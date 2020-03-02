Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против компании «Нафтогаз» из-за цен на газ.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на сайт АМКУ.

Отмечается, что компанию подозревают в нарушении закона «О защите экономической конкуренции» в виде злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа.

В АМКУ указывают, что с 1 ноября 2018 года «Нафтогаз» устанавливал цены на природный газ на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции.

Согласно положению правительства Украины о возложении специальных обязанностей, «Нафтогаз» продаёт газ поставщикам для нужд населения. При этом компания устанавливает на этом сегменте рынка цены, которые базируются на цене для промышленности, предложенной этой же компанией.

«Нафтогаз» устанавливал для промышленных потребителей цены, которые являются выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ «Украинская энергетическая биржа» и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG)», — отметили в ведомстве.

Ранее руководитель интегрированного газового бизнеса «Нафтогаза» Андрей Фаворов рассказал о десятилетней стратегии по расширению добычи газа на Украине.