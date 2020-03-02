Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Военкор Поддубный назвал "самое важное сообщение последних суток". Тур...
"Дерзкий" Эрдоган избил Путина и Асада - турок в Сети высмеяли за фант...
Сирия, 2 марта: успех сопутствует войскам Асада в Идлибе
Гражданский привкус
Главная / Украина

Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»

02 марта 2020, 16:30  •  143 • Украина
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против компании «Нафтогаз» из-за цен на газ.
 
Reuters
 

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на сайт АМКУ.

Отмечается, что компанию подозревают в нарушении закона «О защите экономической конкуренции» в виде злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа. 

В АМКУ указывают, что с 1 ноября 2018 года «Нафтогаз» устанавливал цены на природный газ на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции.

Согласно положению правительства Украины о возложении специальных обязанностей, «Нафтогаз» продаёт газ поставщикам для нужд населения. При этом компания устанавливает на этом сегменте рынка цены, которые базируются на цене для промышленности, предложенной этой же компанией.

«Нафтогаз» устанавливал для промышленных потребителей цены, которые являются выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ «Украинская энергетическая биржа» и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG)», — отметили в ведомстве.

Ранее руководитель интегрированного газового бизнеса «Нафтогаза» Андрей Фаворов рассказал о десятилетней стратегии по расширению добычи газа на Украине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
02 марта 2020, 12:30
На Украине подтвердили задержание экс-командира батальона «Айдар»
02 марта 2020, 09:39
СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции Украины
02 марта 2020, 12:30
В Раде рассказали о последствиях политики правительства Гончарука
02 марта 2020, 16:30
Глава МИД Украины прокомментировал возможность своей отставки 
02 марта 2020, 16:30
Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»
02 марта 2020, 14:30
В «Слуге народа» заявили о необходимости изменений в кабмине Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 марта 2020, 03:24
"Калибром" по джихадистам: Появившиеся в Средиземноморье корабли России выз...
02 марта 2020, 06:39
"Он нарушил "негласное правило": Политтехнолог прокомментировал статью...
02 марта 2020, 00:09
Сирия потеряла самолёты, Турция - беспилотник: Чем обернётся огонь в небе над Идлибом
02 марта 2020, 10:05
"Чтобы в голову никому не пришло": в двух фразах Путина уместилась вся "военная агрес...
02 марта 2020, 03:25
«Мы обязаны помочь Турции поставить русских на место» (Обзор ИноСми)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2020, 04:39
"Стресс и желание звонить домой": Поддубный рассказал о состоянии турецких военных в Идлибе
27 февраля 2020, 08:24
Вертолет США уничтожил русский танк Армата (Telegram. Обзор)
01 марта 2020, 11:58
Уникальная тактика российского спецназа в Сирии поразила мировое сообщество
28 февраля 2020, 13:39
Зверство с эвакуацией станет "цветочками": Кровавая бойня развернётся по всей Украине - эксперт
29 февраля 2020, 12:24
"Перекроют пролив - сделаем два": Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
27 февраля 2020, 14:54
Лукашенко был так зол, что наплевал на протокол: Китай дал "ценные указания" Минску, заявил Безпалько
28 февраля 2020, 03:54
"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил турок после обстрела самолётов ВКС РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.