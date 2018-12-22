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Антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против Гройсмана — СМИ
22 декабря 2018, 23:09 • 63 • Политика
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман стал фигурантом уголовного дела по фактам злоупотребления служебным положением и служебной халатности, сообщают СМИ. Дело возбуждено Национальным антикоррупционным бюро Украины на основании заявления депутата Виталия Куприя.
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное делопроизводство в отношении премьер-министра страны Владимира Гройсмана по двум статьям уголовного кодекса — ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" и ст. 367 "Служебная халатность", сообщает информагентство "Экономика Сегодня" со ссылкой "Украинские новости". По данным украинских СМИ, соответствующая информация на основании судебного решения была внесена в единый реестр досудебных расследований.
Сообщается, что заявителем по делу стал депутат Верховной Рады Виталий Куприй. Другие подробности дела не раскрываются.
Напомним, ранее Владимир Гройсман обвинялся в фальсификации своего диплома о высшем профессиональном образовании. По этому факту Генпрокуратурой Украины уголовное дело было закрыто.
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