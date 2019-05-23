«Антинародная теория»: в сети оценили выбор партией Зеленского либертарианской идеологии

Партия президента Украины Владимира Зеленского выбрала либертарианство в качестве основной идеологии. Об этом заявил представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук. Он рассказал, что власти собираются провести «диджитализацию», чтобы «каждую бабушку в селе обеспечить смартфонами». В ответ пользователи сети отметили, что в таком случае Киев должен признать выбор Луганской и Донецкой народных республик, воспользовавшихся правом на самоопределение. Кроме того, либертарианцы настаивают на легализации оружия, а Зеленский выступал против этой инициативы, напомнили пользователи интернета. В свою очередь, российские сторонники подобной идеологии заявили, что «не слышали от Зеленского ничего либертарианского».

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» опирается на либертарианство. С таким заявлением выступил представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук.

«В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства… Мы с этого начали формировать наши с ним (Зеленским. — RT) отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».

Более того, задача партии президента, по словам Стефанчука, — предложить населению «открытую, ответственную и понятную» политику. Использовать для этого украинские либертарианцы намерены «диджитализацию и открытое общество».

Для Киева это посильная задача, убеждён Стефанчук. Для этого «достаточно каждую бабушку в селе обеспечить смартфонами», пояснил член команды Зеленского.

О «стране в смартфоне» мечтает и сам новоизбранный президент.

«Как было бы круто, когда ты едешь на работу и не только получаешь новости и смотришь, какая погода, а реально контролируешь, какие законопроекты подаются, можешь их изменять, какие чуваки избирались, как можно отозвать, какие бы петиции готовили, как вы можете дополнить тот или иной законопроект. Поэтому я правда мечтаю о нашей «стране в смартфоне», чтобы мы были первыми в мире», — сказал он.

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Самоустранение государства

Напомним, представители движения придерживаются принципа самопринадлежности, когда каждый человек сам свободно распоряжается собой и собственным трудом. Налоги и антимонопольное законодательство считаются насилием, совершаемым государством. Согласно концепции, практически все вопросы социального обеспечения и жизни страны регулируются «невидимой рукой рынка», государство же обеспечивает правовую и военную защиту населения.

Отдельный вопрос идеологии либертарианства — это вопрос собственности. Так как государству назначена весьма скромная роль, то первый, кто обнаружит природный ресурс, тот и останется его собственником. Государство же не будет заниматься перераспределением в пользу менее обеспеченных слоёв населения.

«Ничего либертарианского не слышал»

Согласно опросу Pew Research, проведённому в 2014 году, только 11% назвавших себя либертарианцами смогли правильно определить, что это означает.

Так, 41% респондентов убеждены, что власти должны регулировать бизнес, 38% поддержали господдержку бедных, а 46% осудили сверхприбыли корпораций. Все эти пункты противоречат основным постулатам либертарианства — государству нужно устраниться от регулирования, а бизнес и люди могут и должны зарабатывать любым способом любые средства.

Новость о либертарианской идеологии партии «Слуга народа» удивила и самих представителей этого движения. Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов отметил, что никогда не слышал от Зеленского ничего либертарианского.

«Я, конечно, всегда готов приятно удивиться, но внезапный курс Украины на якобы либертарианство вызывает у меня тревогу. Никогда до этого от Зеленского ничего либертарианского не слышал», — написал он в Twitter.

Более того, заявления Стефанчука тоже не имеют отношения к либертарианству, убеждён Светов. По его мнению, это скорее напоминает «манифест за всё хорошее против всего плохого».

Лидер политической партии «Успешная Украина», бывший министр экологии и природных ресурсов страны Игорь Шевченко надеется, что Стефанчук «ошибся с термином». Он указал на то, что идеология диктует отказ от установления минимального размера оплаты труда и легализацию практически всех наркотиков.

«Классический либерализм, и тем более либертарианство — это антинародные политические теории, ведущие к обеднению и социальной незащищённости большинства населения», — написал он в Facebook.

Другие пользователи сети тоже раскритиковали заявление Стефанчука. Так, если либертарианство даёт возможность самоопределения, то Киев должен признать самопровозглашённые ЛНР и ДНР, подметил пользователь Суровцев Виктор.

«Либертарианцы стремятся максимизировать политическую свободу и автономию, делая упор на свободу выбора. ЛДНР сделали выбор — либертарианский выбор», — написал он в Twitter.

При этом в команде Зеленского допускали силовой вариант разрешения конфликта на востоке Украины, тогда как либертарианство считает это недопустимым.

Зеленский выбрал либертарианство - лёгкая,философская форма "епатьевского метода" (вспоминаем старый анекдот из СССР).

Либертарианцы стремятся максимизировать политическую свободу и автономию, делая упор на свободу выбора.

ЛДНР сделали выбор-либертарианский выбор.#євромайдан — Суровцев Виктор (@SVAword) 23 мая 2019 г.

Как адепты практически неограниченной свободы, либертарианцы выступают за отмену всех запретов на владение оружием. Сам же Зеленский — убеждённый противник свободного распространения оружия.

«Про оружие не стыкуется. Зеленский против владения, а либертарианцы за. Выборочное либертарианство у них какое-то, сразу видно, что кастовое», — написал пользователь mangust.

про оружие не стыкуется), - Зеля против владения , а либертарианцы за, выборочное либертарианство у них какое то, сразу видно что кастовое — mangust (@JohnnOwl) 23 мая 2019 г.

В ситуации, когда страна находится в нищем состоянии, проведение такой политики только ухудшит положение, считает пользователь Alexandr Horoshev.

«Либертарианство — это то, что прям надо в нищей стране. Типа сначала богатые сожрали всё общее, а теперь пусть каждый жрёт своё», — написал он в Twitter.

Позднее у Стефанчука спросили, что конкретно он имел в виду под либертарианством. Он заявил, что реализация идеологии будет учитывать «национальные особенности, ментальность и традиции».

«Мы создаём свой путь, которого будут придерживаться другие», — сказал представитель президента в Верховной раде.