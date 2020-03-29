Антигуманные санкции на страже коронавируса: США и их союзники поддерживают пандемию?

Введённые в отношении России и ряда других стран западные санкции препятствуют глобальным усилиям в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом "Политэксперту" заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Ранее в адрес Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша было направлено письмо, подготовленное дипломатами из России, Венесуэлы, Ирана, Китая, Северной Кореи, Кубы, Никарагуа и Сирии. Они призвали организацию содействовать отмене односторонних санкций США, которые усложняют борьбу с COVID-19.

Непосредственно в МИД России заявили о том, что сейчас настало время провести ревизию санкций Совбеза ООН. Дипломаты предлагают сделать исключения для таких видов содействия и взаимодействия стран, которые попадают в категорию гуманитарных изъятий. Кроме того, в ведомстве призвали отменить и односторонние ограничения.

"Призыв следующий: время оставить в принципе или по крайней мере на время отложить узкокорыстные интересы и действовать сообща против глобальной угрозы", - цитирует слова пресс-секретаря МИД Марии Захаровой РИА ФАН.

Комментируя ситуацию, Пушков отметил, что политика санкций в нынешней ситуации антигуманна. Для этого достаточно посмотреть на Иран, пострадавший от вспышки коронавируса и теряющий из-за американской политики значительные средства, которые могли бы пойти на помощь населению.

Не стоит забывать и о том, что Гутерриш ранее лично попросил членов ООН пересмотреть свою позицию по санкциям, мешающим ввозу медоборудования, лекарств, медицинских масок и так далее.

Страны Запада постоянно заявляют, что они руководствуются при принятии решений идеалами права человека, защиты личности и так далее. В реальности всё обстоит иначе.

"И при этом США и их союзники поддерживают санкции, которые препятствуют борьбе за права человека, потому что главное право человека - это право на жизнь", - поведал сенатор.

Впрочем, Пушков сомневается, что Вашингтон согласится отменить санкции. Даже пандемия не смогла заставить США пересмотреть свою внешнюю политику в отношении Ирана и Китая. Поэтому другие страны должны продолжить давление на американцев.

Коронавирус внёс серьёзные изменения в текущий расклад сил на геополитической арене. Особенно сильно это заметно по Европе, которую новое заболевание буквально раскололо на части. Серьёзно пострадала Италия, проблемы есть и у других стран. Однако союзники по ЕС не только не помогают соседям, но и стремятся их буквально обворовать. Особенно отличились Польша и Чехия, которые конфисковали предназначавшуюся для итальянцев гумпомощь.

При этом Варшава мгновенно отреагировала на решение России направить вирусологов, эпидемиологов и медицинское оборудование в Италию. Польская сторона заявила о том, что Москва якобы хочет расколоть НАТО для отмены санкций.