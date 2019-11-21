Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении мэру Львова

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому в рамках уголовного производства о строительстве индустриального парка.

Об этом Садовой написал в своём Facebook.

«Только что прокуроры САП вручили подозрение. Начинаем защиту», — заявил он.

По его словам, в 2015 году львовские власти на открытом инвестиционном конкурсе выбрали инвестора, от которого было «получено за землю 54 млн грн».

«Это было поле, на котором компания должна построить индустриальный парк», — сказал он.

Садовой заявил, что начиная с 2015 года на уровне властей страны и Генпрокуратуры «ведётся блокировка этого вопроса».

Он не уточнил, по какой статье открыто уголовное производство.

В июле Садовой заявил о решении уйти с поста лидера партии «Самопомощь».