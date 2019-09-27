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Антикоррупционное бюро Украины допросило Порошенко
27 сентября 2019, 17:09 • 52 • Украина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) допросило бывшего президента страны Петра Порошенко.
РИА Новости
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
«Он был на допросе», — сказал прокурор.
Уточняется, что допрос прошёл ещё 23 сентября.
Глава САП не уточнил, в рамках какого уголовного производства был допрошен Порошенко.
Ранее НАБУ открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением Петром Порошенко и экс-главой МИД Павлом Климкиным.
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