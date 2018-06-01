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«Антикитайский фронт»: как Пентагон расширяет присутствие в Индийском и Тихом океанах

01 июня 2018, 04:09  •  81 • В мире
Тихоокеанское командование США по инициативе Пентагона переименовано в Индо-Тихоокеанское. Причина такого решения, по словам министра обороны, — «возрастающая взаимосвязь» между двумя акваториями. Однако эксперты считают, что «ребрендинг» американских ВС — это лишь малая часть масштабной «антикитайской» стратегии Вашингтона в регионе. О подготовке США к большому «азиатскому походу» — в материале RT.
 
Американский авианосец USS Авраам Линкольн пересекает Индийский океан Reuters
 

Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил о переименовании Тихоокеанского командования ВС США (PACOM) в Индо-Тихоокеанское. В качестве причины такого решения министр обороны назвал «возрастающую взаимосвязь» Индийского и Тихого океанов. Военный подчеркнул, что опорой американской стратегии в районе Индийского океана станет сотрудничество с региональными партнёрами. 

«Мы поддерживаем наших партнёров и поддерживаем их суверенные решения, потому что все государства, большие и малые, имеют важное значение для региона, если мы хотим поддерживать стабильность в районах (Мирового. — RT) океана, имеющих решающее значение для всего мира», — заявил Джеймс Мэттис на церемонии смены командующего PACOM.

Переименованное Индо-Тихоокеанское командование ВС США возглавил адмирал Филипп Дэвидсон, на этом посту он сменил адмирала Гарри Гарриса, который, по некоторым данным, может вскоре возглавить дипмиссию США в Южной Корее — его кандидатуру на эту должность ранее выдвинул Дональд Трамп.

  • Адмирал США Гарри Гаррис © Roslan RAHMAN
  • AFP

Как пояснил в интервью RT заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, практика назначения на дипломатические посты кадровых военных характерна для США.

«Назначение военного на должность посла говорит о том, что эта страна рассматривается США в первую очередь как военный плацдарм и военный союзник, — отметил эксперт. — Ни для кого не секрет, что Южная Корея является для США своеобразным «авианосцем» в окрестностях Китая, и именно поэтому, а вовсе не из-за КНДР американцы размещают там свои вооружения».

Дорога на восток

Об «азиатском курсе» своей внешнеполитической деятельности Вашингтон объявил ещё в 2011 году. Хиллари Клинтон, возглавлявшая в то время Госдеп, в своём выступлении в комитете по международным делам палаты представителей конгресса, подчеркнула, что Соединённые Штаты должны сохранить свой статус «державы-резидента» в регионе как в военном, так и в экономическом отношении. Политик отметила, что присутствие США в регионе — обязательное условие для сохранения глобального лидерства Вашингтона, поскольку основная часть истории XXI века «будет написана именно в Азии».

  • Хиллари Клинтон © Jason Reed
  • Reuters

Действительно, в Индийском океане пересекаются стратегические интересы сразу нескольких крупных держав — Индии, Китая и США. По пролегающим здесь удобным морским маршрутам доставляется около половины общемирового объёма контейнерных грузов. К тому же на регион приходится порядка 70% морских транспортировок углеводородного сырья. Эксперты отмечают, что эти показатели будут лишь увеличиваться, поскольку экономики Индии и Китая демонстрируют устойчивый рост.

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Не менее важна и военно-политическая роль Индийского океана, с которым непосредственно связаны как Персидский залив, так и Южно-Китайское море. Кроме того, Индийский океан омывает одновременно берега Африки, борьба за ресурсы которой — дело ближайшего будущего.

Неудивительно, что все прогнозы о том, что после победы Трампа на выборах присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет сведено к минимуму, не оправдались.

Напротив, осенью 2017 года президент США отправился в десятидневное турне по странам региона, который в Вашингтоне сейчас модно называть Индо-Тихоокеанским. Глава Белого дома посетил Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам а также принял участие в саммитах АТЭС и АСЕАН.

Именно во время последнего саммита было решено возобновить четырёхсторонние переговоры по вопросам безопасности (QSD, или Quad) между Индией, США, Австралией и Японией. Этот формат появился в 2007 году, однако затем в течение нескольких лет подобные встречи не проводились.

