Антиглобализм и консерватизм: Русский ответ американскому проекту «Большой Ближний Восток» • 102 • Политика Российские стратеги разрабатывают проект в противовес «Большому Ближнему Востоку» США, принёсшему в регион разрушительные войны и революции. В центре концепции – суверенитет, преодоление этнорелигиозных конфликтов и суфизм. Реализовывать её Россия должна в союзе с Турцией и Ираном Автор:

Гасанов Камран Россия нашла альтернативу американскому проекту для Ближнего Востока. Об этом со ссылкой на проверенные источники в Москве рассказывает политолог Мехмет Перинчек. За минувшие сутки в газете «Айдынлык» вышли две его статьи, в которых он подробно представил разрабатываемую российскими стратегами программу. Карта «кровавых границ» Российский проект должен прийти на замену провалившемуся «Большому Ближнему Востоку» (ББВ). Последний был разработан американским полковником Ральфом Петерсом и взят на вооружение администрацией Джорджа Буша – младшего. Сердцевиной проекта является карта «Нового Ближнего Востока». Её Петерс впервые представил в 2006-м в журнале Armed Forces Journal. Он был убеждён, что начерченные от руки границы не вечны и в ближайшие годы география региона изменится до неузнаваемости. Турцию, Ирак, Иран, Саудовскую Аравию, Пакистан и другие страны ожидает распад, а курды, белуджи, арабы-шииты и другие национальные меньшинства обретут независимость. «Кровавые границы» Ральфа Петерса С определёнными погрешностями США попытались реализовать этот план, что принесло региону страдания, войны, революции и волны миграции. Ряд стран оказались на грани распада: Сирия, Ирак, Афганистан, Ливия, а другие пережили экономический кризис. Не повезло не только противникам, но даже союзникам США. Ближний Восток и Магриб переплетены противоречиями разных стран, народов и религий, которые используются американцами, «чтобы задушить регион», говорится в материале Перинчека. США привели к власти в Ираке шиитов и используют саудитов как «пушечное мясо» в борьбе с Ираном, отмечает автор. Согласно карте «кровавых границ» Ральфа Петерса, Саудовская Аравия тоже должна быть расчленена. «Новый евразийский порядок» Взамен этому хаосу Россия предлагает «Новый евразийский порядок» (НЕП), позволяющий сохранить территориальную целостность государств и избавляющий от разрушительного влияния США. Свою концепцию Москва может реализовать при поддержке двух региональных игроков – Турции и Ирана. Три страны уже состоят в тактическом союзе для урегулирования кризиса в Сирии (Астанинский формат), который может трансформироваться в долгосрочный. Вспомогательную роль будут играть Пакистан и Египет. Российский проект – отход от атлантизма, либерализма и глобализма, продвигаемого США, он культивирует «возврат к корням» и традициям. Альянс должен основываться не на узком утилитаризме, а на многовековых традиционных ценностях. Москва, Анкара и Тегеран должны вернуться к своим традиционным корням, стать центром трёх духовных цивилизаций (православной, суннитской и шиитской) и вместе противостоять Западу, – отмечает Перинчек со ссылкой на доклад. Фото: Depo Photos \ Zuma\ ТАСС Суфизм vs ваххабизм Составной частью идеи служит тасаввуф (суфизм). Это мистическое и умеренное направление в исламе противопоставляется агрессивному ваххабизму, такфиризму и салафизму, которые при поддержке США продвигают Саудовская Аравия и Катар. В мусульманских странах всё ещё сильны традиции суфизма. Но суфийскую традицию и философию Джалаладдина Руми, Хаджи Бекташа и Юнуса Эмре нужно возрождать, считают авторы. С этой целью они предлагают создать три региональных образования: Западный Суфийский союз под присмотром Турции, включающий в себя Магриб, Египет, Судан, север Сирии и Ирака и суннитские страны Персидского залива. Восточный Суфийский союз, состоящий из Пакистана и Афганистана. Шиитский союз в составе Йемена, Ирака, Ливана, Сирии, Омана и Бахрейна при главенствующей роли Ирана. Союзникам США – Саудовской Аравии, Катару и Израилю – предлагается сделать «экзистенциональный выбор»: либо оставаться в американском проекте и подвергать себя риску уничтожения, либо «обеспечить независимый путь рядом с Евразией», то есть Россией, Турцией и Ираном. У читателя может возникнуть вопрос: а каким образом Россия может продвигать суфизм? На это у Перинчека есть ответ. Политолог приводит в пример Первую и Вторую чеченские войны, когда Москва сделала ставку на Хож-Ахмеда Нухаева и Кадыровых. На самом деле экспансия «традиционного ислама и суфизма» для России не нова. <…> [В ходе чеченской войны] вражеские силы были разделены Россией, радикальный ваххабитский сегмент – изолирован, а власть в Чечне – восстановлена. В полученном нами докладе говорится, что подобные методы желательно применять на Ближнем Востоке и в Северной Африке, – констатирует Перинчек. «Трёхсторонний союз» не только избавит Ближний Восток от деструктивного влияния США, но и поможет решить оставленную ими после себя