора результатов соцопросов — портала RealClearPolitics. На 23 октября деятельность Байдена поддерживали всего 42,3% опрошенных. Спустя день этот показатель вырос на 0,1%. Не одобряют работу американского лидера 52%. Ещё в первой половине августа уровень поддержки Байдена достигал 50%. Затем он начал снижаться. Самый высокий уровень одобрения фиксировался в конце января, когда Байден только пришёл к власти, — 55,8%. О том, что уровень поддержки политики действующего главы Белого дома «остаётся на низком уровне» сообщает и институт общественного мнения Gallup. Отмечается, что популярность Байдена за первые девять месяцев на посту президента США пережила более стремительное падение, чем у любого другого из его предшественников с 1950-х годов. «Подобного падения (рейтинга. — RT) на 11 пунктов в период между первым и третьим кварталами не было зарегистрировано ни у одного предыдущего президента, хотя схожая картина и характерна для трёх предшествующих президентов-демократов: Барака Обамы (10 пунктов), (Билла. — RT) Клинтона (7 пунктов) и (Джимми. — RT) Картера (9 пунктов)», — сообщает Gallup. Среди причин, которые могли привести к снижению популярности политики Байдена — рост числа заболевших COVID-19, «хаотичный» вывод войск США из Афганистана и гибель 13 американских военнослужащих в результате террористической атаки в аэропорту Кабула, проблемы в экономике, растущая инфляция и нехватка рабочих мест, отмечает Gallup. По данным результатов опроса общественного мнения, полученным Квиннипэкским университетом (штат Коннектикут) в августе, число тех, кто не поддерживает меры Байдена по борьбе с коронавирусной инфекцией увеличилось. Если в мае их было 30%, то в августе их стало уже 40%. Как отметил социолог-аналитик Квиннипэкского университета Тим Мэллой, Белый дом, вероятно, «преждевременно занял слишком оптимистичную позицию, говоря о «выходе из кризиса», связанного с COVID-19. В то же время экономическую политику демократа поддерживало в августе всего 43% опрошенных, в то время как в мае этот показатель составлял 48%, свидетельствуют данные опроса. «Неверно выбранный курс» По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, поступательное падение рейтинга Байдена и минимальное значение этого показателя в 42,3% показывает, что тот «медовый месяц», который обычно есть у любого президента США в первый год работы, у 46-го главы Белого дома уже закончился. «Этот период у Байдена был не очень уж и долгим. Он завершился ещё во время афганской эпопеи — внешнеполитического провала Байдена, который решил быстро и хаотично вывести войска из Афганистана. Продолжающееся падение популярности президента США — неприятные для него последствия этой истории», — сказал эксперт в разговоре с RT. Nо, как была организована эвакуация американского контингента из Афганистана Белым домом, не раз критиковали как республиканцы, так и демократы. По словам руководителя комитета по международным делам сената, члена Демпартии Роберта Менендеса, он разочарован, что администрация Байдена «не смогла точно оценить последствия стремительного вывода американских войск». Демократ также отметил, что сейчас мир наблюдает «ужасающие результаты многолетних провалов государственной политики и разведслужб». Сам Байден не сожалеет о решении таким образом завершить афганскую операцию. Однако, по его словам, не ожидалось, что действующая власть исламской республики так быстро потеряет контроль над страной. Белый дом

Reuters

© Leah Millis Как отметил Дудаков, вместо того, чтобы признать свои ошибки, администрация Байдена выбрала другую стратегию — она решила «затушевать проблему». «Американцы ждали, что глава Белого дома как-то адекватно отреагирует на ситуацию, возникшую вокруг Афганистана, сделает работу над ошибками. Однако этого не произошло. Вашингтон всё равно говорит, что операция в Афганистане закончилась успешно. И этот неверно выбранный курс привёл к падению рейтинга Байдена», — пояснил аналитик. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв выступает со схожей позицией. По его словам, «афганские внешнеполитические неудачи» Байдена, а особенно то, каким образом была осуществлена операция по выводу войск из исламской республики, вызывают у американцев «разочарование и массу вопросов», ответы на которые они пока так и не получили от главы Белого дома. Среди причин падения рейтинга Байдена эксперт также называет и его неэффективную политику по борьбе с COVID-19. «Меры, которые Байден пытался предпринять, чтобы нормализовать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, не остановили рост заболевших. Эпидемия в США набирает обороты, растёт число инфицированных и умерших», — сказал Рогулёв в беседе с RT. Немало повлияли на рейтинг одобрения работы Байдена и экономические проблемы в США, а также то, как с ними борется действующая администрация, полагают аналитики. Как отметил Рогулёв, рост инфляции, безработицы и другие трудности, связанные с экономикой, вызывают колоссальное недовольство американцев, что отражается на рейтинге 46-го президента США. «Эти обстоятельства очень сильно раздражают американское население», — сказал эксперт. Но больше злят граждан США действия главы Белого дома в этих условиях, считает Дудаков. «Администрация Байдена пытается оправдаться, что инфляция носит временный характер, хотя её рост наблюдается уже давно. Недостаточны меры американского лидера и в сфере создания новых рабочих мест. В том числе и поэтому его рейтинг упал до минимальной отметки за всё время его нахождения на посту президента США», — констатировал аналитик. Рогулёв со своей стороны также добавил, что с падением популярности Байдена связано и то, что он всё больше оговаривается, иногда странно себя ведёт и путает локации. «Оговорки и прочие несуразицы тоже влияют на уровень поддержки главы Белого дома среди американцев. Населению очевидно, что 46-му президенту США тяжело выполнять свои должностные обязанности в силу возраста и здоровья. Также им совершенно ясно, что это их не самый энергичный президент», — заявил он. «В сложном положении» Обнищание Европы В то же время эксперты отмечают, что ещё одна крайне важная причина, по которой рейтинг Байдена снижается, — миграционный кризис в США на границе с Мексикой. По информации американских СМИ, которые проанализировали данные пограничной службы США, в 2021 финансовом году было задержано 1 734 686 человек, пытавшихся проникнуть в Соединённые Штаты со стороны Мексики, — это наибольшее число нелегалов за всю историю. Республиканцы критикуют Байдена за бездействие в связи с нарастающим миграционным кризисом. Как отметила глава национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел, в то время как новый «караван» из тысяч мигрантов буквально пробивает себе дорогу к США, глава Белого дома ничего не предпринимает. «За день до того, как отправиться в отпуск в Делавэр, Байден сказал, что у него нет «времени», чтобы ехать к границе и расхлёбывать ту кашу, которую он заварил», — написала Макдэниел на своей странице в Twitter 25 октября. “Thousands of migrants in a brand new caravan literally forcing their way through” to the U.S.



