Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
Лукашенко предложил Украине свою помощь в захвате Донбасса
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эх...
"Ближайшие соратники": Депутат-единоросс объяснил, кто и как "рас...
Главная / В России

Антикризисный режим: как могут измениться зарплаты россиян после пандемии

30 мая 2020, 08:50  •  23 • В России
Вынужденный простой, потеря прибыли и другие форс-мажорные обстоятельства, связанные с распространением коронавируса, окажут влияние на оклады сотрудников по окончании пандемии. К такому выводу пришли эксперты Института прогрессивного образования. В своём исследовании, с которым ознакомился RT, они выяснили, в каких сферах стоит ждать роста и снижения зарплат и что в большей степени на это повлияет. Без каких специалистов бизнес не сможет обойтись в ближайшем будущем и почему некоторые сегменты будут перенасыщены персоналом — в материале RT.
 
© Алексей Сухоруков/РИА Новости
 

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий в первую очередь стоит ожидать повышения и снижения заработной платы по окончании пандемии коронавируса. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

По мнению специалистов, в кризисный период бизнесу необходимо будет улучшать сервис, выгодно выделяться на фоне конкурентов, а также увеличивать число постоянных клиентов. Это обеспечит прибавкой к зарплате PR- и SMM-специалистов, продюсеров, контент-менеджеров.

На хорошем счету, полагают эксперты, будут IT-специалисты разного уровня (от программистов и мобильных разработчиков до экспертов по кибербезопасности), аналитики больших данных и онлайн-маркетологи.

Сложные условия работы могут способствовать росту зарплат у антикризисных менеджеров, консультантов по финансам и управленцев в сфере логистики, а также у специалистов по тайм-менеджменту.

Несмотря на общий упадок в сфере туризма, в институте считают, что на увеличение доходов стоит рассчитывать виртуальным гидам.

Также зарплаты могут подняться у медиков и специалистов естественно-научного цикла, уверены эксперты. Кроме того, востребованными будут психологи и психотерапевты, которым также могут начать платить больше.

В свою очередь, сфера образования переживает структурные изменения, а это значит, что на увеличение размера оплаты труда могут рассчитывать те, кто эффективно обучает дистанционно — онлайн-педагоги, репетиторы.

Отдельно эксперты выделили работников аграрного сектора — агрономов, лаборантов, операторов машинного доения, зоотехников, ветеринаров. По мнению специалистов, по окончании пандемии заработки в сельском хозяйстве также могут вырасти.

Зона риска

Однако в кризис гораздо более вероятно сокращение штатов и расходов на сотрудников, констатируют эксперты Института прогрессивного образования. Понижение зарплат ожидается в тех отраслях, где будут наблюдаться массовые увольнения и перенасыщенность рынка труда.

«Снижения заработных плат от 10 до 30% стоит ожидать в тех отраслях, которые проведут массовые сокращения персонала. Этот показатель может меняться в зависимости от величины компании, размера первоначальной ставки и занимаемой сотрудником должности», — пояснила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Прежде всего снижение доходов коснётся наиболее пострадавших отраслей экономики: сферы туризма (турагентов, туроператоров, экскурсоводов), ресторанного и гостиничного бизнеса (в частности, менеджеров отелей, официантов и барменов), а также event-менеджеров, фитнес-инструкторов, пилотов и бортпроводников.

По окончании пандемии в связи с падением спроса зарплаты могут уменьшиться также у водителей, курьеров, операторов интернет-магазинов, консультантов кол-центров, риелторов и продавцов-консультантов.

«Поскольку фонд заработной платы — одна из самых значительных статей в бюджете любого предприятия, бизнес будет пользоваться данным инструментом, чтобы окупить издержки, связанные с перерывом или снижением прибыли из-за пандемии. В первую очередь под сокращение зарплат попадут рядовые сотрудники бухгалтерии, планово-экономических отделов и отделов закупок, юристы — те люди, которые напрямую не влияют на доходы компании, а также средняя менеджерская прослойка», — добавила Анна Маркс.

Требования будут расти

Пандемия коронавируса неизбежно меняет структуру рынка труда, и на фоне жёсткой конкуренции требования к сотрудникам будут расти, уверены эксперты.

«На рынке единовременно окажется очень много соискателей (по окончании пандемии. — RT), а значит, повысятся требования к каждому сотруднику. Но если обычно более жёсткие требования к кандидатам означают и более высокую зарплату, в сложившейся ситуации этого вряд ли стоит ждать. С учётом явного преобладания предложения над спросом уже в ближайшем будущем условия труда станут менее привлекательными», — считает Анна Маркс.

При этом финансовая стабильность работников во многом будет зависеть от общей экономической ситуации, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Например, что касается SMM, вопрос спорный. Чтобы у них были деньги, нужно, чтобы были деньги у людей, которые нуждаются в рекламе, а это на самом деле отнюдь не гарантировано. По сфере IT прогноз, с одной стороны, верный. Но с распространением удалёнки отпадает необходимость и в штатных айтишниках. Денег стало меньше, люди будут меньше тратить на избыточное потребление», — считает эксперт.

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, после снятия карантинных мер произойдёт серьёзное переосмысление рынка труда, в частности с точки зрения квалификаций и перечня специальностей, которые могут работать в разных режимах.

«Отсюда, возможно, и произойдёт переоценка требований как работодателей к сотрудникам, так и сотрудников к работодателям. Если рынок будет развиваться по направлению электронных систем торговли и доставок, то сотрудники, попадающие в эту отрасль, будут знать себе цену. Будет и переосмысление работы на удалёнке. Многие компании начинают пересматривать своё штатное расписание с точки зрения того, какие специальности могли бы быть вне офиса», — пояснил сенатор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
29 мая 2020, 23:50
Над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей: российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
30 мая 2020, 01:20
Россия намерена расширить свои базы в Сирии
30 мая 2020, 00:50
В прошлое за госпошлину: в Северной Осетии мошенники торговали фальшивыми советскими паспортами
29 мая 2020, 17:20
Сергей Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии
29 мая 2020, 23:50
«Объявлено нерабочим днём»: Путин подписал указ о проведении парада Победы 24 июня
29 мая 2020, 22:50
Минимизировать распространение коронавируса: в Москве с 1 июня будут разрешены прогулки по графику
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2020, 10:55
"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызвал смех
27 мая 2020, 00:55
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала снять санкции с России
25 мая 2020, 12:55
"Меньше будут страдать": Украинский политик напрямую призвал истребить жителей Донбасса
28 мая 2020, 01:55
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
23 мая 2020, 21:28
Зеленский ни разу не назвал имя Олеся Бузины. Но кое-что произошло.
23 мая 2020, 14:55
"Российские МиГ-29" заслали братья-белорусы? Озвучена версия о загадочных истребителях в Ливии
24 мая 2020, 00:55
Украинская чемпионка Колесник вызвала на бой украинскую пропагандистку Янину Соколову
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.