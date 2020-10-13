Антимонопольная война Минюста США и Google: Корпорация может расплатиться частью бизнеса

По данным источников портала Axios, уже на этой неделе Минюст США предъявит корпорации Google официальные обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. По словам собеседников портала, обвинения базируются на показаниях конкурентов Google, которые настаивают на злоупотреблениях корпорации в сфере поисковых систем.

Между тем в Politico вышла статья, согласно которой Минюст и несколько генеральных прокуроров американских штатов готовы потребовать от Google продать браузер Chrome и часть рекламного бизнеса, чтобы восстановить справедливость на рынке.

С другой стороны, ряд наблюдателей считают, что рассмотрение столько громкого дела в преддверии выборов больше связано с политикой, нежели экономикой.

На прошлой неделе юридический комитет Палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад по итогам 16-месячного расследования. В нём конгрессмены признали компании Amazon, Apple, Facebook и Google монополистами, нарушающими законы и нормы свободной конкуренции. Авторы доклада сравнили их с "монополиями эры нефтяных баронов и железнодорожных магнатов".