Yet, the day before he heads to Delaware for vacation, Biden says he doesn’t have “time” to go to the border and fix the mess he created. pic.twitter.com/CNHtvtYwGp — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) October 25, 2021 За день до этого глава национального комитета республиканцев называла кризис на границе, спровоцированный Байденом, «гуманитарной катастрофой», поскольку в сентябре пограничный патруль задержал более 14 тыс. несовершеннолетних, находившихся без сопровождения взрослых. «Это больше, чем показатели за предыдущие три сентября ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ», — заявила она в своём Twitter. Over 14,300 unaccompanied minors were picked up by border patrol in September.



That is more than in the last three Septembers COMBINED.



Biden’s crisis is a humanitarian catastrophe. — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) October 24, 2021 Макдэниел также сообщила, что за последние три месяца при Байдене почти 126 тыс. незаконных мигрантов были задержаны, а затем отпущены на территории США. «За последние три месяца при Трампе таких было всего 51 человек», — заметила она. По словам члена Республиканской партии, «пограничный кризис Байдена продолжает бить рекорды». Она сообщила, что в прошлом месяце американские официальные лица задержали 192 тыс. мигрантов, незаконно пересекавших границу, отметив, что для сентября «это самый высокий показатель за всю историю». Лагерь мигрантов на границе с Мексикой

Reuters

© Adrees Latif Раскритиковал политику в сфере миграции 46-го президента США и сенатор Тед Круз. По его словам, эта «катастрофа» вокруг миграционного кризиса была «порождена Джо Байденом умышленно». «Он пообещал открыть границы в попытке импортировать миллионы будущих избирателей-демократов», — сообщил Круз на своей странице в Twitter 23 октября. This catastrophe is by design from Joe Biden.



He made the promise of open borders in an effort to import millions of future Democrat voters. #BidenBorderCrisishttps://t.co/psyYcHm3Z3 — Ted Cruz (@tedcruz) October 23, 2021 "Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба русских воинов По мнению Малека Дудакова, ухудшающаяся ситуация на границе США с Мексикой сильно бьёт по уровню поддержки главы Белого дома. «Обстановка на южных рубежах действительно очень сложная. Мы видим политику открытых границ Байдена, где никакого противодействия потокам мигрантов не предусмотрено. Происходит массовое демографическое замещение коренного американского населения. И глава Белого дома даже не думает останавливать этот процесс, который сопряжён с повышением уровня преступности и другими неудобствами для граждан США», — заявил эксперт. При этом аналитики сходятся во мнении, что Байдену не удастся изменить тенденцию, характеризующуюся падением его рейтинга. «Учитывая неспособность главы Белого дома и его окружения адекватно реагировать на возникающие проблемы и кризисы, его популярность будет снижаться и дальше», — сказал Малек Дудаков. Юрий Рогулёв со своей стороны отметил, что Байден не случайно стал президентом, у которого падение рейтинга самое большое с момента его прихода к власти. «Байден находится в сложном положении. И ситуации, при которой он изменит свои позиции в сторону повышения уровня его поддержки, не произойдёт. Накопившиеся в США проблемы за время его правления будут только усугубляться. И даже если Байден захочет их решать, на это уйдёт слишком много времени. Поэтому шансы 46-го президента Соединённых Штатов улучшить рейтинг быстро и существенно — минимальны», — заключил эксперт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







69 Источник Похожие новости "Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба русских воинов «Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия против РФ В США появился первый в истории генерал-трансгендер: Американцы не знают, смеяться или плакать Обнищание Европы «Когда стало очевидным, что усилия тщетны»: Песков объяснил отказ России от сотрудничества с НАТО Метод Вашингтона: в США предложили обсудить новые меры против российского экспорта вооружений Новости партнеров