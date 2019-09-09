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Антибиотики или фастфуд? Один из самых агрессивных видов рака "помолодел" - ученые
09 сентября 2019, 17:09 • 106 • В мире
У молодежи все чаще стал встречаться один из самых опасных видов рака, об этом сообщают американские ученые. Причиной могут быть антибиотики или злоупотребление фастфудом.
Исследование американских онкологов показало пугающую тенденцию. Так, в "цивилизованных" странах, то есть в государствах с высоким уровнем дохода, "помолодел" один из самых опасных видов рака – рак толстой кишки. Сейчас он угрожает молодым людям. Эксперты считают, что причина всему кроется либо в антибиотиках, либо в злоупотреблении фастфудом. Отметим, однако, что точная причина его появления еще не известна.
Согласно отчету, в котором есть данные из 43 стран, этот вид рака "помолодел" и встречается у людей в возрасте от 20 до 50 лет.
"На первом месте по уровню заболеваемости среди молодежи - Южная Корея, - говорится в отчете. – В этой стране ежегодно этот диагноз получают в среднем 12,9 из каждых 100 000 жителей".
На втором месте – Германия. Вообще, согласно исследованию, в течение десяти лет число случаев колоректального рака в возрасте до 50 лет увеличилось почти в двадцати странах. Среди них – Австрия, Великобритания, Канада, США и Швеция.
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