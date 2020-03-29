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Антигуманные санкции на страже коронавируса: США и их союзники поддерживают пандемию?

29 марта 2020, 22:35  •  101 • Политика
Как считает сенатор Алексей Пушков, США и их союзники поддерживают распространение коронавируса. Это выражается через политику санкций, которая создаёт дополнительные препятствия в борьбе с пандемией.
Введённые в отношении России и ряда других стран западные санкции препятствуют глобальным усилиям в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом "Политэксперту" заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.
Ранее в адрес Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша было направлено письмо, подготовленное дипломатами из России, Венесуэлы, Ирана, Китая, Северной Кореи, Кубы, Никарагуа и Сирии. Они призвали организацию содействовать отмене односторонних санкций США, которые усложняют борьбу с COVID-19.
Непосредственно в МИД России заявили о том, что сейчас настало время провести ревизию санкций Совбеза ООН. Дипломаты предлагают сделать исключения для таких видов содействия и взаимодействия стран, которые попадают в категорию гуманитарных изъятий. Кроме того, в ведомстве призвали отменить и односторонние ограничения.
"Призыв следующий: время оставить в принципе или по крайней мере на время отложить узкокорыстные интересы и действовать сообща против глобальной угрозы", - цитирует слова пресс-секретаря МИД Марии Захаровой РИА ФАН.
Комментируя ситуацию, Пушков отметил, что политика санкций в нынешней ситуации антигуманна. Для этого достаточно посмотреть на Иран, пострадавший от вспышки коронавируса и теряющий из-за американской политики значительные средства, которые могли бы пойти на помощь населению.
Не стоит забывать и о том, что Гутерриш ранее лично попросил членов ООН пересмотреть свою позицию по санкциям, мешающим ввозу медоборудования, лекарств, медицинских масок и так далее.
Страны Запада постоянно заявляют, что они руководствуются при принятии решений идеалами права человека, защиты личности и так далее. В реальности всё обстоит иначе.
"И при этом США и их союзники поддерживают санкции, которые препятствуют борьбе за права человека, потому что главное право человека - это право на жизнь", - поведал сенатор.
Впрочем, Пушков сомневается, что Вашингтон согласится отменить санкции. Даже пандемия не смогла заставить США пересмотреть свою внешнюю политику в отношении Ирана и Китая. Поэтому другие страны должны продолжить давление на американцев.
Коронавирус внёс серьёзные изменения в текущий расклад сил на геополитической арене. Особенно сильно это заметно по Европе, которую новое заболевание буквально раскололо на части. Серьёзно пострадала Италия, проблемы есть и у других стран. Однако союзники по ЕС не только не помогают соседям, но и стремятся их буквально обворовать. Особенно отличились Польша и Чехия, которые конфисковали предназначавшуюся для итальянцев гумпомощь.
При этом Варшава мгновенно отреагировала на решение России направить вирусологов, эпидемиологов и медицинское оборудование в Италию. Польская сторона заявила о том, что Москва якобы хочет расколоть НАТО для отмены санкций.
Итальянцы подобную "заботу" и общую пассивность Брюсселя не оценили. Как передаёт rueconomics.ru, бывший премьер-министр Маттео Сальвини уже пригрозил выходом Рима из Евросоюза, а глава МИД Луиджи Ди Майо демонстративно поблагодарил российские власти за поддержку.
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