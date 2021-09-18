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Антикитайский альянс AUKUS дестабилизировал НАТО - депутат

18 сентября 2021, 10:15  •  100 • Политика
Как считает депутат Сергей Железняк, антикитайский альянс AUKUS дестабилизировал систему внутри НАТО, а в ЕС вновь раздались призывы к созданию независимой армии.
Призывы к созданию независимой армии ЕС сильно нервируют американцев и делают систему внутри НАТО неустойчивой. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Сергей Железняк.
Ранее стало известно о создании тройственного альянса в оборонной сфере под названием AUKUS (Австралия, Великобритания, США), который станет новой головной болью Китая. Инициатива спровоцировала на Западе скандал, так как Австралия разорвала крупный оборонный контракт с Францией по поставкам субмарин.
В итоге Париж в очередной раз призвал Евросоюз создать свою военную структуру, которая будет независима от НАТО.
Как отметил Железняк, американцев никогда не волновали вопросы защиты и поддержки стран Европы, ибо они действовали всегда в угоду исключительно своим интересам. Европейцы это осознали и сделали определённые выводы.
А позорное бегство США из Афганистана только усугубило ситуацию в регионе, наглядно продемонстрировав суть политики Вашингтона.
"Европе давно пора самостоятельно позаботиться о своей безопасности и пересмотреть стратегию внешней политики, определившись с настоящими партнёрами и расставив приоритеты", - пояснил парламентарий.
Интересно, что после провала на Ближнем Востоке генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Китай дать отпор террористическим группировкам, которые базируются в Афганистане. Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью, которое дал телеканалу "360", предположил, что в альянсе началась переоценка ценностей.
Возможно, что в организации готовы в будущем сотрудничать с Москвой и Пекином по целому ряду вопросов. Россия давно предлагала взаимодействовать по линии ОДКБ и НАТО, но альянс в "колониально-имперском духе" долгое время игнорировал инициативу.

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