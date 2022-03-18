«Антипутинский щит» Матеуша Моравецкого

Горькие плоды русофобии

Как и следовало ожидать, во всем виноваты Россия и Путин. Невозможно представить, на кого бы еще можно было свалить вину за свой авантюризм и свои экономические просчеты. И польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, известный русофоб, не теряется. Своей новой «антикризисной программе» он дал подходящее название – «Антипутинский щит».

Однако речи польских политиков, включая Моравецкого, прозвучавшие на презентации «щита» не внушили аудитории оптимизма. Выяснилось, что польское правительство оказалось не готово к резкому росту потребительских цен из-за существенного подорожания минеральных удобрений, которые Польша (это же надо!) завозила, в основном, из России и Белоруссии. То есть из тех государств, с которыми польские власти годами портили отношения, устраивая большие и очень большие провокации. И теперь, похоже, нарвались.

«В стране объявлен антипутинский щит. Основным решением щита является предотвращение роста цен на продовольствие, – заявил на пресс-конференции Моравецкий. – И удобрения как одна из составляющих всего процесса приготовления пищи станут нашим первым элементом антипутинского щита». Как подчеркнул польский премьер, «фермеры ощущают последствия политики Путина, российской политики уже много-много месяцев». Он сказал, что предлагаемые решения должны частично покрыть убытки от высоких цен на удобрения: по 500 злотых на каждый гектар сельскохозяйственных угодий, а на луга и пастбища – по 250 злотых при размере владений до 50 гектаров.

«Мы будем работать и над дерусификацией польской экономики, – сказал Моравецкий. – Главная цель этой первой части антипутинского щита – не допустить роста цен на продовольствие, а рост цен будет происходить быстро и будет высоким».

Между тем «динамичный и высокий» темп опустошения карманов польских граждан был запрограммирован политически безрассудной и экономически недальновидной антироссийской политикой Запада, одним из рьяных проводников которой является Польша. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. А ведь их предупреждали.

«Сбои в отгрузках минеральных удобрений из России могут повлиять на национальную безопасность ряда стран и вызвать дефицит продовольствия для сотен миллионов человек в среднесрочной перспективе, – писала 4 марта газета «Известия». – Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая в ходе совещания по ситуации на рынке таких удобрений. «В настоящее время складывается ситуация, когда из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний получить законтрактованные объемы удобрений не могут аграрии как в Европе, так и в других странах. Это создает очевидные риски неурожая и, как следствие, нехватки продовольствия для стран Западной и Восточной Европы, Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии – ведь заместить российские удобрения сегодня либо крайне сложно, либо вообще невозможно».

Разумеется, польские фермеры и потребители их продукции, чьё благосостояние не слишком щедрые дотации властей вряд ли улучшат, ничего не услышат от местных толкователях о причинах такого положения дел (если не считать ссылок на «коварного Путина»).

А ведь на самом деле Россия не имеет ни малейшего отношения к тому, что польская «элита» демонстрирует раболепие перед США, превращая свою страну в орудие антироссийской политики Вашингтона. Отсюда и кризис с ценами на продовольствие.

Но и это далеко не все последствия политики Варшавы – политики как антироссийской, так и антипольской. Матеуш Моравецкий говорит: «В этом году мы построили реальное пространство для газовой независимости, балтийский газопровод (Baltic Pipe), СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Считаем, что если через год, через два-три мы станем независимыми от Путина, то цены на газ упадут и мы все будем невосприимчивы к шантажу со стороны Путина».

То, что рассказывает согражданам обер-пропагандист Моравецкий, у Ильфа и Петрова называлось «ксендзы охмуряют». А дело в том, что, отказавшись в угоду Вашингтону от надёжного газоснабжения из России, поляки сейчас вынуждены крутиться, чтобы «свести дебет с кредитом».

Доставляемый из-за океана СПГ по определению дороже российского трубопроводного газа. В Европе он сейчас продается, как правило, не ниже 1,2 тысячи долларов за тысячу кубов. Тогда как российский газ, особенно в рамках долгосрочных контрактов, обходится потребителям в два-три раза дешевле.

Что же касается Baltic Pipe, то эта труба, как отмечают специалисты, отнюдь не равноценная замена газопроводу «Ямал – Европа»: «Добиться заполнения Baltic Pipe будет непросто – добыча газа в Норвегии в ближайшие годы будет стагнировать на уровне 120 млрд кубометров, а спрос на норвежский газ – оставаться высоким на фоне сокращения добычи на голландском Гронингене и росте спроса в Западной Европе (из-за ускорения энергоперехода и отказа от угля и атомной энергии), – говорит эксперт Института энергетики и финансов Михаил Журавлев. – К тому же это проект "общего интереса", и он направлен на снабжение газом не только Польши, но и стран Балтии, так что Польша сможет получать по этому газопроводу не более 6 млрд кубов». Сейчас Польша ежегодно потребляет 21-22 млрд куб. м, в последние годы спрос на газ устойчиво рос на фоне увеличения потребления в электроэнергетике, промышленности, домашних хозяйствах. По ожиданиям Gaz-System, оператора польской ГТС, в ближайшие годы спрос продолжит расти из-за закрытия старых угольных ТЭС, достигнув 30-35 млрд куб. м к 2030 году. В газовом балансе страны намечается "дыра" объемом 4-5 млрд кубов ежегодно.