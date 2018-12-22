Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Транзит обязательств: как в «Нафтогазе» объясняют возможные проблемы с закупками...
Снова попрощалась и опять не ушла: Почему Украина не может разорвать все связи с...
Украинцы не хотят отвечать ни за президента, ни за себя
Не летайте в Киев, нечего вам там делать
Главная / Политика

Антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против Гройсмана — СМИ

22 декабря 2018, 23:09  •  63 • Политика
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман стал фигурантом уголовного дела по фактам злоупотребления служебным положением и служебной халатности, сообщают СМИ. Дело возбуждено Национальным антикоррупционным бюро Украины на основании заявления депутата Виталия Куприя.
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное делопроизводство в отношении премьер-министра страны Владимира Гройсмана по двум статьям уголовного кодекса — ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" и ст. 367 "Служебная халатность", сообщает информагентство "Экономика Сегодня" со ссылкой "Украинские новости". По данным украинских СМИ, соответствующая информация на основании судебного решения была внесена в единый реестр досудебных расследований.
Сообщается, что заявителем по делу стал депутат Верховной Рады Виталий Куприй. Другие подробности дела не раскрываются.
Напомним, ранее Владимир Гройсман обвинялся в фальсификации своего диплома о высшем профессиональном образовании. По этому факту Генпрокуратурой Украины уголовное дело было закрыто.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

63
Источник
Похожие новости
22 декабря 2018, 19:54
Порошенко поддержал предложение о принудительном переименовании Украинской Православной Церкви
22 декабря 2018, 13:24
″Урок для простодушных″ - Соловьев о выводе армии США из Сирии
22 декабря 2018, 10:09
Трамп лишился рождественских каникул: ″Отменил поездку во Флориду. Ждём помощи демократов″

22 декабря 2018, 16:39
"Россия боится": в Киеве "поют" успокоительные мантры в ожидании русского ракетного фрегата
22 декабря 2018, 19:54
Трамп сбежал из Сирии, "поджав хвост": В Израиле главу США обвинили в трусости
22 декабря 2018, 13:24
″Касается каждого жителя страны″: Володин о самом долгожданном принятом законе России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
18 декабря 2018, 01:54
Либеральная ненависть: Обратился к Путину - ты мразь и предатель (Анна Сочина)
21 декабря 2018, 14:39
Ответ Шойгу будет незамедлительным и неотразимым: Киеву прямо объяснили, чем закончится его провокация
21 декабря 2018, 01:39
"Ему наплевать, что Запад разносит его выступления в щепки": Немецкий журналист о пресс-конференции Путина
19 декабря 2018, 10:24
"Что бы они там ни вякали": эксперт оценил четкий ответ Путина на ультиматум США и НАТО
17 декабря 2018, 03:09
В "Би-би-си" объяснили, зачем потребовали "крови" и "русского следа" в Париже
19 декабря 2018, 10:24
″Жалкий косплей″: Коц ответил Порошенко Путиным с невестами
20 декабря 2018, 09:09
Президент Польши решил отозвать посла с Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.