череду конфликтов: Афганистан, Ирак, Ливан, Сирия, Ливия, палестинский и курдский кризис. Сменить одного хозяина на другого? С момента представления плана прошли сутки, и мало кто ещё успел ознакомиться с ним. Среди немногих – турецкий журналист Синан Байкент, работающий в британской газете The Independent. Он усомнился в возможности и целесообразности реализации ближневосточного проекта России. Хотя обозреватель согласен с тем, что стратегия США принесла региону разруху и его народы хотят избавиться от американского влияния, но он не верит, что продвижение ислама возможно по принципу «сверху вниз». В отличие от православия и шиизма, в суннизме нет структуры духовенства, утверждает Байкент. «Россия не сможет трансформировать Ближний Восток с помощью нескольких кадыровцев», – отмечает он. Вторым изъяном журналист считает то, что в проекте не говорится о месте в нём для стран, выбравших светскую модель развития. «Будет ли у них право на свой путь?» И последний момент – интересы Турции. Байкент говорит, что Турция создавалась как независимая республика. После попытки госпереворота 2016 года ей удалось выйти из-под американской опеки. Но после подключения к российскому проекту не получится ли так, что Анкара сменила одного куратора на другого? Фото: Depo Photos / Globallookpress Отвечая на критику, Мехмет Перинчек заметил, что инициатива ещё находится в стадии разработки. В Кремле сообщили о готовящемся визите Мадуро Это, скорее, не проект, а предложение. Страны Ближнего Востока могут принять активное участие в формулировании общих для них принципов. Но логика проекта правильная. Надо объединить ближневосточные страны, ликвидировать межэтнические и межконфессиональные конфликты, препятствовать новым американским проектам, – рассказал он Царьграду. Что касается идеологической составляющей, то Перинчек призывает к тому, чтобы «умело воспользоваться противоречиями между традиционным исламом и ваххабизмом». Проект не должен игнорировать светские и кемалистские традиции в регионе. «Иран – конкурент Турции, а шиизм с суннизмом не объединить» Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов полагает, что такой «Ближневосточный проект России» невозможен ввиду геополитических и конфессиональных факторов. «Для Турции в глобальном смысле Иран – такой же конкурент, как и Саудовская Аравия, а может, даже и более серьёзный. Нынешний альянс – временный для сирийского урегулирования. Если для Ирана было важно превратить "астанинскую тройку"в постоянный формат, через который он мог продвигать свою глобальную повестку, то для Анкары это лишь способ легитимировать своё военное присутствие в Сирии», – прокомментировал эксперт Царьграду. В идеологическом обосновании проекта Семёнов находит массу нестыковок. Объединить суннизм и шиизм под одной геополитической концепцией он считает невозможным. Суфизм – не течение в исламе, а практика. Суфизм и такфиризм – это две непересекающиеся составляющие. Такфиризм проистекает из трактовок фикха. И он есть у тех же иранских шиитов, – подчеркнул востоковед. Тезис об умеренном шиитском исламе в Иране он считает ошибочным. «Хомейнистский шиизм в своей основе не менее радикален, чем государственный саудовский ваххабизм. Шиитская идеология заточена на противостояние с суннизмом, который считается чуть ли не "сектой Умара", где оскорбляют почитаемых у суннитов праведных халифов и Аишу. Запрет в мечетях этих положений не исключает их в самой шиитской догматике. Поэтому для Ирана умеренные сунниты – лишь те, кто подчиняется линии Тегерана и старается игнорировать эти основы шиитского учения», – добавил Семёнов. Эксперт считает, что России нужно поддерживать «астанинскую тройку», но не в ущерб отношениям с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ, где ваххабизм является основной богословской школой. Семь раз отмерь… После прибытия российских ВКС на авиабазу Хмеймим в 2015 году Россия смогла составить США достойную конкуренцию на Ближнем Востоке, а где-то даже оттеснить их. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress Для сирийского урегулирования Россия создала альянс с сильнейшими игроками региона – Турцией и Ираном, а проигравшие противники Башара Асада – Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ – начали считаться с Москвой. Россия пользуется влиянием в Египте, Алжире, Судане, Ливии, Йемене, Ираке и даже в Афганистане. Такое преимущество использовать можно. Россия заинтересована в преодолении конфликтов на своих южных рубежах, и сотрудничество с Ираном и Турцией пойдёт на пользу всем. В то же время ближневосточный проект России не должен повторять ошибки США и быть топорным. Нужно учитывать региональные особенности и найти приемлемый для всех знаменатель. Навязывание какого-то определённого исламского течения может дать обратный эффект. Восток – дело тонкое. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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