До поездки Трампа в Азию, в июне прошлого года, глава правительства Индии Нарендра Моди посетил США с официальным визитом, во время которого встретился с американским президентом. Нью-Дели наращивает сотрудничество с Вашингтоном и его ближайшими партнёрами в регионе из-за растущего влияния Китая, считают эксперты. Особенно активно развивается сотрудничество с Токио: начиная с 2002 года Япония, Индия и США проводят совместные военно-морские учения. 

Китайские амбиции

По информации издания Australian Financial Review, Австралия, Индия, Япония и США ищут альтернативу китайскому проекту «Один пояс — один путь». Об этом издание писало в начале года со ссылкой на источники в Белом доме.

Китайская инициатива «Один пояс — один путь» играет стратегическую роль для Пекина. Её цель — выстроить инфраструктурную ось между Азией и Европой, что значительно сократит сроки грузоперевозок, а также придаст мощный импульс развитию экономики западных областей КНР. Кроме того, Пекин ищет дополнительные выходы к Индийскому океану — в августе китайская сторона достигла соглашения с властями Таиланда о строительстве железной дороги из Китая до Бангкока. Строительные работы стартовали в декабре.

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На Западе стратегию КНР по расширению своего влияния в странах, имеющих выход к Индийскому океану, называют также «Нитью жемчуга». В первую очередь речь идёт о строительстве целой сети портов в государствах Южной Азии. Аналитики полагают, что если Китай удовлетворит все свои инфраструктурные амбиции, то он станет бесспорным региональным лидером.

Однако все эти планы не нравятся ни Вашингтону, который видит в Пекине мощного конкурента, ни Нью-Дели. В начале года власти Индии и Сейшельских островов подписали соглашение о строительстве на острове Ассампшен индийской военно-морской базы и взлётно-посадочной полосы. Ранее индийская сторона возвела военные объекты на собственных Андаманских и Никобарских островах.

Пентагон располагает крупной военной базой в центральном районе океана — на острове Диего-Гарсия. Также весь Тихоокеанский регион и восточную часть Индийского океана регулярно «патрулируют» корабли Седьмого флота ВМС США.

Конфронтация вокруг архипелага Спратли и Парасельских островов в Южно-Китайском море, где КНР развивает военную инфраструктуру вопреки протесту соседних стран и США, лишь один из многочисленных эпизодов борьбы за влияние в Индо-Тихоокеанском регионе, говорят эксперты. США и Китай стягивают в этот район свои военно-морские силы. На днях МИД КНР обвинил американскую сторону в нарушении суверенитета республики после того, как американские суда зашли в район, который Пекин относит к своим территориальным водам. 

  • Порт в Китае © Li Ziheng/xinhua
  • globallookpress.com
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Доцент института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Волхонский пояснил в интервью RT, что переименование Тихоокеанского командования ВС имеет для США довольно большое значение.

«Определённые геополитические и экономические основания, чтобы говорить о единстве этого региона, есть. Во-первых, Индия давно претендует на членство в АТЭС, у неё есть свои интересы в Тихоокеанском регионе, например в вопросах отношений с Австралией. С другой стороны, связать Индийский и Тихий океан стремится Китай, который строит в этом районе целую цепочку портов, а также сопутствующую инфраструктуру», — пояснил Волхонский.

В свою очередь, Владимир Шаповалов утверждает, что «ребрендинг» Тихоокеанского командования ВС предваряет рост американской активности.

«Термин не так давно утвердился в государственном лексиконе США. Это напрямую связано с тем, что Соединённые Штаты искусственно формируют новый единый макрорегион. Здесь есть далеко идущие планы с явным антикитайским окрасом. США ведут сложную политическую игру по созданию антикитайских союзов в этом регионе, смена терминологии идёт вместе со сменой концептуальных установок», — отмечает Шаповалов.

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что Вашингтону вряд ли удастся втянуть Индию в какой-то военно-политический союз.

«Индию, Австралию, Японию и США объединяет настороженное отношение к экспансии Китая. Однако Индия готова развивать многовекторное партнёрство, но не намерена вступать в какие-то военные объединения», — подчеркнул Волхонский.

Владимир Шаповалов также отметил, что все эти приготовления со стороны США вовсе не означают, что военный союз с участием Индии будет создан.

«Несмотря на сложности в отношениях с КНР, Нью-Дели вряд ли напрямую готов включиться в антикитайский фронт», — заключил эксперт.

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