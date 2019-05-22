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Антикоррупционная прокуратура Украины возбудила еще одно дело против Порошенко

22 мая 2019, 19:24  •  67 • Украина

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц по факту превышения служебных полномочий. Об этом прокуратура сообщила в среду.

"Принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в сообщении САП в Facebook.

Уточняется, что дело касается назначений должностных лиц в одну из ведущих компаний - производителей электроэнергии на Украине - "Центрэнерго". "Должностные лица и члены наблюдательного совета "Центрэнерго" совместно с должностными лицами Фонда госимущества Украины и должностными лицами органов госвласти, используя служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета "Центрэнерго" с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Игорем Кононенко и бывшим президентом Украины", - сообщили в прокуратуре.

В САП утверждают, что результатом этих действий стала "реализация схемы завладения имуществом "Центрэнерго" путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества". При этом средства в сумме более 6 млрд гривен ($228 млн), полученные от отчуждения имущества, были выведены из "Центрэнерго".

Дело возбуждено по статье о злоупотреблении властью или служебным положением Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы с отсутствием права занимать определенные должности.

Ранее уголовное дело в отношении Порошенко было открыто Государственным бюро расследований из-за событий в Керченском проливе.

В новость внесены обновления (17:10 мск) - добавлены подробности по тексту

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